Росія "хоче" захопити Куп'янськ: у ЗСУ розкрили плани Путіна і назвали мету

Плани російських окупантів щодо Харківсьої області не обмежуються намірами захопити Куп'янськ, розповів представник Збройних сил Володимир Фітьо.

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Ворог активно атакує під Куп'янськом - Сухопутні війська ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 14-та ОМБр

Окупаційні війська Росії не відмовилися від своїх планів щодо захоплення Куп'янська Харківської області. Місто їм потрібне для того, щоб зробити плацдарм для подальшого наступу на захід регіону. Про це заявив начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що сили оборони України за минулу добу відбили 9 ворожих атак у районі Синьківки, яку росіяни хочуть захопити з метою подальшого наступу на Куп'янськ.

За словами військового, Куп'янськ їм потрібен для того, щоб отримати плацдарм для подальшого просування в Харківській області.

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"Крім того, бачимо, що ворог зараз перекидає туди резерви штурмових батальйонів і таким чином намагається компенсувати втрати, які несе. Втрати там досить серйозні....Ворог активно використовує для наступу як техніку, так і людський ресурс. Звичайно техніку більше бережуть, а людський ресурс ролі для них не грає. Кидають людей на штурми, розвідку боєм, і просто м'ясні штурми, не рахуючи втрати", - підкреслив Володимир Фітьо.

Ситуація в районі Куп'янська

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів, що війська РФ ще з літа намагаються зайняти Синьківку під Куп'янськом, але безуспішно. Згідно з його оцінкою, у росіян до кінця року навряд чи є перспективи на даному напрямку.

Росіяни готують новий наступ на Куп'янськ, казав Володимир Фітьо. За його словами, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ для захоплення міста.

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