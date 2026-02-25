Росія визначила дату для масованого удару по Україні - що стане ціллю

Моніторингові канали повідомляють про передислокацію російських стратегічних бомбардувальників і підготовку носіїв "Калібрів".

Країна-агресорка Росія готує новий удар по Україні

Атака може відбутись вже найближчої ночі

Російські окупаційні війська готують новий масований удар по Україні із застосуванням уданих дронів та стратегічної авіації. Про загрозу атаки попередили моніторингові канали.

За даними моніторингових каналів, після оснащення крилатими ракетами розпочалася передислокація стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Енгельс" на авіабазу "Оленья".

Протягом доби зафіксовано кілька переміщень літаків Ту-95МС і Ту-160 за такими маршрутами:

"Енгельс" — "Оленья",

"Бєлая" — "Енгельс",

"Українка" — "Енгельс",

"Оленья" — "Енгельс".

Крім того, у пункті базування в Новоросійську підготовлено три надводні носії ракет "Калібр". Загальний можливий залп становить до 24 ракет цього типу.

Коли може відбутись масований удар

Монітори попереджають, що російська атака може відбутись вже найближчим часом.

"Найімовірніше атака відбудеться в ніч з 25 на 26 лютого", - йдеться у повідомленні.

Яка ціль атаки РФ

Також не виключається застосування балістичного озброєння по Києву та області.

Серед потенційних цілей ворога — не лише об’єкти енергетичної системи, а й підприємства оборонно-промислового комплексу, аеродроми, залізнична та логістична інфраструктура, а також склади.

"Ворог не полишає надій залишити нас без світла, але тепер зацікавленість полягає також на аеродромах, та газових обʼєктах", - резюмують монітори.

Для ударів по яким цілям РФ застосовує балістику - думка експерта

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зауважив, що Росія, як правило, не використовує балістичні ракети для ударів по поїздах. Винятки трапляються лише тоді, коли йдеться про стратегічно важливі для неї цілі, зокрема транспортування військових вантажів. За його словами, такі випадки вже мали місце у 2022–2023 роках.

"Переважно балістикою росіяни б'ють по важливих для них об'єктах: ТЕС, підстанціях, військових об'єктах, полігонах тощо. Балістику росіяни не витрачають на удари по автобусних зупинках десь у передмісті Дніпра", - вказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 22 лютого Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 300 ударних безпілотників, переважно типу "Шахед", а також близько 50 ракет різних типів, серед яких значну частину становили балістичні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Водночас, за оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська, ймовірно, коригують тактику повітряних ударів. Замість об’єктів енергетики новими потенційними цілями можуть стати залізнична інфраструктура та системи водопостачання України.

У ніч на 23 лютого російська армія знову завдала удару по Одеській області за допомогою дронів-камікадзе. Під обстріл потрапили об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше троє отримали поранення та отримують необхідну медичну допомогу.

