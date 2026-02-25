Стрибок цін на продукти у березні: що найбільше вдарить по гаманцях українців

Основним чинником тиску на продовольчий ринок залишається енергетична ситуація в країні.

https://glavred.net/economics/skachok-cen-na-produkty-v-marte-chto-bolshe-vsego-udarit-po-koshelkah-ukraincev-10743929.html Посилання скопійоване

Ціни на продукти в Україні у березні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

Продукти здорожчають через кризову ситуацію в енергетиці

Овочі у березні зростуть у ціні найбільше

Хліб і молочка теж подорожчають

У березні 2026 року український продовольчий ринок продовжить демонструвати зростання цін. Хоча різких стрибків не прогнозують, тенденція до подорожчання зберігається через енергетичну нестабільність. Перебої з електропостачанням та висока вартість генерації підвищують витрати виробників, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну продуктів.

відео дня

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі для Главред зазначив, що навіть попри загальне уповільнення інфляції, продовольчий сектор залишається під тиском енергетичних ризиків.

За його словами, ринок перебуває в умовах, коли частина продуктів харчування залишатиметься в режимі поступового подорожчання - приблизно на 1–3%, а ключовим фактором залишається ситуація з електроенергією.

Він наголосив, що чим довше буде відсутність електроенергії, тим більшими будуть витрати виробників, а це неминуче підштовхує собівартість угору.

Овочі - головні претенденти на подорожчання

Найбільше зростання очікується в овочевому сегменті. Сезонність та зменшення запасів якісної продукції традиційно створюють дефіцит, а попит залишається стабільним. Додатковим чинником стали морози у січні та лютому, які змусили виробників активніше використовувати генератори для підтримання температури на складах.

Високими залишаються й ціни на тепличні овочі. Українські огірки лише починають з’являтися на ринку, але їхня собівартість поки що перевищує імпортну. Закупівельні ціни тримаються на рівні 160–170 грн/кг, тоді як турецькі огірки можуть бути дешевшими на 10–20 грн. Ситуацію ускладнює скорочення експорту з Туреччини через нижчий урожай.

Експерти прогнозують, що реальне здешевлення можливе лише наприкінці квітня, коли на ринок масово зайдуть українські тепличні овочі нового сезону.

Хліб: стабільне зростання

Хліб традиційно демонструє повільне, але постійне подорожчання. У березні очікується зростання приблизно на 2%, а за рік - до 15–20%. Енергетична складова залишається ключовою, адже хлібопекарські підприємства значною мірою залежать від електроенергії.

М’ясо та яйця: тимчасова рівновага

Ціни на м’ясо та яйця поки що стабільні, однак перед Великоднем можливе сезонне підвищення.

"Перед святами традиційно зростає попит, а це може призвести до часткового подорожчання вже в квітні", - каже Марчук.

Молочні продукти: енергетика диктує правила

Молочний сегмент також реагує на енергетичну ситуацію. У березні очікується зростання приблизно на 2%. Виробники наголошують, що офіційні тарифи на електроенергію залишаються високими, а робота генераторів у разі відключень збільшує витрати в рази.

"Офіційні тарифи на електроенергію високі, а в разі відключень використання генераторів збільшує витрати в п'ять-шість разів. Це серйозно впливає на собівартість у молочній галузі", - пояснює експерт.

Як російські обстріли впливають на ціни в Україні

Главред писав, що за словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, через удари Росії по енергосистемі України, продукти у магазинах постійно дорожчають.

Російські обстріли впливають на собівартість виробництва, тому підприємства підвищують втрати, які поступово закладають у ціну. При цьому, про різке здорожчання продуктів в Україні наразі мова не йде.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, через удари Росії по енергосистемі України продукти дорожчають, але різкого зростання цін поки не очікується. Заступник міністра економіки Тарас Висоцький прогнозує помірне подорожчання на 2-3% найближчим часом.

Також курятина залишається найдоступнішим м’ясом в Україні, а цього місяця її вартість помітно впала. Курячі стегна наразі коштують 138 грн/кг (було 146,40 грн), гомілки – 97 грн/кг (було 107,34 грн), а тушка - 102 грн/кг (було 116,83 грн).

Крім цього, ціни на сезонні фрукти в Україні знизилися наприкінці зими. Станом на 13 лютого апельсини коштують у середньому 64,40 грн/кг (було 76,28 грн у січні), преміум-апельсини - 77 грн (було 81,52 грн).

Вас може зацікавити:

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред