Хеллі Беррі розповіла, що вона не дозволяє нареченому робити в ліжку

Голлівудська актриса Хеллі Беррі розповіла про одну річ, заради якої вона відмовляється прикидатися.
Як пише Page Six, 59-річна володарка премії "Оскар" каже, що не буде нічого імітувати в спальні зі своїм нареченим Ван Хантом.
Беррі, з'явившись у вівторок в епізоді подкасту "Секс з Емілі", докладно розповіла, що не любить прикидатися, що відчуває пікову насолоду, щоб доставити задоволення партнеру.
"Нам потрібно було довести справу до кінця, щоб він почувався добре, доводячи мене до нього", — зазначила вона. "Нам потрібно було сказати, що ми це зробили, щоб він почувався добре. Бо що це означає? Це означає ставити його потреби вище за наші власні. І тепер я більше так не роблю".
"Ми обоє заслуговуємо на те, щоб це було приємним досвідом для нас обох, щоб ми обоє могли перевернутися і заснути, тому що нам добре — а не один хропе, а інший дивиться в стелю і думає: „Що за чорт?""
Цього місяця Беррі підтвердила, що заручилася з 55-річним Ван Хантом після майже шести років їхніх стосунків. Актриса з "Жінки-кішки" повідомила про це у випуску "Шоу Джиммі Феллона" від 5 лютого, розвіявши чутки про те, що вона спочатку йому відмовила.
Про особу: Хеллі Беррі
Хеллі Беррі - американська актриса, режисер. Лауреат премії "Оскар" 2002 року за фільм "Бал монстрів", а також премій "Золотий глобус" (2000), "Еммі" (2000), BAFTA (2003). Перша темношкіра актриса, яка отримала премію "Оскар" у головній номінації "за кращу жіночу роль".
