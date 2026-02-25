Кількість відключень зросте - нові графіки для Черкаської області на 26 лютого

У Черкаській області 26 лютого запровадять погодинні графіки відключення електроенергії через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Відключення світла в Черкаській області - коли не буде світла 26 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Графіки відключення світла будуть діяти по підчергах протягом всієї доби

Обмеження діють через російські удари по енергетиці

Завтра, 26 лютого по всій території Черкаської області будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Про це повідомило "Черкасиобленерго" опублікувавши графіки відключень для всіх черг і підчерг.

В обленерго зазначили, що обмеження діятимуть через регулярні російські обстріли та наслідки попередніх масованих атак ракетами й дронами на енергетичну інфраструктуру.

Графіки відключення світла в Черкаській області 26 лютого / Скріншот / Скріншот

Також згідно з вказівкою НЕК "Укренерго" упродовж доби 26 лютого для промислових підприємств і бізнесу регіону діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії.

Відключення світла 26 лютого Черкаська область черга 1.1

1.1: 03:00 – 05:00, 10:00 – 12:30, 16:00 – 18:30, 21:30 – 00:00

Відключення світла 26 лютого Черкаська область черга 1.2

1.2: 00:00 – 01:30, 05:30 – 07:30, 11:00 – 13:30, 17:00 – 19:30, 23:30 – 00:00

Відключення світла 26 лютого Черкаська область черга 2.1

2.1: 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 12:30 – 15:00, 18:30 – 21:00

Відключення світла 26 лютого Черкаська область черга 2.2

2.2: 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 13:30 – 16:00, 19:30 – 22:00

Відключення світла 26 лютого Черкаська область черга 3.1

3.1: 08:30 – 11:00, 14:30 – 17:00, 21:00 – 23:00

Відключення світла 26 лютого Черкаська область черга 3.2

3.2: 01:30 – 03:30, 07:30 – 09:30, 13:00 – 15:30, 19:00 – 21:30

Відключення світла 26 лютого Черкаська область черга 4.1

4.1: 06:00 – 08:30, 12:00 – 14:30, 18:00 – 20:30, 22:00 – 00:00

Відключення світла 26 лютого Черкаська область черга 4.2

4.2: 03:30 - 05:30, 09:00 – 11:30, 15:00 – 17:30, 22:30 – 23:30

Відключення світла 26 лютого Черкаська область черга 5.1

5.1: 08:00 – 10:30, 14:00 – 16:30, 20:30 – 22:30

Відключення світла 26 лютого Черкаська область черга 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:30 – 14:00, 17:30 – 20:00

Відключення світла 26 лютого Черкаська область черга 6.1

6.1: 00:00 – 01:00, 05:00 – 07:00, 10:30 – 13:00, 16:30 – 19:00, 23:00 – 00:00

Відключення світла 26 лютого Черкаська область черга 6.2

6.2: 04:00 – 06:00, 09:30 – 12:00, 15:30 – 18:00

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головною ціллю російських ударів по енергетичній інфраструктурі взимку була спроба спровокувати повний блекаут в Україні та паралельно створити інформаційний ефект нібито масового невдоволення серед українців. Втім, реалізувати ці наміри Росії не вдалося. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив, що ризик масштабних проблем із теплопостачанням безпосередньо залежить від інтенсивності подальших обстрілів. Наразі відновити подачу тепла неможливо приблизно у 1200 будинках, які отримували його від Дарницької ТЕЦ-4, і в цьому опалювальному сезоні мешканці цих будівель уже не матимуть опалення.

Колишній керівник Оператора ГТС України Сергій Макогон наголосив на необхідності термінового перегляду підходів до системи теплопостачання столиці, особливо на Лівому березі Києва. За його словами, значна залежність районів від великих теплоелектроцентралей робить їх уразливими до повторних атак, а просте відновлення пошкоджених об’єктів не гарантує енергетичної безпеки в наступний зимовий період.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

