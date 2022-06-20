Загроза нападу з Білорусі та Придністров'я: у Міноборони дали оцінку сценаріям

Росія використовує територію Білорусі для військових атак на Україну - Маляр / Колаж Міноборони Білорусі, УНІАН

Збройні сили України готові до можливого нападу з боку Білорусі та окупованого Придністров'я. Київ працює над вивченням таких можливих сценаріїв. Українські війська довгий час тримають удар російських окупаційних підрозділів, що свідчить про готовність до ризиків, які дійсно присутні. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що ЗСУ готові до сценаріїв військового вторгнення з Білорусі і захопленого росіянами Придністров'я. Українська армія вже довгий час відбиває повномасштабне вторгнення РФ – така ситуація вказує на готовність сил оборони України тримати удар.

читайте такожЯкщо Білорусь нападе на Україну, їй не вдасться реалізувати головну мету Путіна – ЖдановЗа її словами, у Києві неодноразово казали про використання росіянами території Білорусі в якості військової бази. Крім того, в РБ Росія концентрує свої військові резерви під виглядом навчань.

"Що стосується білоруського кордону, ми неодноразово підкреслювали, що Росія використовує територію Білорусі для того, щоб здійснювати агресію і для нанесення ракетних ударів. Використовують як базу, де проводять лікування поранених, тримають свої резерви під виглядом навчань", - сказала Маляр.

Ганна Маляр підкреслила, що армія України готова до можливих військових атак з боку Білорусі та Придністров'я, оскільки такий ризик дійсно присутній.

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Загроза нападу Білорусі на Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 16 червня заявив, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій обговорювалися питання ризику військового вторгнення Білорусі на територію України. За словами чиновника, влада вирішила провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 17 червня заявив, що Мінськ, мовляв, завдасть удару по Києву, якщо армія України нібито перетне білоруський кордон, і буде, мовляв, цілитися в Мозирський нафтопереробний завод. Як сказав політик, республіка нібито не збирається воювати з Україною, але проводить підготовку своїх військ.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук пізніше сказав, що Мінськ нібито не збирається нападати на Україну. Створення нового оперативного командування на українському напрямку він назвав, мовляв,"розвитком держави".

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