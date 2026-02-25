Вдарить мороз до -5 градусів: погода в Тернополі різко зміниться

В Тернопільській області також можливий слабкий туман.

Погода в Тернополі 26 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Тернополі у четвер

Коли можлива зміна гідрологічної ситуації

Погода в Тернопільській області у четвер, 26 лютого, буде хмарною, але з проясненнями. Опадів не очікується. Також на дорогах збережеться ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Зокрема, вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер буде північного напрямку, 5 – 10 м/с.

Температура повітря по області вночі складатиме 0…-5 градусів, вдень очікується від -2 до +3 градусів.

Температура повітря по місту вночі буде в межах -3…-5 градусів, вдень – 0…+2 градуси.

Крім того, синоптики попередили про зміну гідрологічної ситуації на річках Тернопільської області в період з 26 по 27 лютого.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода в Україні у березні

Синоптики Укргідрометцентру заявили, що погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай.

Так, середня місячна температура очікується в межах норми - 1-7° тепла. Тільки на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря буде на 1,5-2,5° вище норми.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, на Житомирщині найближчими днями очікується різка зміна погодних умов. Початок тижня минув під впливом теплого атлантичного повітря, що приносить дощі, туман та ожеледицю, однак уже з 25 лютого в область повернеться холодне повітря та морози.

На Рівненщині 26 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг та мокрий сніг, удень істотних опадів не прогнозується.

Крім того, упродовж двох днів в Одеській області також очікується зміна погодних умов. Спочатку регіон накриє циклон "Аліна", пізніше йому на зміну прийде антициклон "Хейко".

