Повного завершення війни не буде - розкрито цікавий нюанс щодо переговорів

Завершення війни можливе лише після усунення її першопричини та за умови рішучих дій міжнародних партнерів, наголосив Жданов.

https://glavred.net/war/polnogo-zaversheniya-voyny-ne-budet-raskryt-interesnyy-nyuans-po-peregovoram-10743977.html Посилання скопійоване

Ждвнов розкрив єдиний реальний сценарій завершення війни / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, facebook.com/rustemumerov.ua

Про що йдеться у матеріалі:

Повного припинення вогню не вдасться досягти

Кремль налаштований на продовження активної фази війни

Для завершення війни Росії проти України необхідно усунути "першопричину" конфлікту та розгромити війська ворог на полі бою. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, Росія просуває власний варіант завершення війни — через незаконну анексію окупованих територій із подальшим переведенням протистояння у формат низької інтенсивності. Він зазначає, що навіть українське керівництво визнає відсутність перспектив повного та всеосяжного припинення вогню, адже можливі провокації й обстріли можуть тривати, як це відбувалося до 2022 року.

відео дня

Експерт наголошує, що для реального завершення війни необхідно усунути її першопричину.

"А першопричина полягає в тому, що Російська імперія не може пережити існування незалежної України. Відповідно, повинен залишитися лише один. Поки існують дві держави, цей конфлікт буде постійно переходити з активної фази в пасивну і навпаки", - вказав він.

На його думку, завершення війни можливе, через запровадження партнерами жорстких санкцій, які спричинять глибоку економічну кризу в Росії, або за умови надання Україні достатнього озброєння для розгрому російських військ на полі бою.

Водночас він зауважує, що навіть у разі витіснення окупантів питання безпеки залишиться актуальним. Він нагадав, що ще у 2022 році лунали жарти про створення на кордоні з РФ рову з крокодилами та колючим дротом і про необхідність постійної готовності до відбиття нових вторгнень.

"Подивіться на Російську імперію, починаючи з Московського царства та Івана Грозного: там все, як у радянському анекдоті, "що вони не робили, виходило КПРС", а точніше – що б Росія не робила, виходить імперія. А імперія не може існувати без розширення кордонів і захоплення земель. Від нас залежить дуже багато. Важливо зараз не здатися і витримати тиск, який почався в Женеві. Тут є один нюанс: чисельність російської делегації на переговорах становила 30 осіб. А ще Ленін писав: "Якщо хочете заплутати справу, створіть комісію – і все, ця справа буде похована в кулуарах засідань цієї комісії"", - іронізує військовий експерт.

Також він вважає, що нинішні дії Кремля — це спроба переконати Дональда Трампа в нібито готовності Росії до мирної угоди та представити Україну стороною, яка її зривала.

Водночас для Володимира Путіна принципово важливо зберігати активну фазу бойових дій, оскільки його стратегічні цілі не досягнуті.

У разі відсутності успіхів на фронті, за словами експерта, можуть загостритися внутрішні протиріччя серед російських еліт. Саме тому начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов регулярно звітує про нібито взяття різних населених пунктів, демонструючи уявні досягнення.

Коли може закінчитись війна - думка експерта

Як писав Главред, наразі підстав говорити про швидке завершення війни в Україні чи про можливе перемир’я з державою-агресором Росією немає. Таку думку висловив керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович.

"Я не думаю, що це обов'язково весь 2026 рік, сподіваюся, що ні. Але найближчі місяці — точно", - наголосив він.

Він також зазначив, що строки завершення війни, які раніше озвучував президент України Володимир Зеленський, є обґрунтованими.

За словами експерта, ключові питання досі залишаються неврегульованими, тому процес може затягнутися. Він наголосив, що робити довгострокові прогнози наразі недоцільно, адже подальший розвиток подій можливий за різними сценаріями.

Проєкт мирного плану / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заяви РФ про нібито "передачу Україні ядерної зброї" є елементом політичного тиску та підготовкою до майбутніх тристоронніх переговорів щодо мирної угоди. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як відомо, голова української делегації на переговорах, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров 26 лютого проведе зустріч із представниками США — Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та міністром економіки Скоттом Бессентом.

Тим часом російські окупаційні сили готують нову масштабну атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників і стратегічної авіації. Про можливу загрозу попередили моніторингові канали.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред