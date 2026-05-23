Тарифи злітають: у Києві розкрили, скільки може коштувати проїзд у транспорті

Олексій Тесля
23 травня 2026, 19:33
Олександр Гречко нагадав про необхідність економити й на витратах самої транспортної системи.
У Києві підрахували вартість проїзду в транспорті / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе із заяв Гречка:

  • Частину вартості проїзду можуть покривати пасажири, частину — міський бюджет
  • У Києві необхідно встановити вартість разової поїздки на рівні 20 гривень

Аналітик з питань транспорту, співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко прокоментував питання формування вартості проїзду в громадському транспорті Києва.

"У нормальній моделі це може бути, грубо кажучи, 50 на 50: частину покривають пасажири, частину — міський бюджет. Усі європейські міста дотують громадський транспорт. Це нормально. Питання не в тому, чи має бути дотація. Питання в тому, як місто управляє транспортом і чи розвиває його. У тій же Празі транспорт набагато якісніший, і рівень дотацій там істотно вищий, ніж у Києві. Але там місто реально розвиває транспортну систему", — сказав він в інтерв’ю Главреду.

Експерт каже, що в Києві, застосовуючи європейський підхід, необхідно встановити вартість разової поїздки на рівні 20 гривень, пересадочного квитка — 30 гривень, а місячного проїзного — 1000 гривень.

"Такі тарифи дозволили б зберегти пасажирів у комунальному транспорті. А це найважливіше. Бо завдання міста — не відлякувати людей від громадського транспорту, а навпаки, робити так, щоб ним користувалося більше людей. Комунальні перевізники й зараз отримують дотації з бюджету Києва. Вартість проїзду, можливо, потрібно підвищувати, але це не має бути підвищення, яке змушує людей пересідати на автомобілі, самокати чи приватних перевізників", — переконаний він.

Експерт нагадав про необхідність економити і на витратах самої транспортної системи. Адже просте підвищення тарифу в чотири рази не вирішує проблему.

"За нашими підрахунками, така модель могла б дати місту Києву близько 2,5 млрд гривень економії на рік. Натомість яку економію дасть модель КМДА — взагалі невідомо. Я впевнений, що вона не дасть реальної економії, бо лише відлякає пасажирів. Відповідно, дотаційність транспорту зросте, а собівартість перевезення одного пасажира стане ще вищою. КМДА не надала нормальних розрахунків. Та й які можуть бути розрахунки, якщо вони просто помножили діючі тарифи на чотири", — додав Гречко.

Підвищення цін на проїзд: до чого готуватися киянам

У Києві розглядають можливість підвищення вартості разової поїздки в міському комунальному транспорті до 30 гривень. У КМДА зазначають, що йдеться про попередній рівень тарифу, який наближається до економічно обґрунтованих показників.

За розрахунками департаменту транспорту, у 2026 році реальна вартість однієї поїздки може становити близько 64,60 грн у метро та 44,14 грн у наземному транспорті. У цих розрахунках враховувалися фактичні витрати підприємств за 2025 рік — зокрема зарплати співробітників, вартість енергоресурсів та загальні цінові індекси.

До 1 червня тривають електронні консультації з мешканцями міста. У разі затвердження новий тариф може почати діяти з 15 липня. При цьому проїзні, придбані до 14 липня, залишатимуться дійсними до 14 вересня 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві різко підвищать тарифи на проїзд. Перегляд вартості проїзду обґрунтовують зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, вартість проїзду в приміських електричках Києва та області також зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка. Остаточна ціна становить від 19,2 до 22 грн.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко дав доручення проаналізувати можливість підвищення вартості проїзду в київському громадському транспорті. Він підкреслив, що зараз вартість проїзду в Києві найнижча в Україні.

Про персону: Олександр Гречко

Олександр Гречко — транспортний аналітик, урбаніст і співзасновник громадської організації "Пасажири Києва", яка займається питаннями розвитку громадського транспорту, тарифної політики, безпеки та зручності міської мобільності. Він регулярно коментує проблеми транспортної інфраструктури Києва, зокрема вартість проїзду, роботу метро, трамваїв, тролейбусів, автобусів і приватних перевізників.

