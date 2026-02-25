Рус
РФ знищила дамбу на найгарячішому напрямку: підтоплено дорогу, логістика ускладнена

Інна Ковенько
25 лютого 2026, 18:22
Проїзд між Дружківкою та Костянтинівкою наразі неможливий.
РФ знищила дамбу на найгарячішій ділянці фронту, деталі/ Колаж: Главред, фото: DeepState, скриншот

Головне:

  • РФ підірвала дамбу між Костянтинівкою і Дружківкою
  • Наслідком стало підтоплення місцевості, де вода дійшла до дороги
  • Проїзд дорогою Дружківка-Костянтинівка наразі неможливий

Окупаційна армія РФ підірвала дамбу неподалік населеного пункту Осикове Донецької області. Для атаки було застосовано тритонну керовану авіаційну бомбу.

Таким чином ворог намагається порушити логістику Сил оборони України неподалік Костянтинівки. Про це 25 лютого повідомили в аналітичному проєкті DeepState.

відео дня

Зазначається, що перед цим окупанти зруйнували один з мостів на північно-західних околицях Костянтинівки, намагаючись ускладнити логістику Сил оборони

Після того як Сили оборони налагодили альтернативні маршрути, російські війська вирішили застосувати 3-х тонну керовану авіаційну бомбу, знищивши дамбу в районі населеного пункту Осикове.

"Наслідком стало підтоплення місцевості, де вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, перетворивши ділянку на "суцільне болото" і проїзд тудою наразі неможливий, зі слів самих бійців", - повідомили в DeepState.

Аналітики зазначають, що попри нову атаку, повністю зупинити постачання та пересування до міста росіянам не вдалося - існують інші шляхи для забезпечення логістики. Водночас ситуація тимчасово ускладнилася.

"Вплив на логістику це початок підготовки до більш рішучих дій подальших сконцентрованих і визначених сил, бо на сьогоднішній день вони прощупують нашу оборону по периметру і шукають слабкі місця, щоб добратися до міста. Дзвінком є південно-західна частина в районі Іллінівки та Берестка", - йдеться в повідомленні.

Якою буде ситуація на фронті весною - думка військового

Як писав Главред, командир полку 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов заявив, що з приходом весни бойові дії можуть посилитися. Про це він повідомив в ефірі Київ24.

Він зазначив, що протягом останнього року противник суттєво покращив взаємодію між малими піхотними групами та підрозділами безпілотників. Водночас у Збройних силах України така координація поки що не налагоджена на належному рівні.

"Я б пропонував всім готуватися до більш запеклих бойових дій, бо ворог відпрацював зв’язки та тактичну взаємодію, яку нам ще потрібно надолужити", – зазначив Філатов.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайменше чотири обласні центри, а в Києві в результаті обстрілу загорівся житловий будинок.

Пізно ввечері 23 лютого російська окупаційна армія завдала ударів по Запоріжжю. В результаті обстрілів травмовано п'ятьох людей, зокрема, одну дитину.

В ніч на 23 лютого армія країни-агресора РФ знову атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинули дві людини. Щонайменше три людини постраждали, їм надається необхідна допомога

Крім того, вранці 23 лютого російські окупанти атакували Харків ракетами. Під атакою опинилися два райони міста - Холодногірський та Основ'янський. Вже відомо про декількох поранених.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

РФ знищила дамбу на найгарячішому напрямку: підтоплено дорогу, логістика ускладнена

