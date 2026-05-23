Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Загроза штурму та десанту: прогноз щодо атаки РФ ще двох областей України

Олексій Тесля
23 травня 2026, 22:34
google news Підпишіться
на нас в Google
Владислав Селезньов прокоментував ймовірну загрозу для України з боку так званої "ПМР" (Придністров’я).
армія РФ, Придністров'я
З'явилося попередження про загрозу з Придністров'я / Колаж: Главред, фото УНІАН, Міноборони РФ

Головне із заяв Селезньова:

  • РФ може спробувати реалізувати сценарій створення т.зв. "буферної зони"
  • З Придністров'я РФ може загрожувати Одеській області

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу та військовий експерт Владислав Селезньов прокоментував ймовірну загрозу для України з боку т.зв. "ПМР" (Придністров’я).

Як він підкреслив у коментарі Главреду, РФ може спробувати реалізувати сценарій створення так званої "буферної зони" у прилеглих областях України.

відео дня

"Що стосується того, як це можна реалізувати технічно, то тут варто згадати заяви заступника керівника Офісу президента України Павла Паліси про те, що Росія може намагатися створювати так звані буферні зони на території Одеської та Вінницької областей, що відповідає наказу Путіна ще від травня 2024 року", – нагадав він.

Співрозмовник підкреслив – питання в тому, якими силами, якими ресурсами і якими можливостями Кремль зможе реалізувати просування своїх штурмових загонів або десантних підрозділів для створення потужного угруповання на території Придністров’я, яке загрожуватиме Одеській області.

"На сьогоднішній день таких ресурсів у Путіна немає. І в найближчій перспективі їх не очікується, адже все, що у нього є, він кидає у вогонь війни на фронті", – додав Селезньов.

Загроза штурму та десанту: прогноз щодо атаки РФ ще двох областей України
/ Главред

Експерт оцінив загрозу ескалації з боку Придністров'я

Після того як депутати невизнаного Придністров'я звернулися до російської влади з проханням про "захист", Росія активізувала повітряні удари по Одесі. Можливий розвиток ситуації навколо регіону прокоментував керівник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

За словами аналітика, українські сили заздалегідь вжили заходів, які суттєво обмежили можливості Москви використовувати Придністров'я як інструмент тиску або дестабілізації ситуації. Він зазначив, що потенційні військові механізми, на які могла розраховувати Росія в цьому регіоні, були фактично зведені до мінімуму.

Загроза з боку "ПМР" — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує атаки на Україну з Придністров'я. Джерела в ГУР зазначають, що росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію, щоб відтягнути українські сили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чи може РФ атакувати Україну з боку Придністров'я. Поки що не зафіксовано жодних ознак активних переміщень або нарощування ворожих сил з боку невизнаного ПМР.

Як писав раніше Главред, РФ може відкрити другий фронт у Молдові. Кремль планує змінити владу в Молдові та втягнути країну у війну, щоб використати її проти України, вважає Санду.

Інші новини:

Про персону: Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Придністров'я ПМР Владислав Селезньов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ цинічно вдарила ракетою по Одещині: багато поранених, серед них - діти

РФ цинічно вдарила ракетою по Одещині: багато поранених, серед них - діти

23:05Україна
Усик - Верховен: онлайн трансляція бою, усі подробиці

Усик - Верховен: онлайн трансляція бою, усі подробиці

22:30Спорт
Завершення війни: у Зеленського назвали ймовірні терміни та головну умову

Завершення війни: у Зеленського назвали ймовірні терміни та головну умову

21:32Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

Усик - Верховен: онлайн трансляція бою, усі подробиці

Усик - Верховен: онлайн трансляція бою, усі подробиці

Чотири знаки зодіаку стануть магнітом для грошей: кому ось-ось пощастить

Чотири знаки зодіаку стануть магнітом для грошей: кому ось-ось пощастить

Китайський гороскоп на завтра, 24 травня: Драконам — вразливість, Коням — рожеві окуляри

Китайський гороскоп на завтра, 24 травня: Драконам — вразливість, Коням — рожеві окуляри

Долар проб’є психологічну межу: коли валюта подорожчає до 46 гривень

Долар проб’є психологічну межу: коли валюта подорожчає до 46 гривень

Останні новини

01:20

Жінка побачила пекло і розповіла про загробне життя: моторошні подробиці

23 травня, субота
23:59

Вікна будуть блищати місяцями: що додати у воду для миття

23:05

РФ цинічно вдарила ракетою по Одещині: багато поранених, серед них - діти

22:34

Загроза штурму та десанту: прогноз щодо атаки РФ ще двох областей України

22:16

Гороскоп на завтра, 24 травня: Тельцям - сюрприз, Стрільцям - сильні емоції

Усик - Верховен: онлайн трансляція бою, усі подробиціУсик - Верховен: онлайн трансляція бою, усі подробиці
21:34

