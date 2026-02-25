"Мені боляче": Melovin відкрився після розриву з нареченим-військовим

Коротко:
- Melovin заручився з Петром Злотєю, але пізніше пара розірвала заручини
- Артист розповів, що відчуває зараз
14 лютого український співак Melovin повідомив про розрив заручин з військовим парамедиком Петром Злотєю, які відбулися раніше, наприкінці листопада 2025 року. Обидва партнери у своїх заявах наголошували, що розставання відбулося з взаємною повагою.
Майже два тижні знадобилося Меловіну, щоб зібратися з думками і все ж прокоментувати ситуацію з Петром. Про свої почуття артист розповів в Instagram.
"Ми не разом. І це крапка, поставлена без зайвих ефектів - чітко та чесно. ... Петро - людина честі, людина, яка рятує життя. Усе, що намагаються на нього вилити, не має нічого спільного з реальністю. Іноді повага - це найгучніша форма тиші. Наше розставання ще болить... Я не вмію жити під тиском. Я вмію відчувати - глибоко, беззастережно, до тремтіння, до правди. Кохання не завжди йде тихо. Інколи воно обривається, як нота, що зависла в повітрі. Залишає слід, який ще довго відлунює всередині. Мені як і боляче, так і водночас я вдячний за все, що було справжнім. Мені потрібен час, щоб відпустити біль і зберегти світло", - написав Мел у своєму блозі.
Раніше Главред розповідав, що син Анни Кошмал потрапив до лікарні. Українська акторка опублікувала фото семирічного хлопчика, який отримав травму.
Також акторка Настя Коротка зізналася, як пояснювала розлучення дітям. Вона і шоумен Андрій Бєдняков, з яким у неї донька і син, розлучилися восени 2024 року після 10 років офіційного шлюбу.
- Рішення прийнято: Руслана Лижичко їде до Німеччини, причина
- "Він не повернувся": у української співачки зник безвісти дядько-військовий
- У мріях про батьківство: дружина Козловського показала фото з пологового будинку
Про персону: Melovin
MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.
