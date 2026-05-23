РФ цинічно вдарила ракетою по Одещині: багато поранених, серед них - діти

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Ракетний удар по Одещині / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

РФ вдарила ракетою по Одещині

Під ударом опинилася цивільна інфраструктура

Внаслідок удару поранені люди, серед них - діти

Пізно ввечері 23 травня окупаційня армія РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Наразі відомо про щонайменше 9 поранених. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"За попередніми даними, внаслідок удару поранено девʼятеро людей, серед них троє дітей віком від 8 до 12 років. Семеро постраждалих доставлені до лікарень. Стан одного з дорослих лікарі оцінюють як важкий, діти перебувають у стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Які міста можуть стати цілями масованих ударів - експерт

Як писав Главред, Росія продовжує завдавати масованих ударів по великих українських містах. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua припустив, що після атак на Дніпро та Київ російські війська можуть посилити обстріли Сум, Чернігова та Запоріжжя.

За його словами, Суми вже періодично зазнають атак, іноді під ударами опиняється і Чернігів. Він також вважає, що інтенсивність обстрілів Запоріжжя може зрости, особливо якщо російські війська не матимуть успіхів на Гуляйпільському напрямку.

Водночас експерт зазначив, що наразі Росія, ймовірно, не має достатньо ресурсів для проведення масштабних одночасних ударів по кількох великих містах.

"Російській Федерації не вистачає ресурсів для того, щоб одночасно наносити масовані удари по кількох містах. Бачите, вони вибирають", - підсумував він.

Як повідомляв Главред, окупаційні війська РФ понад добу завдають масованих ударів по нафтогазових об’єктах Групи "Нафтогаз" у Харківській та Полтавській областях. Під ударом одночасно опинилися кілька критично важливих об’єктів інфраструктури.

Крім того, вдень у суботу, 23 травня, російські окупанти атакували Суми дроними. Зокрема, під ударом опинилася траурна колона. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, постраждали люди.

Нагадаємо, у Харківській області внаслідок ворожих атак 22 травня загинули три людини, а також є постраждалі. Зокрема, у селищі Ківшарівка Куп'янського району внаслідок влучання російського безпілотника загинув 46-річний чоловік.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

