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Якщо Білорусь нападе на Україну, їй не вдасться реалізувати головну мету Путіна – Жданов

20 червня 2022, 04:47

Максимум, що вдасться зробити армії Білорусі - відвернути увагу частини ЗСУ від головних напрямків на війні з Росією, вважає Олег Жданов.

Жданов Білорусь
Армії Білорусі не вдасться перерізати шляхи постачання зброї Україні від Заходу - Жданов / Колаж Міноборони Білорусі, Главред

Якщо війська Білорусі зважаться на збройне вторгнення на територію України, їм не вдасться виконати головне завдання Путіна – перерізати шляхи постачань зброї від Заходу. Вони можуть тільки відвернути частини сил ЗСУ від основних напрямків на війні з Росією. Причому якщо загроза нападу з боку РБ наростатиме, західний світ може посилити військову допомогу українській державі. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, що до 8 липня на території Білорусі триватимуть так звані "навчання з мобілізації". Якщо далі відбудеться навчання з використанням військової техніки, можна буде казати про серйозну підготовку до нападу. Таку програму в середньому розраховано на 2 місяці.

читайте такожУкраїну можуть обстріляти ракетами перед можливим вторгненням Білорусі - ЖдановЗа словами експерта, у разі військового вторгнення армія Білорусі, яка, за завданням Путіна, повинна була б завдати удару по лініях постачаньозброєнь від Заходу, максимум зможе відвернути увагу окремих частин української армії від основних напрямків на війні з Росією.

"Я думаю, що, судячи з тих настроїв і боєготовності, яку може виставити армія Білорусі, це буде максимум відволікання уваги і розтягування зусиль ЗСУ. Тому там вклинитися у нашу оборону і піти далеко... я казав, що завдання буде стояти – перерізати шляхи постачання зброї, для Путіна це було б вищою метою. Але враховуючи бойовий досвід ЗС Білорусі, враховуючи настрій і враховуючи, як вони готуються, я думаю, максимум вони зможуть відвернути увагу частини ЗСУ від основних напрямків боротьби з Росією", - пояснив Жданов.

Також він вважає, що ризик військової атаки Білорусі на Україну може призвести до посилення постачань озброєнь Києву від Заходу.

"Якщо наростатиме загроза вторгнення білоруської армії в Україну, постачання зброї можуть бути збільшені. Для того, щоб забезпечити ЗСУ, дати їм можливість встояти і розгромити ті війська, які будуть вторгатися. Тому, це навпаки може зіграти нам на користь", - підкреслив Олег Жданов.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов 16 червня зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій обговорили ризик військового вторгнення Білорусі. За його словами, влада вирішила провести перевірку боєготовності в чотирьох областях.

17 червня самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що Мінськ, мовляв, завдасть удару по Києву у тому випадку, якщо ЗСУ нібито перейдуть білоруський кордон і, мовляв, будуть цілитися в Мозирський нафтопереробний завод. За словами політика, республіка нібито не збирається воювати з Україною, але проводить підготовку своїх збройних сил.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук заявив, що Мінськ нібито не збирається нападати на Україну. Створення нового оперативного командування на українському напрямку він назвав, мовляв, "розвитком держави".

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