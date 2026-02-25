Зірка фільму "Джанґо вільний" вчинив самогубство

Через місяць Девіду Керрадайну могло виповнитися 72 роки.

Роберт Керрадайн помер - що сталося з актором / колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Роберт Керрадайн помер після двох десятиліть боротьби з психічним розладом

Близькі вшанували пам'ять артиста

Американський кіно- і телеактор, відомий за фільмами "Помста ботаніків", "Велика червона одиниця" і "Джанґо вільний", Роберт Керрадайн добровільно пішов з життя 23 лютого 2026 року. Смерть в результаті суїциду підтвердила його сім'я виданню Deadline в офіційній заяві.

Причиною самогубства 71-річного Керрадайна його близькі називають біполярний розлад, на який страждав Роберт останні 20 років. "З глибоким сумом повідомляємо, що наш улюблений батько, дідусь, дядько і брат Роберт Керрадайн помер. У цьому світі, який може здаватися таким похмурим, Боббі завжди був джерелом світла для всіх, хто його оточував. Ми сумуємо через втрату цієї прекрасної душі і хочемо відзначити доблесну боротьбу Боббі з біполярним розладом, яка тривала майже два десятиліття. Ми сподіваємося, що його шлях проллє світло і допоможе боротися зі стигмою, пов'язаною з психічними захворюваннями. У цей час ми просимо поважати наше право на усамітнення, щоб пережити цю незбагненну втрату. Дякуємо вам за розуміння і співчуття", - йдеться в повідомленні від сім'ї Керрадайн.

Кіт Керрадайн, актор і старший брат покійного, додав: "Ми хочемо, щоб люди знали про це, і в цьому немає нічого ганебного. Це хвороба, яка взяла над ним верх, і я хочу вшанувати його пам'ять за його боротьбу з нею і віддати данину поваги його прекрасній душі. Він був надзвичайно обдарованою людиною, і ми будемо сумувати за ним щодня. Нас втішає те, яким веселим він міг бути, яким мудрим, терпимим і толерантним. Таким був мій молодший брат".

Роберт Керрадайн (24 березня 1954 - 23 лютого 2026) / фото: instagram.com/therobertcarradine

Про персону: Роберт Керрадайн Роберт Керрадайн - американський актор. Член акторської родини Керрадайн. Вперше з'явився на телеекрані в таких вестернах, як "Бонанза" і серіалі свого брата Девіда "Кунг-фу". Керрадайн також добре запам'ятався глядачам за ролями ботаніка Льюїса Сколніка у фільмах "Помста ботаніків" і Сема Макгвайра в серіалі Disney Channel "Ліззі Макгвайр", повідомляє Вікіпедія.

