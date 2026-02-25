У Польщі виявили секретні підземні тунелі на кордоні з Білоруссю: що замислив Кремль

Польська прикордонна служба повідомила, що протягом 2025 року виявила щонайменше чотири тунелі під кордоном із Білоруссю.

https://glavred.net/world/v-polshe-obnaruzhili-sekretnye-tunneli-na-granice-s-belarusyu-chto-zadumal-kreml-10743896.html Посилання скопійоване

У Польщі виявили підземні переходи з Білорусі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, The Sun

Головне з новини:

Польща виявила підземні тунелі для переправлення мігрантів

Білорусь використовує інженерні схеми як елемент гібридного тиску

Організатори міграції шукають нові маршрути через посилений контроль

У Польщі фіксують появу нових методів незаконного перетину кордону з боку Білорусі, яка, за оцінками Варшави, діє у межах ширшої гібридної кампанії, координованої Кремлем.

відео дня

За даними польських чиновників, у 2025 році на кордоні виявили щонайменше чотири підземні тунелі, якими переправляли мігрантів до Європейського Союзу. Про це повідомляє The Telegraph.

Професійно збудовані ходи та фахівці з Близького Сходу

За інформацією видання, білоруські структури, що перебувають під впливом Москви, могли залучати інженерів із Близького Сходу для проєктування підземних маршрутів. У Варшаві вважають, що це - черговий етап тиску на ЄС через штучно створену міграційну кризу.

Польська прикордонна служба зазначає, що сучасні системи спостереження - тепловізори, датчики руху та підземні сенсори - дозволили виявити нелегальні ходи ще на етапі їх використання.

Найбільший тунель: бетонні укріплення та сотні метрів під землею

Один із наймасштабніших тунелів знайшли біля села Наревка. За оцінками влади, ним скористалися близько 180 мігрантів з Афганістану та Пакистану. Більшість із них затримали вже на польській території.

Параметри підземного ходу свідчать про професійний підхід:

висота - приблизно 1,5 метра;

довжина - близько 60 метрів;

бетонні укріплення стін;

замаскований вхід у лісовій зоні з білоруського боку.

Експерти наголошують, що подібні інженерні рішення раніше застосовувалися у конфліктах на Близькому Сході, однак прямих доказів участі конкретних груп наразі немає.

Тунелі під польсько-білоруським кордоном / Фото: The Sun

Польща посилює кордон, а організатори шукають нові лазівки

У Варшаві вважають, що поява тунелів - реакція на посилення прикордонної інфраструктури. Польща вже збудувала понад 200 км інженерних бар’єрів та розгорнула масштабну систему відеоспостереження.

Попри це, у ЄС визнають: після перекриття одного маршруту організатори нелегальної міграції швидко переходять до альтернативних схем - від підземних ходів до використання повітряних куль із контрабандою для тестування систем безпеки.

Контекст: гібридний тиск триває з 2021 року

Міграційна криза на східному кордоні ЄС триває вже п’ятий рік. Брюссель звинувачує Мінськ у навмисному спрямуванні потоків мігрантів для дестабілізації регіону. Після початку повномасштабної війни проти України Росія та Білорусь, за оцінками аналітиків, активізували інші інструменти гібридного впливу - від кібератак до інформаційних операцій.

Польська влада запевняє, що здатна оперативно виявляти та ліквідовувати підземні маршрути. Водночас у ЄС попереджають: боротьба з такими схемами стане довготривалим викликом для безпеки всього регіону.

Останні новини Польщі

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 1 лютого білоруська сторона здійснила вторгнення у повітряний простір сусідньої Польщі.

У Збройних силах країни зазначають, що Білорусь спробувала провести розвідку і перевірити реакцію систем протиповітряної оборони Польщі. Вони виявили об'єкти, схожі на повітряні кулі, які і вторглися у повітряний простір.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оцінив шанси Росії реалізувати ідею Володимира Путіна щодо повного захоплення України, як низькі.

Напередодні стало відомо, що після двох диверсій на залізниці Польща вирішила закрити останнє консульство Росії у Гданську. Це неабияк обурило представників країни-агресорки.

Вас може зацікавити:

Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред