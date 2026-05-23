Загроза штурму та десанту: прогноз щодо атаки РФ ще двох областей України

Владислав Селезньов прокоментував ймовірну загрозу для України з боку так званої "ПМР" (Придністров’я).

З'явилося попередження про загрозу з Придністров'я

Головне із заяв Селезньова:

РФ може спробувати реалізувати сценарій створення т.зв. "буферної зони"

З Придністров'я РФ може загрожувати Одеській області

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу та військовий експерт Владислав Селезньов прокоментував ймовірну загрозу для України з боку т.зв. "ПМР" (Придністров’я).

Як він підкреслив у коментарі Главреду, РФ може спробувати реалізувати сценарій створення так званої "буферної зони" у прилеглих областях України.

"Що стосується того, як це можна реалізувати технічно, то тут варто згадати заяви заступника керівника Офісу президента України Павла Паліси про те, що Росія може намагатися створювати так звані буферні зони на території Одеської та Вінницької областей, що відповідає наказу Путіна ще від травня 2024 року", – нагадав він.

Співрозмовник підкреслив – питання в тому, якими силами, якими ресурсами і якими можливостями Кремль зможе реалізувати просування своїх штурмових загонів або десантних підрозділів для створення потужного угруповання на території Придністров’я, яке загрожуватиме Одеській області.

"На сьогоднішній день таких ресурсів у Путіна немає. І в найближчій перспективі їх не очікується, адже все, що у нього є, він кидає у вогонь війни на фронті", – додав Селезньов.

Експерт оцінив загрозу ескалації з боку Придністров'я

Після того як депутати невизнаного Придністров'я звернулися до російської влади з проханням про "захист", Росія активізувала повітряні удари по Одесі. Можливий розвиток ситуації навколо регіону прокоментував керівник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

За словами аналітика, українські сили заздалегідь вжили заходів, які суттєво обмежили можливості Москви використовувати Придністров'я як інструмент тиску або дестабілізації ситуації. Він зазначив, що потенційні військові механізми, на які могла розраховувати Росія в цьому регіоні, були фактично зведені до мінімуму.

РФ готує атаки на Україну з Придністров'я. Джерела в ГУР зазначають, що росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію, щоб відтягнути українські сили.

Поки що не зафіксовано жодних ознак активних переміщень або нарощування ворожих сил з боку невизнаного ПМР.

РФ може відкрити другий фронт у Молдові. Кремль планує змінити владу в Молдові та втягнути країну у війну, щоб використати її проти України, вважає Санду.

Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

