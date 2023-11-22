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Шансів немає: окупанти наступають на Куп'янському напрямку

Єлизавета Бельмас
22 листопада 2023, 11:40оновлено 22 листопада, 13:01
Експерт пояснив, що відбувається на фронті під Куп'янськом і до чого це призведе.
Окупанти наступають на Куп'янському напрямку
Окупанти наступають на Куп'янському напрямку / колаж: Главред, фото: командування ОС ЗСУ, 22 ОМБ

На Куп'янському напрямку відбувається черговий етап ескалації. Окупанти не мають шансів окупувати місто і вийти на східний берег річки Оскол. Про це повідомляють у редакції РБК-Україна.

За словами військових, Куп'янськ важливий тим, що в разі його окупації росіяни можуть вийти на східний берег Оскола в Харківській області, тому оборона там особливо необхідна.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко стверджує, що Куп'янський напрямок вже не такий загрозливий, як ще кілька місяців тому. Він додає, що ситуація не змінюється вже дуже довго, ворог накопичує сили, йде в атаку, отримує поразку і навіть за досягненням незначних тактичних успіхів, все одно змушений припиняти наступ. Все це допоможе ЗСУ утримувати оборону напрямку.

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"Це просто черговий виток ескалації з упором на живу силу. Плюс заважає погода, окупанти самі скаржаться на це. Мені здається, тут ми будемо впевнено стримувати ворога, оскільки у нього набагато менше сил, ніж було місяць-два тому", - пояснює експерт.

Також важливо помітити, що угруповання російських військ "Центр" втратило свої найбільш боєздатні і професійні частини - 90-ту танкову дивізію, 2-у і 4-у дивізію загальних військ армії ЗС РФ. Це також забирає у окупантів можливість здобути успіх в окупації Куп'янська і виходу на Оскол по Лимансько-Куп'янській осі.

"Їх майже всіх відправили під Авдіївку, і можливостей для виходу на Оскол немає. Вони продовжать тиснути на Куп'янськ, у них чисельна перевага, але, з іншого боку, Сили оборони України побудували серйозні укріпрайони, для прориву яких потрібні набагато більш потужні ресурси. А вони не можуть собі це дозволити, тому що всі ресурси поглинає Авдіївка", - підсумував експерт.

Стан фронту

В районі Авдіївки ворог скоротив кількість штурмових дій і авіаударів, але продовжує намагатися оточити місто. При цьому біля Мар'їнки і Новомихайлівки спостерігається збільшена активність противника. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Артилерійський вогонь вже дозволив українським підрозділам просунутися на різних ділянках фронту, каже Владислав Селезньов. Вогневий контроль над частиною лівобережжя Дніпра в Херсонській області забезпечується засобами ураження ЗСУ.

У Пентагоні спростували інформацію про те, що поставки потрібних Україні снарядів стандарту НАТО впали на 30%. Прес-секретар Міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу у вівторок, 21 листопада, відреагувала на статтю ABCNews, в якій зазначалося про скорочення поставок озброєння. Вона зазначила, що Сполучені Штати зможуть одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль, щоб той міг захистити себе у війні з ХАМАС.

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війна в Україні Купянск
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