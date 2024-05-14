ЗСУ блокують росіян: Буданов розкрив імовірний напрямок штурму на Сумщині

На Харківщині намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації, підкреслив начальник ГУР.

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Кирило Буданов розповів про ситуацію на північних кордонах / Колаж: Главред, Фото: t.me/DIUkraine, mil.ru

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про те, що в прикордонних районах Харківської області противник заблокований за тими рубежами, на які йому вдалося зайти.

При цьому вже "намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації", підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Насамперед зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області, яку всі вже п'яту добу спостерігають. Сказати, що вони (окупанти - ред.) мають значний успіх, то це точно неправда", - сказав Буданов.

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Водночас він підкреслив, що "ситуація досить напружена, дуже швидко змінюється".

"Однак ще станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Тобто противник у принципі вже заблокований за тими рубежами, на які він зміг зайти. Триває операція Сил оборони України щодо подальшої стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої країни", - заявив глава ГУР.

Сумський напрямок

Буданов також пояснив, що росіяни від самого початку планували операцію не тільки на Харківщині, а й на Сумщині, однак ситуація поки що їм не дозволила розпочати активні дії.

"Що стосується Сумської області: росіяни дійсно від самого початку планували операцію також і в Сумській області. Станом на зараз невелике угруповання сил вони утримують у прикордонні на напрямку, скажімо так, у них це м. Суджа, з нашого боку - це Сумський напрямок. Але ситуація поки що їм не дозволила приступити до активних дій і почати здійснення свого плану", - резюмував начальник ГУР.

Дивіться відео - коментар Кирила Буданова:

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Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше Буданов заявив про те, що РФ може розвернутися для атаки на Суми. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум", пише The New York Times.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ перейшли до контрударів на Харківщині. Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення сил оборони в районі Вовчанська та інших прикордонних районах Харківської області. За його словами, тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема, Вовчанськ і загалом прикордонні райони.

Як повідомлялося раніше, у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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