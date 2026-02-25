Голлівудська актриса опинилася прикутою до ліжка через невиліковну хворобу

Крістіна Епплгейт бореться з серйозним хронічним захворюванням.

Крістіна Епплгейт серйозно хвора / Колаж Главред, фото Instagram/christinaapplegate

Популярна американська актриса Крістіна Епплгейт прикута до ліжка через боротьбу з розсіяним склерозом.

Як пише видання Mirror, 54-річна актриса, найбільш відома за роллю в ситкомі "Одружені... з дітьми", розповіла, що в 2021 році їй поставили діагноз "розсіяний склероз" — хронічне захворювання, що вражає головний мозок і нервову систему.

Зірка серіалу "Мертва для мене" з тих пір відкрито і чесно розповідає про свій стан і часто ділиться новинами в своєму подкасті MeSsy.

Тепер її 15-річна дочка Сеті, яку Крістіна виховує разом зі своїм чоловіком Мартіном Леноблом, розповіла про те, як їй подобається проводити обмежений час з матір'ю, перш ніж забрати її додому і покласти в ліжко.

Крістіна Епплгейт невиліковно хвора / Фото Instagram/christinaapplegate

Вона розповіла виданню People: "Я хочу взяти її з собою; це моє улюблене заняття. Це єдиний час, який ми проводимо разом. Я кажу собі: "Просто відвези її туди цілою і неушкодженою і повернися додому, щоб знову лягти в ліжко". І я так і роблю".

Телеведуча веде подкаст разом з Джеймі Лінн Сіглер, яка також страждає на розсіяний склероз і розповіла про депресивний стан, в який її ввергнуло це захворювання. Вона сказала: "Зараз я в депресії, чого, здається, не відчувала вже багато років. Справжня, чорт забирай, справжня депресія, яка мене трохи лякає, тому що вона здається дуже фаталістичною".

Раніше Главред повідомляв, що дочка популярного американського актора Мартіна Шорта, Кетрін, померла в понеділок, імовірно, вчинивши самогубство. Їй було 42 роки.

Раніше також голлівудська актриса Хеллі Беррі розповіла про одну річ, заради якої вона відмовляється прикидатися.

