Вбивство Андрія Портнова: поліція затримала підозрюваного, що відомо

Руслан Іваненко
25 лютого 2026, 19:46
Затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова під час спецоперації у Німеччині за участю іспанських і німецьких агентів.
Провели обшук житла підозрюваного за європейським ордером на арешт / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Коротко:

  • У Німеччині затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова
  • Вбивство сталося минулого року в Іспанії біля навчального закладу
  • Затримання проводилося за участю німецьких і іспанських спецслужб

У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, Андрія Портнова, який був застрелений минулого року в Іспанії. Про це повідомляє іспанська поліція.

Ім’я затриманого не розкривають. Місцевий телеканал Antena 3 зазначає, що він є громадянином України. Для проведення обшуку його житла суд видав європейський ордер на арешт і розслідування.

Спецоперація у Німеччині

Спецоперація з його затримання відбулася в німецькому місті Гайнсберг за участю агентів 5-ї групи з розслідування вбивств поліції Мадрида та групи спеціальних операцій Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини.

За даними іспанських правоохоронців, затриманий є безпосереднім виконавцем злочину: саме він відкрив вогонь біля воріт навчального закладу, де стався інцидент.

Іспанська поліція спочатку розглядала версію замовного вбивства, пов’язаного з професійною або політичною діяльністю загиблого. Розслідування триває.

Відео затримання підозрюваного

Фото: скріншот

Як повідомляв Главред, вранці 21 травня в іспанському місті Посуело-де-Аларкон, що поблизу Мадрида, було вбито Андрія Портнова - колишнього заступника голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича .

У момент стрілянини Портнов повертався до машини та говорив по телефону. Нападник у спортивному костюмі вистрілив йому у шию, спину й голову. Медики, які прибули на місце, констатували смерть.

Нагадаємо, ЗМІ розкрили нові деталі вбивства Андрія Портнова. Коли Портнов уже був на парковці, менш ніж за три метри від автівки, невідомий у спортивному костюмі та з частково прихованим обличчям кілька разів вистрілив у Портнова.

Читайте також:

Хто такий Андрій Портнов?

Андрій Портнов - український проросійський політик і юрист. Народний депутат України 5-6 скликань (2006—2007, 2007—2010). З 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014 — керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента Віктора Януковича та заступник глави АП. Під час Євромайдану був дотичний до прийняття "законів 16 січня". Одразу після Євромайдану, у 20-х числах лютого 2014 року виїхав з України. У 2014—2015 роках перебував під санкціями Європейського Союзу. З 2021 року знаходився під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку з причетністю до масштабної корупції в Україні, пише Вікіпедія.

Реклама
Реклама
Реклама
Гороскоп Таро на завтра, 26 лютого: Близнюкам - щастя, Дівам - роздоріжжя

