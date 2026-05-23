Чи подорожчають маршрутки після підвищення цін на транспорт: експерт окреслив сценарії

Інна Ковенько
23 травня 2026, 16:28оновлено 23 травня, 17:10
Транспортний аналітик оцінив, як тариф у 30 грн на комунальний транспорт може змінити ціни на маршрутки.
Чи подорожчають маршрутки після тарифу у 30 грн на транспорт - Гречко / Колаж: Главред, фото: ukrainianwall.com, скриншот

Головне із заяв Гречка:

  • Приватні перевізники чекають на підняття тарифу, щоб легалізувати власне здорожчання
  • Маршрутки не втратять пасажирів навіть при ціні 40 грн
  • Комунальний транспорт втрачає конкурентність і не отримує жодних покращень

Якщо комунальний транспорт у Києві подорожчає до 30 гривень, маршрутки можуть встановити ціну від 25 до 40 гривень і все одно не втратять пасажирів. Про це в інтерв’ю Главреду заявив транспортний аналітик, співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

"Є версія, і я думаю, що вона дуже близька до правди: підвищення тарифу в чотири рази потрібно, зокрема, для того, щоб маршрутки могли більше заробляти. Приватні перевізники хочуть підняти вартість проїзду до 25-30 гривень, але не можуть зробити це самостійно без певного прикриття", - йдеться в повідомленні.

За його словами, як тільки тариф у комунальному транспорті зросте до 30 гривень, можливі кілька сценаріїв.

У першому випадку маршрутки можуть подорожчати до 25 гривень. Тоді комунальний транспорт коштуватиме 30 гривень, а маршрутки - дешевше. Це призведе до того, що значна частина платоспроможних пасажирів пересяде саме на маршрутки, вважає експерт. У результаті громадський транспорт навіть за тарифу 30 гривень може заробляти менше, ніж нині при вартості 8 гривень, адже люди відмовляться від нього на користь автомобілів.

Другий сценарій передбачає підвищення ціни на маршрутки також до 30 гривень. Формально це буде паритет, але, як наголосив Гречко, маршрутки часто приїжджають швидше, відстежують рух комунального транспорту і намагаються перехопити пасажирів. Тому навіть за однакової ціни частина людей обере маршрутку, адже вона швидше рухається містом, ніж трамваї чи тролейбуси.

Третій варіант - підняття вартості проїзду у маршрутках навіть вище, ніж у комунальному транспорті, наприклад до 35-40 гривень. "Але вони все одно не втратять пасажиропотік критично, тому що після підвищення вартості громадського транспорту в чотири рази в Києві не буде жодних покращень: ні завтра, ні через півроку, ні через рік", - вважає експерт

Гречко підкреслив, що міська влада системно не займається комунальним транспортом. Його розвиток відсувають на останній план, і він фактично ""тихо розвалюється".

Ціни на громадський транспорт - останні новини

Як раніше писав Главред, у Києві знову заговорили про можливе підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Але реальні економічно обґрунтовані тарифи значно нижчі за ті цифри, які раніше озвучували в КМДА. Транспортний аналітик Олександр Гречко наголосив, що під час обговорення нових тарифів влада не провела повноцінного аналізу.

Крім того, громадська організація "Пасажири Києва" пропонує відмовитися від окремої оплати кожного виду транспорту при вході. Натомість пропонується система "проїзду за часом", як у європейських містах, де одна купівля квитка дозволяє пересідати між автобусами, тролейбусами та метро.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві різко підвищать тарифи на проїзд. Перегляд вартості проїзду обґрунтовують зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

Про персону: Олександр Гречко

Олександр Гречко — транспортний аналітик, урбаніст і співзасновник громадської організації "Пасажири Києва", яка займається питаннями розвитку громадського транспорту, тарифної політики, безпеки та зручності міської мобільності. Він регулярно коментує проблеми транспортної інфраструктури Києва, зокрема вартість проїзду, роботу метро, трамваїв, тролейбусів, автобусів і приватних перевізників.

