Загроза наступу на Сумщині: в ЗСУ попередили про підготовку російського наступу

Лише за минулу добу українські військові зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.

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У ЗСУ розповіли про готовність відбити атаку РФ / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Станом на ранок 14 травня ситуація на кордоні Сумщини є напруженою, окупанти обстрілюють населені пункти, розташовані поблизу російського кордону.

Як заявив в ефірі Радіо Свобода речник Оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Сіверськ" Вадим Мисник, лише за минулу добу українські військові зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.

Він уточнив, що ворог стягував певні частини, збільшував свою присутність на кордоні з Україною.

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"Ми відстежуємо ці рухи підрозділів особового складу, техніки. Вони ж і перекидають. Зокрема, кордон на Сумщині з РФ - це 560 кілометрів. Це дуже велика ділянка, і ми відстежуємо, де відбувається концентрація сил противника, де вони здійснюють найбільші обстріли і намагаються розвідувати нашу оборону, використовуючи ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи. - Ред.). Тобто ми готуємося до будь-якого розвитку. І якщо буде спроба проникнення на територію України, наступальних дій - ми даватимемо відповідь", - каже речник ОТГВ "Сіверськ".

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Раніше Буданов заявив про те, що РФ може розвернутися для атаки на Суми. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум", пише The New York Times.

Пізніше Буданов розкрив імовірний напрямок штурму на Сумщині. Він пояснив, що росіяни від самого початку планували операцію не тільки в Харківській, а й у Сумській області, проте ситуація поки що їм не дозволила приступити до активних дій.

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