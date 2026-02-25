Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Гучний камбек: Степаненко повертається в УПЛ, але не в "Шахтар"

Руслан Іваненко
25 лютого 2026, 17:52
Степаненко може змінити Туреччину та повернутися до чемпіонату України.
Степаненко, футбол
Степаненко готується повернутися в УПЛ / Колаж: Главред, фото: instagram.com/tarasstepanenko

Коротко:

  • Степаненко близький до переходу в "Колос"
  • Контракт з "Еюпспором" чинний до літа
  • В УПЛ може зіграти вже цього сезону

Півзахисник турецького Еюпспор Тарас Степаненко може найближчим часом повернутися до української Прем’єр-ліги.

За інформацією ТаТоТаке, 36-річного хавбека планує заявити ковалівський Колос. Очікується, що досвідчений футболіст проведе у складі команди щонайменше друге коло поточного сезону. Після завершення цієї частини чемпіонату сторони мають ухвалити рішення щодо можливого продовження співпраці.

відео дня

Наразі контракт Степаненка з Еюпспор чинний до літа.

Кар’єра в "Шахтарі"

Нагадаємо, з 2010 по 2025 рік Тарас Степаненко виступав за донецький Шахтар, де став однією з ключових фігур команди. У складі "помаранчево-чорних" він провів 437 матчів, значну частину — з капітанською пов’язкою, та здобув 25 трофеїв.

У січні минулого року півзахисник перейшов до турецького клубу, однак закріпитися в основі не зумів. У нинішньому сезоні Степаненко зіграв дев’ять матчів, результативними діями не відзначився і часто залишався на лаві запасних.

Таким чином, досвідчений опорник може знову з’явитися в УПЛ уже найближчим часом.

Футбол - новини за темою

Як раніше писав Главред, у медіапросторі з’явилися чутки про можливий судовий позов вінгера Челсі Михайла Мудрика проти Українська асоціації футболу. За неофіційною інформацією, йдеться про ситуацію з допінгом, який нібито міг потрапити в організм гравця під час перебування в таборі національної збірної України.

Крім того, житомирське Полісся на фінішній прямій переговорів із 21-річним центральним півзахисником львівських Карпат Олегом Федором. Перехід гравця може відбутися одразу після матчу Карпат проти Шахтаря у 17-му турі УПЛ, який заплановано на 22 лютого.

Нагадаємо, що головний тренер національної збірної України Сергій Ребров планує звернутися до Української Прем’єр-ліги з проханням перенести матчі 21-го туру за участю "Динамо", "Шахтаря" та "Полісся". Мета – надати гравцям збірної більше часу на підготовку до плей-офф за вихід на ЧС-2026.

Читайте також:

Про джерело: ТаТоТаке

"ТаТоТаке" — український медіа-канал із новинним та аналітичним контентом (часто про футбол, УПЛ та інсайди).
Публікує новини, інсайди та аналітику — особливо про український футбол, УПЛ, трансфери та рішення щодо матчів. Відомий цитатами експертів та повідомленнями про плани клубів або зміни в чемпіонаті.
Часто висвітлює інформацію, яку важко знайти на великих новинних сайтах — наприклад, деталі майбутніх змін у VAR або кадрові рішення клубів, і потім ці матеріали підхоплюють інші медіа.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол новини футболу новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вбивство Андрія Портнова: поліція затримала підозрюваного, що відомо

Вбивство Андрія Портнова: поліція затримала підозрюваного, що відомо

19:46Україна
В Кремлі зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним - що відомо

В Кремлі зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним - що відомо

19:40Світ
РФ знищила дамбу на найгарячішому напрямку: підтоплено дорогу, логістика ускладнена

РФ знищила дамбу на найгарячішому напрямку: підтоплено дорогу, логістика ускладнена

18:22Фронт
Реклама

Популярне

Більше
За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

Китайський гороскоп на завтра 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

Китайський гороскоп на завтра 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

Останні новини

19:56

Для одного знака зодіаку відкриється грошовий портал: гороскоп на березень 2026

19:46

Вбивство Андрія Портнова: поліція затримала підозрюваного, що відомоВідео

19:40

В Кремлі зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним - що відомоВідео

19:37

Чорні плями на трояндах: як запобігти грибковому захворюваннюВідео

19:36

Вдарить мороз до -5 градусів: погода в Тернополі різко зміниться

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатомЗа прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом
19:31

Дівчина назвала кішку на честь вовка: ніхто не був готовий до того, що станетьсяВідео

19:13

На кого чекає доленосний березень і чиє життя переверне затемнення: прогноз на місяцьВідео

19:10

Чому в Китаї почалась масова чистка арміїПогляд

19:06

Чому ілюмінатори в літаку малі та круглі: стюардеса розповіла правду

Реклама
19:00

"Аптеки 9-1-1" під час війни стають справжніми пунктами підтримки: історія роботи у прифронтовому Ізюмі новини компанії

18:51

Контроль на дорогах посилюється: кого і за що штрафуватимуть у 2026Відео

18:48

Вже продають майже за безцінь: один овоч рекордно впав у ціні

18:37

Повного завершення війни не буде - розкрито цікавий нюанс щодо переговорів

18:36

Жінка заявила, що "старіє в зворотному напрямку": у чому її секретВідео

18:34

Хеллі Беррі розповіла, що вона не дозволяє нареченому робити в ліжку

18:30

ЛУН визначив ТОП-100 девелоперів України — інвестиційна група MOLODIST у лідерах новини компанії

18:22

РФ знищила дамбу на найгарячішому напрямку: підтоплено дорогу, логістика ускладнена

18:11

Так робили ще наші бабусі: як позбутися молі в крупах

18:03

Орбан звинуватив Україну у підготовці диверсій: Угорщина розгортає війська

17:58

Про що думають коти: ветеринарка розкрила "план дня" кожного мурчика

Реклама
17:52

Гучний камбек: Степаненко повертається в УПЛ, але не в "Шахтар"

17:37

Де в Україні поховані Нестор Літописець і Ілля Муромець – історик здивувавВідео

17:35

Як виглядати стильно навесні 2026 без зайвих витрат - поради стилістки

17:21

Як зрозуміти, що вами маніпулюють: 11 неочевидних ознак, які більшість ігнорує

17:10

"Вони небезпечно граються": Зеленський відреагував на ядерну риторику Кремля

17:07

Не просто яєчня: рецепт сніданку з чотирьох інгредієнтів за 7 хвилин

16:57

У мріях про дитину: жінка Козловського показала фото з пологового

16:55

Стрибок цін на продукти у березні: що найбільше вдарить по гаманцях українців

16:51

Росія визначила дату для масованого удару по Україні - що стане ціллю

16:23

"Може зрости": українців попередили про стрибки курсу валют у березні

16:18

Росіяни приписують собі нове "захоплення": у ЗСУ розставили всі крапки над "і"

16:18

Як часто потрібно міняти щітку для унітазу: думки розділилися

16:01

Мобілізація по-новому: в Раді готують жорсткі зміни, кого зачепить в першу чергу

16:01

Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

15:40

Зірка фільму "Джанґо вільний" вчинив самогубство

15:31

У Польщі виявили секретні підземні тунелі на кордоні з Білоруссю: що замислив Кремль

15:26

Три знаки зодіаку переживуть доленосний перелом: життя почне змінюватися

15:25

Чи можна вже обрізати дерева: садівниця вказала на важливий нюанс

15:04

"Я люблю Україну" повертається: ТЕТ оголошує дату прем’єри нового сезону та розкриває зіркових учасників

14:51

Що означає слово "розмай" з пісні Яремчука "Гай, зелений гай": неочікувана відповідь

Реклама
14:42

В Україні можуть підвищити одразу три тарифи для населення: експерт сказав коли

14:31

Крістіан Бейл і Леонардо ДіКапріо зіграють у сиквелі культового трилера

14:30

Гороскоп Таро на завтра, 26 лютого: Близнюкам - щастя, Дівам - роздоріжжя

14:24

Довгий термін з конфіскацією: пропагандистку Чичеріну засудили

14:11

Потужний удар по Криму: ССО вщент знищили головні системи ППО росіян, подробиці

14:05

Покинутого на морозі собаку забрали з притулку: його реакція вразила

13:58

Еволюція тактичного захисту: Чому українське спорядження стає стандартом якості новини компанії

13:58

Ні образу, ні смаку: стиліст розповіла, як не зганьбитися при виборі речей

13:54

У РФ готуються до приїзду Алли Пугачової

13:44

Без зайвих витрат: дівчина перетворила звичайний гараж на стильний будинокВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти