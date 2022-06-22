Загроза вторгнення в Україну з боку Білорусі: військовий експерт оцінив ризики

РФ хоче, щоб Україна відтягнула всі свої сили на Північ / Facebook / GpkGovBY

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь оцінив ризик вторгнення з боку Білорусі в Україну.

За його словами, білоруське угруповання розтягнуте від Київської області до західного кордону України. При цьому у нього немає навіть повноцінного першого ешелону.

"Демонстрація така, мовляв, вам потрібно всі збройні сили розгорнути, забрати їх з півдня і Донбасу і потягти на північ", - пояснив військовий експерт в інтерв'ю ТСН.

Самусь вважає, що наразі з білоруським угрупуванням "впораються Збройні сили, які є в тому регіоні".

"Якщо росіяни перетягнуть туди ті сили, які були на півночі, що вони перед 24 лютого зібрали і провели цю свою "провальну операцію", то тоді буде дійсно небезпека великої операції Білорусі та Росії з північного напрямку", — додав експерт.

Щоби провести реальну військову операцію, росіянам потрібно досягти стратегічного успіху на Донбасі.

"Якщо вони хотіли здобути перемогу в цій великій битві на Донбасі. Вийти на якісь рубежі на Дніпро. Навіть взяття Слов'янська на цей період вже буде стратегічним. Але я впевнений, що цього не станеться (захоплення Слов'янська в Донецькій області, — ред.)", - сказав Самусь.

За словами військового експерта, наступ армії РФ "видихнувся".

"Вони будуть намагатися що-небудь зробити в тактичному плані, якісь локальні рухи. Але вже навіть на Слов'янському напрямку немає у них шансів", — переконаний Михайло Самусь.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо війська Білорусі зважаться на збройне вторгнення на територію України, їм не вдасться виконати головне завдання Путіна - перерізати шляхи поставок зброї від Заходу. Вони можуть лише відвернути частини сил ЗСУ від основних напрямків на війні з Росією. Причому якщо загроза нападу з боку РБ наростатиме, західний світ може посилити військову допомогу українській державі.

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