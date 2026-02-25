Гучний камбек: Степаненко повертається в УПЛ, але не в "Шахтар"

Степаненко може змінити Туреччину та повернутися до чемпіонату України.

https://glavred.net/sport/gromkiy-kambek-stepanenko-vozvrashchaetsya-v-upl-no-ne-v-shahter-10743953.html Посилання скопійоване

Степаненко готується повернутися в УПЛ / Колаж: Главред, фото: instagram.com/tarasstepanenko

Коротко:

Степаненко близький до переходу в "Колос"

Контракт з "Еюпспором" чинний до літа

В УПЛ може зіграти вже цього сезону

Півзахисник турецького Еюпспор Тарас Степаненко може найближчим часом повернутися до української Прем’єр-ліги.

За інформацією ТаТоТаке, 36-річного хавбека планує заявити ковалівський Колос. Очікується, що досвідчений футболіст проведе у складі команди щонайменше друге коло поточного сезону. Після завершення цієї частини чемпіонату сторони мають ухвалити рішення щодо можливого продовження співпраці.

відео дня

Наразі контракт Степаненка з Еюпспор чинний до літа.

Кар’єра в "Шахтарі"

Нагадаємо, з 2010 по 2025 рік Тарас Степаненко виступав за донецький Шахтар, де став однією з ключових фігур команди. У складі "помаранчево-чорних" він провів 437 матчів, значну частину — з капітанською пов’язкою, та здобув 25 трофеїв.

У січні минулого року півзахисник перейшов до турецького клубу, однак закріпитися в основі не зумів. У нинішньому сезоні Степаненко зіграв дев’ять матчів, результативними діями не відзначився і часто залишався на лаві запасних.

Таким чином, досвідчений опорник може знову з’явитися в УПЛ уже найближчим часом.

Футбол - новини за темою

Як раніше писав Главред, у медіапросторі з’явилися чутки про можливий судовий позов вінгера Челсі Михайла Мудрика проти Українська асоціації футболу. За неофіційною інформацією, йдеться про ситуацію з допінгом, який нібито міг потрапити в організм гравця під час перебування в таборі національної збірної України.

Крім того, житомирське Полісся на фінішній прямій переговорів із 21-річним центральним півзахисником львівських Карпат Олегом Федором. Перехід гравця може відбутися одразу після матчу Карпат проти Шахтаря у 17-му турі УПЛ, який заплановано на 22 лютого.

Нагадаємо, що головний тренер національної збірної України Сергій Ребров планує звернутися до Української Прем’єр-ліги з проханням перенести матчі 21-го туру за участю "Динамо", "Шахтаря" та "Полісся". Мета – надати гравцям збірної більше часу на підготовку до плей-офф за вихід на ЧС-2026.

Читайте також:

Про джерело: ТаТоТаке "ТаТоТаке" — український медіа-канал із новинним та аналітичним контентом (часто про футбол, УПЛ та інсайди).

Публікує новини, інсайди та аналітику — особливо про український футбол, УПЛ, трансфери та рішення щодо матчів. Відомий цитатами експертів та повідомленнями про плани клубів або зміни в чемпіонаті.

Часто висвітлює інформацію, яку важко знайти на великих новинних сайтах — наприклад, деталі майбутніх змін у VAR або кадрові рішення клубів, і потім ці матеріали підхоплюють інші медіа.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред