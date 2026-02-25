Рус
Голлівудська актриса опинилася прикутою до ліжка через невиліковну хворобу

Олена Кюпелі
25 лютого 2026, 21:39
Крістіна Епплгейт бореться з серйозним хронічним захворюванням.
Крістіна Епплгейт серйозно хвора
Крістіна Епплгейт серйозно хвора / Колаж Главред, фото Instagram/christinaapplegate

Коротко:

  • Чим хвора Крістіна Епплгейт
  • Що з нею сталося

Популярна американська актриса Крістіна Епплгейт прикута до ліжка через боротьбу з розсіяним склерозом.

Як пише видання Mirror, 54-річна актриса, найбільш відома за роллю в ситкомі "Одружені... з дітьми", розповіла, що в 2021 році їй поставили діагноз "розсіяний склероз" — хронічне захворювання, що вражає головний мозок і нервову систему.

Зірка серіалу "Мертва для мене" з тих пір відкрито і чесно розповідає про свій стан і часто ділиться новинами в своєму подкасті MeSsy.

Тепер її 15-річна дочка Сеті, яку Крістіна виховує разом зі своїм чоловіком Мартіном Леноблом, розповіла про те, як їй подобається проводити обмежений час з матір'ю, перш ніж забрати її додому і покласти в ліжко.

Крістіна Епплгейт невиліковно хвора
Крістіна Епплгейт невиліковно хвора / Фото Instagram/christinaapplegate

Вона розповіла виданню People: "Я хочу взяти її з собою; це моє улюблене заняття. Це єдиний час, який ми проводимо разом. Я кажу собі: "Просто відвези її туди цілою і неушкодженою і повернися додому, щоб знову лягти в ліжко". І я так і роблю".

Телеведуча веде подкаст разом з Джеймі Лінн Сіглер, яка також страждає на розсіяний склероз і розповіла про депресивний стан, в який її ввергнуло це захворювання. Вона сказала: "Зараз я в депресії, чого, здається, не відчувала вже багато років. Справжня, чорт забирай, справжня депресія, яка мене трохи лякає, тому що вона здається дуже фаталістичною".

Про джерело: The Mirror

The Mirror - один з найвідоміших і найавторитетніших новинних брендів Великої Британії, що виходить з 1903 року. Видання охоплює широку аудиторію як у друкованому форматі, так і в цифровому середовищі, доносячи до мільйонів читачів найважливіші події Великобританії та світу. Його журналістський підхід ґрунтується на точності, динамічності та доступності інформації.