Проїзд по 30 гривень: експерт пояснив, чому нові тарифи "знищать" транспорт Києва

21:32

Завершення війни: у Зеленського назвали ймовірні терміни та головну умову

20:34

Примирення не буде століттями: Мельник різко відповів Небензі в ООН

20:32

Сотні дронів та ракети: українців попереджають про масштабну атаку РФ

Реклама
19:58

Як зібрати втричі більше яблук без хімікатів: метод агронома з 1960-х

19:33

Тарифи злітають: у Києві розкрили, скільки може коштувати проїзд у транспорті

19:10

Коваленко попередив про нову тактику РФ із масованими ударами по УкраїніПогляд

18:59

Чим обробити капусту в травні: безпечні засоби від слимаків і комах

18:51

Загроза удару "Орєшніком" по Україні: Зеленський попередив про комбіновану атаку РФ

18:42

"Шахеди" стануть небезпечнішими: в Міноборони попередили про нову тактику Росії

18:41

Чому опадає і сохне завязь на томатах: більшість городників роблять одну помилку

18:31

Кондиціонер більше не потрібен: хитрий спосіб позбутися спеки в будинкуВідео

18:22

У собак абсолютно різних порід з'явилося цуценя, якого ніхто не чекавВідео

17:56

Приклад для Києва: де в Україні діє європейська модель оплати проїзду в транспорті

17:39

Як вибрати правильну посадку джинсів: висока, середня чи низька по типу фігуриВідео

Реклама
17:34

Цінують волю понад усе: 4 знаки зодіаку, яким важко бути в стосунках

17:26

Співробітники ТЦК побили ветерана без ніг: подробиці гучного скандалу в Києві

17:23

РФ понад добу масовано б'є по об'єктах "Нафтогазу": вирують пожежі, є руйнування

17:18

Як правильно розчісувати кота, щоб йому подобалося: ветеринар розкрила секретВідео

17:08

Туристка побачила свій безкоштовний номер і відразу зрозуміла, що щось не так

17:03

Чи потрібно відкривати вікна та двері після смерті людини: роз'яснення ПЦУ

16:38

"Другий онкодіагноз": Кайлі Міноуг розповіла про недугу, яку приховувала 5 років

16:31

Атака з Білорусі: капітан 1-го рангу спрогнозував нищівну відповідь ЗСУ

16:28

Чи подорожчають маршрутки після підвищення цін на транспорт: експерт окреслив сценарії

16:09

Якого предмета більше немає: що колись обов'язково вчили в СРСР

16:00

ЗСУ атакували фрегат РФ "Адмірал Ессен" і не тільки: наслідки удару по Новоросійську

15:46

Рибалки витягли з води гіганта розміром з людину та вагою 401 кг

15:42

Заплатив 431 тисячу гривень за фото авто: шахраї ошукали жителя Тернопільщини

15:28

Потужні удари по ворогу: підірвано ешелон РФ з паливом, знищено десятки росіян

15:27

Росія може припинити удари "Шахедами" по Україні: в Міноборони вказали на нюанс

15:22

Соліст Imagine Dragons вразив вчинком щодо українського прапора — що потрапило на відеоВідео

14:51

Помилка, яка "вбиває" двигун: коли не можна різко глушити автомобільВідео

14:47

Хлопчик знайшов королівські скарби вікінгів там, де ніхто не шукав

14:35

"Я в терапії": українська акторка зізналася у кризі у шлюбі з військовим

14:21

Зрада чи прорив: Мерц готує "урізаний" формат вступу України до ЄС, що зміниться

Реклама
14:11

Кабачки та огірки цвітуть, а зав’язей немає: як врятувати врожай

13:42

Жінка залишила "таємну" суміш на кухні, і мошка почала зникатиВідео

13:41

Астрологи назвали п'ять найгармонійніших пар за знаком зодіаку — хто вони

13:35

"Пережила так багато": принц Вільям зробив рідкісне зізнання про Кейт Міддлтон

13:19

Долар проб’є психологічну межу: коли валюта подорожчає до 46 гривень

13:13

"Саундтрек нашого життя": відомий американський репер пішов з життяВідео

12:34

Коли і як поливати город, щоб рослини не загинули: поради експерта

12:31

"Хвилювався, щоб вона дійшла": Горбунов розкрив, яким було весілля з вагітною Осадчою

12:25

Кондиціонери можуть зникнути, адже електроенергія більше не потрібна

12:17

Президент Чехії закликав НАТО "показати зуби" у відповідь на провокації Кремля

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти