"Покажу, звідки на Україну готували напад": Арестович спародіював Лукашенка і оцінив загрозу атаки Білорусі

Арестович спародіював Лукашенка і оцінив загрозу атаки Білорусі / Колаж фото УНІАН

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович в пародійній манері прокоментував повідомлення про те, що війська Білорусі готуються до нападу на Україну. Ролик-пародію він опублікував на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

На записі Арестович в компанії Михайла Подоляка - іншого радника керівника ОП - в гумористичному ключі переосмислюючи його слова про те, що на Білорусь нібито готували напад.

"А я вам зараз покажу, звідки Білорусь на нас готувала напад. Якби ми попередньо не завдали удару по вашим мізкам щодо нападу на Білорусь, ви б досі цього боялися. Але оскільки ми встигли превентивно відреагувати, то можу повідомити: ніякого нападу з боку Білорусі найближчим часом не буде", — говорить Арестович.

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Війська Білорусі на кордоні з Україною

За останні два місяці на території Республіки Білорусь було зафіксовано пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У РБ залишається російська військова техніка, яка може рухатися разом з білоруською колоною. Тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі. Згідно з відомостями військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М був переміщений в Брестську область. Звідти відстань до кордону з Україною становить 50 кілометрів.

26 травня Лукашенко заявив, що він наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною. За його словами, з цього напрямку, мовляв, є загроза для Білорусі. Також він закликав відразу відправляти нові підрозділи до південного кордону.

16 травня президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача з приводу можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі. Як повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов на засіданні Зеленський доручив провести перевірку готовності в чотирьох областях.

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