'Вони небезпечно граються': Зеленський відреагував на ядерну риторику Кремля

Зеленський зауважив, що РФ говорить про ядерну зброю, коли не вдається перемагати на полі бою.

Головне із заяви Зеленського:

Росіяни починають шукати ядерну зброю на території України

Це політичний тиск та підготовка до наступних трьохсторонніх зустрічей

На це повинні реагувати інші ядерні держави

Заяви країни-агресора Росії щодо "передачі Україні ядерної зброї" є політичним тиском та підготовкою до наступних трьохсторонніх зустрічей щодо мирної угоди. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

"Зазвичай, коли Росії не вдається перемагати на полі бою, вони починають шукати ядерну зброю на території України. В Україні немає ядерної зброї, на жаль. Ви знаєте всі обставини, коли в України була ця зброя і коли не стало. Завдяки чому і завдяки кому це сталося", - наголосив він. відео дня

За його словами, такі заяви є політичним тиском та підготовкою до трьохсторонніх зустрічей України, США та Росії.

Президент додав, що також раніше у ЗМІ були матеріали щодо можливості створення "ядерної парасольки" в Європі.

"Може, це така просто риторика, така відповідь Росії. Мені здається, що завжди небезпечно вони граються з цими словами - ядерна зброя. І дуже хотілося б, щоб на це реагували інші ядерні держави, передусім США, могли б, мені здається, дати їм відповідні меседжі", - підсумував Зеленський.

Чи може Путін застосувати ядерну зброю

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв говорив, що диктатор Володимир Путін може використати ядерну зброю, якщо зрозуміє, що він ніяк не може досягти тих цілей, які поставив перед початком війни.

"Йому потрібно домогтися результатів, тому що жоден диктатор - і Путін не виняток - не є всевладною сутністю: він залежить від людей навколо себе. Йому необхідно демонструвати своєму оточенню, що він веде їх до перемоги і процвітання", - наголосив він.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Ядерна зброя - останні новини України

Як повідомляв Главред, аналітики ISW заявляли, що Москва посилює ядерну риторику на тлі обговорень західними країнами можливих гарантій безпеки для України. Російські офіційні особи, в тому числі представники Служби зовнішньої розвідки РФ, роблять заяви, які підігрівають тему потенційного застосування ядерної зброї.

Президент США Дональд Трамп говорив, що зміг запобігти ядерній війні між Росією та Україною та закликав експертів розробити спеціальний документ на заміну американо-російському договору про контроль ядерних озброєнь.

Про персону: Борис Бондарєв Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок. 23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів". Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

