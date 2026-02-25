Хеллі Беррі розповіла, що вона не дозволяє нареченому робити в ліжку

Голлівудська актриса поділилася своїми постільними таємницями.

https://glavred.net/starnews/helli-berri-rasskazala-chto-ona-ne-razreshaet-zhenihu-delat-v-posteli-10743974.html Посилання скопійоване

Хеллі Беррі поділилася секретом / Колаж Главред, фото Instagram/halleberry

Коротко:

Чого не робить Хеллі Беррі

Про що вони негласно домовилися з чоловіком

Голлівудська актриса Хеллі Беррі розповіла про одну річ, заради якої вона відмовляється прикидатися.

Як пише Page Six, 59-річна володарка премії "Оскар" каже, що не буде нічого імітувати в спальні зі своїм нареченим Ван Хантом.

відео дня

Беррі, з'явившись у вівторок в епізоді подкасту "Секс з Емілі", докладно розповіла, що не любить прикидатися, що відчуває пікову насолоду, щоб доставити задоволення партнеру.

Хеллі Беррі поділилася особистим / instagram.com/halleberry

"Нам потрібно було довести справу до кінця, щоб він почувався добре, доводячи мене до нього", — зазначила вона. "Нам потрібно було сказати, що ми це зробили, щоб він почувався добре. Бо що це означає? Це означає ставити його потреби вище за наші власні. І тепер я більше так не роблю".

Хеллі Беррі розповіла про інтимне / instagram.com/halleberry

"Ми обоє заслуговуємо на те, щоб це було приємним досвідом для нас обох, щоб ми обоє могли перевернутися і заснути, тому що нам добре — а не один хропе, а інший дивиться в стелю і думає: „Що за чорт?""

Цього місяця Беррі підтвердила, що заручилася з 55-річним Ван Хантом після майже шести років їхніх стосунків. Актриса з "Жінки-кішки" повідомила про це у випуску "Шоу Джиммі Феллона" від 5 лютого, розвіявши чутки про те, що вона спочатку йому відмовила.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що дочка популярного американського актора Мартіна Шорта, Кетрін, померла в понеділок, імовірно, вчинивши самогубство. Їй було 42 роки.

Також у терористичній Росії готуються до приїзду популярної російської співачки, яка не підтримала вторгнення РФ в Україну, Алли Пугачової.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Хеллі Беррі Хеллі Беррі - американська актриса, режисер. Лауреат премії "Оскар" 2002 року за фільм "Бал монстрів", а також премій "Золотий глобус" (2000), "Еммі" (2000), BAFTA (2003). Перша темношкіра актриса, яка отримала премію "Оскар" у головній номінації "за кращу жіночу роль".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред