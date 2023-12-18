Загроза захоплення Харкова і Дніпра: Залужний відповів на питання щодо планів РФ

Джерела в німецькій розвідці розкрили плани РФ на війну до кінця 2026 року.

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Валерій Залужний оцінив плани окупантів РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/CinCAFU, radiosvoboda.org

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відповів на питання про ймовірність нового наступу окупантів РФ і загрози для Харкова, Дніпра та Запоріжжя.

Він заявив про те, що не коментуватиме відповідну публікацію німецького видання Bild, де були викладені такі плани, пише РБК-Україна.

У відповідь на прохання прокоментувати цю публікацію з посиланням на джерела в німецькій розвідці про те, що у Росії є середньостроковий план захоплення українських територій до кінця 2026 року, головком ЗСУ зазначив, що за це питання відповідають інші люди.

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"Я не хотів би характеризувати цей процес, це не моя парафія. Там є люди, які за це відповідають, у яких є ця інформація", - відповів Залужний.

Плани окупантів РФ: версія Bild

Раніше німецький репортер Юліан Рьопке з посиланням на джерела в німецькій розвідці розповів про середньостроковий російський план на війну до кінця 2026 року. Згідно з цим планом:

до кінця 2024 року - окупанти мають намір повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також вийти на річку Оскіл в межах Харківської області;

до кінця 2026 року - захопити великі території на сході, в тому числі великі міста Запоріжжя, Дніпро і Харків;

на півдні утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на Херсон чи Одесу.

/ bild.de

Раніше повідомлялося про загрозу наступу на Харків: бронеколони РФ пішли на штурм. Російські бронегрупи другий день поспіль штурмують позиції ЗСУ в районі Синьківки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія "хоче" захопити Куп'янськ: у ЗСУ розкрили плани Путіна. Плани російських окупантів по Харківській області не обмежуються намірами захопити Куп'янськ, розповів представник ЗСУ Володимир Фітьо.

Раніше військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів, що війська РФ ще з літа намагаються зайняти Синьківку під Куп'янськом, але безуспішно. Згідно з його оцінкою, у росіян до кінця року навряд чи є перспективи на даному напрямку.

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