Вдарить мороз до -5 градусів: погода в Тернополі різко зміниться

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Тернополі у четвер
- Коли можлива зміна гідрологічної ситуації
Погода в Тернопільській області у четвер, 26 лютого, буде хмарною, але з проясненнями. Опадів не очікується. Також на дорогах збережеться ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Зокрема, вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер буде північного напрямку, 5 – 10 м/с.
Температура повітря по області вночі складатиме 0…-5 градусів, вдень очікується від -2 до +3 градусів.
Температура повітря по місту вночі буде в межах -3…-5 градусів, вдень – 0…+2 градуси.
Крім того, синоптики попередили про зміну гідрологічної ситуації на річках Тернопільської області в період з 26 по 27 лютого.
Погода в Україні у березні
Синоптики Укргідрометцентру заявили, що погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай.
Так, середня місячна температура очікується в межах норми - 1-7° тепла. Тільки на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря буде на 1,5-2,5° вище норми.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, на Житомирщині найближчими днями очікується різка зміна погодних умов. Початок тижня минув під впливом теплого атлантичного повітря, що приносить дощі, туман та ожеледицю, однак уже з 25 лютого в область повернеться холодне повітря та морози.
На Рівненщині 26 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг та мокрий сніг, удень істотних опадів не прогнозується.
Крім того, упродовж двох днів в Одеській області також очікується зміна погодних умов. Спочатку регіон накриє циклон "Аліна", пізніше йому на зміну прийде антициклон "Хейко".
Читайте також:
- Росія визначила дату для масованого удару по Україні - що стане ціллю
- Вже продають майже за безцінь: один овоч рекордно впав у ціні
- На кого чекає доленосний березень і чиє життя переверне затемнення: прогноз на місяць
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред