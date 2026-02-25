Рус
Олена Кравець показала дочку-красуню

Олена Кюпелі
25 лютого 2026, 21:04
Українська актриса показала, як за 23 роки змінилася і виросла її старша дочка.
Олена Кравець стосунки
Олена Кравець показала красуню-дочку / колаж: Главред, скрін з відео

Коротко:

  • З якої нагоди актриса показала дочку
  • Що вона написала

Українська актриса Олена Кравець, яка наприкінці листопада 2025 року спровокувала чутки про розлучення з чоловіком після 23 років у шлюбі, показала свою красуню-дочку.

Відповідним фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Олена Кравець привітала дочку з днем народження
Олена Кравець привітала дочку з днем народження / Фото Instagram/lennykravets

"Цей день для мене завжди – спочатку твій день народження, моя маленька курочка! 23! Переглядаю твої фото і не вірю, що ти моя! Дякую, що вибрала нас з татом! Люблю безмежно! Я завжди поруч і завжди за тебе", – написала зірка.

Олена Кравець привітала дочку з днем народження
Олена Кравець привітала дочку з днем народження / Фото Instagram/lennykravets

Вона також поділилася фотографіями в різний час, періоди дорослішання своєї дочки. На одних фото - це зовсім маленька дитина, в інший час - красива молода жінка.

Олена Кравець привітала дочку з днем народження
Олена Кравець привітала дочку з днем народження / Фото Instagram/lennykravets
Олена Кравець привітала дочку з днем народження
Олена Кравець привітала дочку з днем народження / Фото Instagram/lennykravets
Олена Кравець привітала дочку з днем народження
Олена Кравець привітала дочку з днем народження / Фото Instagram/lennykravets

Про особу: Олена Кравець

Олена Юріївна Кравець — українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит" і "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року — ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дом".

Олена Кравець новини шоу бізнесу
В Україні можуть підвищити одразу три тарифи для населення: експерт сказав коли

14:31

Крістіан Бейл і Леонардо ДіКапріо зіграють у сиквелі культового трилера

14:30

Гороскоп Таро на завтра, 26 лютого: Близнюкам - щастя, Дівам - роздоріжжя

