Вже продають майже за безцінь: один овоч рекордно впав у ціні

Марія Николишин
25 лютого 2026, 18:48
Аналітики кажуть, що незабаром ситуація може кардинально змінитися.
Ціни на буряк в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні подешевшали столові буряки
  • Зараз їх продають від 5 до 10 гривень за кілограм
  • Це на 59% дешевше, ніж в аналогічний минулорічний період

З початку тижня на українському ринку почали падати ціни на столові буряки. Основною причиною здешевлення цієї продукції стало збільшення пропозиції коренеплодів на ринку. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що на сьогоднішній день українські фермери готові відвантажувати столові буряки від 5 до 10 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

відео дня

"Через перебої з електроенергією якість продукції в сховищах дрібних господарств стрімко погіршується, що змушує фермерів розпродавати наявні запаси цих коренеплодів", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що зараз столовий буряк в Україні коштує в середньому на 59% дешевше, ніж за аналогічний минулорічний період.

Водночас аналітики не виключають, що незабаром ситуація в даному сегменті може кардинально змінитися. Оскільки врожай столових буряків цього сезону був досить скромним, і запаси якісної продукції в господарствах також досить обмежені.

Ціни на овочі у березні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що у березні можливе підвищення цін в овочевому сегменті.

Він зауважив, що сезонність та зменшення запасів якісної продукції традиційно створюють дефіцит, хоча попит залишається стабільним.

На його думку, реальне здешевлення можливе лише наприкінці квітня, коли на ринок масово зайдуть українські тепличні овочі нового сезону.

Які продукти подорожчають у березні
Які продукти подорожчають у березні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, після короткотривалого зниження цін в українських супермаркетах знову подорожчало вершкове масло. Ціни вже вищі за середньомісячні показники за січень поточного року.

Гречана крупа в Україні також подорожчала. Так, середньомісячні ціни на гречку у січні 2026 встановились на рівні 47,48 гривень за кілограм. Але у лютому вартість крупи вже зросла до 50,82 гривень за кілограм.

Крім того, на внутрішньому ринку України почала дорожчати картопля. Головною причиною подорожчання є те, що запаси якісної картоплі у сховищах поступово скорочуються.

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

