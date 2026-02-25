Рус
"Мені боляче": Melovin відкрився після розриву з нареченим-військовим

Анна Підгорна
25 лютого 2026, 22:30
Це перший коментар Меловіна про зруйноване кохання.
Меловін
Melovin пропозиція - співак розкрив почуття після розставання / колаж: Главред, фото: t.me/bighousemelovinators

Коротко:

  • Melovin заручився з Петром Злотєю, але пізніше пара розірвала заручини
  • Артист розповів, що відчуває зараз

14 лютого український співак Melovin повідомив про розрив заручин з військовим парамедиком Петром Злотєю, які відбулися раніше, наприкінці листопада 2025 року. Обидва партнери у своїх заявах наголошували, що розставання відбулося з взаємною повагою.

Майже два тижні знадобилося Меловіну, щоб зібратися з думками і все ж прокоментувати ситуацію з Петром. Про свої почуття артист розповів в Instagram.

відео дня

"Ми не разом. І це крапка, поставлена без зайвих ефектів - чітко та чесно. ... Петро - людина честі, людина, яка рятує життя. Усе, що намагаються на нього вилити, не має нічого спільного з реальністю. Іноді повага - це найгучніша форма тиші. Наше розставання ще болить... Я не вмію жити під тиском. Я вмію відчувати - глибоко, беззастережно, до тремтіння, до правди. Кохання не завжди йде тихо. Інколи воно обривається, як нота, що зависла в повітрі. Залишає слід, який ще довго відлунює всередині. Мені як і боляче, так і водночас я вдячний за все, що було справжнім. Мені потрібен час, щоб відпустити біль і зберегти світло", - написав Мел у своєму блозі.

Меловін
Melovin пропозиція - співак розкрив почуття після розставання / фото: instagram.com/melovin_official
Меловін
Melovin пропозиція - співак розкрив почуття після розставання / фото: instagram.com/melovin_official

Про персону: Melovin

MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Melovin новини шоу бізнесу
У Польщі виявили секретні підземні тунелі на кордоні з Білоруссю: що замислив Кремль

