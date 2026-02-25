Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія визначила дату для масованого удару по Україні - що стане ціллю

Юрій Берендій
25 лютого 2026, 16:51
Моніторингові канали повідомляють про передислокацію російських стратегічних бомбардувальників і підготовку носіїв "Калібрів".
Росія визначила дату для масованого удару по Україні - що стане ціллю
РФ готує новий масований удар по Україні - названо цілі / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Країна-агресорка Росія готує новий удар по Україні
  • Атака може відбутись вже найближчої ночі

Російські окупаційні війська готують новий масований удар по Україні із застосуванням уданих дронів та стратегічної авіації. Про загрозу атаки попередили моніторингові канали.

За даними моніторингових каналів, після оснащення крилатими ракетами розпочалася передислокація стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Енгельс" на авіабазу "Оленья".

відео дня

Протягом доби зафіксовано кілька переміщень літаків Ту-95МС і Ту-160 за такими маршрутами:

  • "Енгельс" — "Оленья",
  • "Бєлая" — "Енгельс",
  • "Українка" — "Енгельс",
  • "Оленья" — "Енгельс".

Крім того, у пункті базування в Новоросійську підготовлено три надводні носії ракет "Калібр". Загальний можливий залп становить до 24 ракет цього типу.

Коли може відбутись масований удар

Монітори попереджають, що російська атака може відбутись вже найближчим часом.

"Найімовірніше атака відбудеться в ніч з 25 на 26 лютого", - йдеться у повідомленні.

Яка ціль атаки РФ

Також не виключається застосування балістичного озброєння по Києву та області.

Серед потенційних цілей ворога — не лише об’єкти енергетичної системи, а й підприємства оборонно-промислового комплексу, аеродроми, залізнична та логістична інфраструктура, а також склади.

"Ворог не полишає надій залишити нас без світла, але тепер зацікавленість полягає також на аеродромах, та газових обʼєктах", - резюмують монітори.

Для ударів по яким цілям РФ застосовує балістику - думка експерта

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зауважив, що Росія, як правило, не використовує балістичні ракети для ударів по поїздах. Винятки трапляються лише тоді, коли йдеться про стратегічно важливі для неї цілі, зокрема транспортування військових вантажів. За його словами, такі випадки вже мали місце у 2022–2023 роках.

"Переважно балістикою росіяни б'ють по важливих для них об'єктах: ТЕС, підстанціях, військових об'єктах, полігонах тощо. Балістику росіяни не витрачають на удари по автобусних зупинках десь у передмісті Дніпра", - вказав він.

Росія визначила дату для масованого удару по Україні - що стане ціллю
Звідки і якими типами ракет Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 22 лютого Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 300 ударних безпілотників, переважно типу "Шахед", а також близько 50 ракет різних типів, серед яких значну частину становили балістичні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Водночас, за оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська, ймовірно, коригують тактику повітряних ударів. Замість об’єктів енергетики новими потенційними цілями можуть стати залізнична інфраструктура та системи водопостачання України.

У ніч на 23 лютого російська армія знову завдала удару по Одеській області за допомогою дронів-камікадзе. Під обстріл потрапили об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше троє отримали поранення та отримують необхідну медичну допомогу.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ знищила дамбу на найгарячішому напрямку: підтоплено дорогу, логістика ускладнена

РФ знищила дамбу на найгарячішому напрямку: підтоплено дорогу, логістика ускладнена

18:22Фронт
Орбан звинуватив Україну у підготовці диверсій: Угорщина розгортає війська

Орбан звинуватив Україну у підготовці диверсій: Угорщина розгортає війська

18:03Світ
"Вони небезпечно граються": Зеленський відреагував на ядерну риторику Кремля

"Вони небезпечно граються": Зеленський відреагував на ядерну риторику Кремля

17:10Війна
Реклама

Популярне

Більше
За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

День української жінки 2026: красиві привітання і картинки

День української жінки 2026: красиві привітання і картинки

Останні новини

18:22

РФ знищила дамбу на найгарячішому напрямку: підтоплено дорогу, логістика ускладнена

18:11

Так робили ще наші бабусі: як позбутися молі в крупах

18:03

Орбан звинуватив Україну у підготовці диверсій: Угорщина розгортає війська

17:58

Про що думають коти: ветеринарка розкрила "план дня" кожного мурчика

17:52

Гучний камбек: Степаненко повертається в УПЛ, але не в "Шахтар"

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатомЗа прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом
17:37

Де в Україні поховані Нестор Літописець і Ілля Муромець – історик здивувавВідео

17:35

Як виглядати стильно навесні 2026 без зайвих витрат - поради стилістки

17:21

Як зрозуміти, що вами маніпулюють: 11 неочевидних ознак, які більшість ігнорує

17:10

"Вони небезпечно граються": Зеленський відреагував на ядерну риторику Кремля

Реклама
17:07

Не просто яєчня: рецепт сніданку з чотирьох інгредієнтів за 7 хвилин

16:57

У мріях про дитину: жінка Козловського показала фото з пологового

16:55

Стрибок цін на продукти у березні: що найбільше вдарить по гаманцях українців

16:51

Росія визначила дату для масованого удару по Україні - що стане ціллю

16:23

"Може зрости": українців попередили про стрибки курсу валют у березні

16:18

Росіяни приписують собі нове "захоплення": у ЗСУ розставили всі крапки над "і"

16:18

Як часто потрібно міняти щітку для унітазу: думки розділилися

16:01

Мобілізація по-новому: в Раді готують жорсткі зміни, кого зачепить в першу чергу

16:01

Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

15:40

Зірка фільму "Джанґо вільний" вчинив самогубство

15:31

У Польщі виявили секретні підземні тунелі на кордоні з Білоруссю: що замислив Кремль

Реклама
15:26

Три знаки зодіаку переживуть доленосний перелом: життя почне змінюватися

15:25

Чи можна вже обрізати дерева: садівниця вказала на важливий нюанс

15:04

"Я люблю Україну" повертається: ТЕТ оголошує дату прем’єри нового сезону та розкриває зіркових учасників

14:51

Що означає слово "розмай" з пісні Яремчука "Гай, зелений гай": неочікувана відповідь

14:42

В Україні можуть підвищити одразу три тарифи для населення: експерт сказав коли

14:31

Крістіан Бейл і Леонардо ДіКапріо зіграють у сиквелі культового трилера

14:30

Гороскоп Таро на завтра, 26 лютого: Близнюкам - щастя, Дівам - роздоріжжя

14:24

Довгий термін з конфіскацією: пропагандистку Чичеріну засудили

14:11

Потужний удар по Криму: ССО вщент знищили головні системи ППО росіян, подробиці

14:05

Покинутого на морозі собаку забрали з притулку: його реакція вразила

13:58

Еволюція тактичного захисту: Чому українське спорядження стає стандартом якості новини компанії

13:58

Ні образу, ні смаку: стиліст розповіла, як не зганьбитися при виборі речей

13:54

У РФ готуються до приїзду Алли Пугачової

13:44

Без зайвих витрат: дівчина перетворила звичайний гараж на стильний будинокВідео

13:24

Терпіла зраду і народила 4-х дітей: якою була дружина Михайла Коцюбинського

13:18

Чому не можна купувати нарізаний хліб: експерти назвали несподівану причину

12:56

Козловський розповів всю правду про конфлікт з Кондратюком - деталі

12:32

На 2026 рік мета – профінансувати потреби оборони і нацбезпеки без емісії - голова НБУ Пишний

12:31

Українців закликали класти фольгу в морозилку: у чому причина

12:25

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців

Реклама
12:11

"Він не повернувся": у української співачки зник безвісти дядько-військовий

12:02

Умєров проведе переговори з делегацією США: Зеленський назвав ключові питання

12:02

Допоможе ганчірка та спеції: як прогнати шкідників із саду

11:59

Жінка показала скриньку зі старими прикрасами: всередині чекав сюрпризВідео

11:56

Дочка популярного американського актора вбила себеВідео

11:51

Як камери на дорогах допоможуть ТЦК: адвокат описала механізм перевірок військового обліку

11:41

Місячний календар на березень 2026 року: сприятливі та несприятливі дні

11:35

"Раз і назавжди": Україну хочуть усунути від Євробачення-2026

11:24

На Житомирщині різко зміниться погода: синоптикиня попередила про I рівень небезпеки

11:02

Рівненщину пригріє, але мороз ще не відступить: синоптики здивували прогнозом

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти