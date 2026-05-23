Потужні удари по ворогу: підірвано ешелон РФ з паливом, знищено десятки росіян

Співробітники СБУ визначали точні координати цілей, після чого СБС завдавали високоточних ударів за допомогою дронів.

Підірвано ешелон і резервуари з пальним окупантів РФ

В результаті операцій знищено пункт дислокації особового складу РФ

Служба безпеки України та Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили ешелон та резервуари з паливом окупантів РФ.

Також уражені склади матеріально-технічного забезпечення, ремонтні бази та об'єкти телекомунікаційної інфраструктури противника на тимчасово окупованій території України, повідомляє СБУ.

"Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях разом з військовослужбовцями 1-го окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ вразили черговий ворожий ешелон і резервуари з пальним, а також польові склади БК, ремонтні бази та об'єкти телекомунікаційної інфраструктури противника", – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ встановлювали точні координати цілей, після чого СБС наносили високоточні удари дронами "FirePoint-2" по об'єктах окупантів у тимчасово окупованих Луганську, Кадіївці, Білокуракіно, а також у Сіверськодонецькому та Сватівському районах області.

"У результаті операцій знищено пункт дислокації особового складу ворога, ремонтну базу, де обслуговувалися ворожі БПЛА, будівлю окупаційної "поліції", а також значну кількість техніки та запасів пального противника", – розповіли у спецслужбі.

Що відомо про втрати РФ

Зазначається, що втрати ворога в живій силі склали понад 80 осіб знищеними та пораненими.

Супутниковими системами моніторингу було зафіксовано масштабні пожежі після уражень.

Пожежа на російському військовому аеродромі під Липецьком призвела до знищення двох винищувачів — Су-30 і Су-27. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з інформацією відомства, до події можуть бути причетні підпільні групи, що діють на території Росії. Як стверджується, операція готувалася близько двох тижнів: за цей час учасникам вдалося проникнути на територію аеродрому, подолати систему охорони та знищити бойові літаки прямо в ангарах.

Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб

Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

