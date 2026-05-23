Примирення не буде століттями: Мельник різко відповів Небензі в ООН

Олексій Тесля
23 травня 2026, 20:34оновлено 23 травня, 21:49
Український дипломат заявив, що не розглядає для себе можливість поїздки до російської столиці.
Андрій Мельник відповів представнику РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Під час засідання Ради Безпеки ООН між представниками України та Росії відбулася жорстка словесна суперечка.

Постпред України при ООН Андрій Мельник різко відреагував на пропозицію російського дипломата Василя Небензя відвідати Москву, повідомляють Новини.Live.

Український дипломат заявив, що не розглядає для себе можливість поїздки до російської столиці навіть після можливих політичних змін у РФ. За його словами, відновлення відносин між двома країнами він не вважає реальним у найближчому майбутньому.

"Я не думаю, що коли-небудь захочу приїхати до Москви — навіть після поразки Росії, зміни влади та виплати компенсацій Україні", — підкреслив Мельник.

Він також заявив, що, на його думку, навіть можливе визнання провини з боку майбутнього російського керівництва та покарання винних у військових злочинах не призведуть до швидкого примирення між державами, якого може не бути століттями.

Крім того, Мельник звинуватив російську сторону в спробах представити себе постраждалою стороною під час обговорень у Раді Безпеки ООН.

Під час виступу українського представника Небензя практично не реагував на його слова і в цей момент робив вигляд, що дивився в телефон.

Експерт оцінив нові масовані атаки РФ по Україні

Російські війська продовжують посилювати удари по великих українських містах. Після недавньої атаки на Київ було завдано особливо потужного удару по Дніпру, який, за словами військового аналітика Олега Жданова, став одним із наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення.

Експерт вважає, що Росія може розширити географію подібних атак. Серед можливих напрямків для наступних ударів він назвав Суми, Чернігів та Запоріжжя.

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Понад 10 осіб вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, раніше росіяни знову масово атакували Одесу ударними БПЛА. На жаль, двоє людей постраждали. Під удари потрапив об'єкт портової інфраструктури. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт.

Раніше повідомлялося, що після ворожого удару в Полтавській області без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів. Йдеться про мешканців кількох населених пунктів.

Про особу: Андрій Мельник

Андрій Мельник — український дипломат. Постійний представник України при ООН з 7 квітня 2025 року. Кандидат юридичних наук, зазначає Вікіпедія.

Обіймав такі посади:

  • Надзвичайний і повноважний посол України в Бразилії (20 червня 2023 — 7 квітня 2025);
  • Надзвичайний і повноважний посол України в Німеччині (2014—2022);
  • Заступник міністра закордонних справ України (2022—2023);
  • Надзвичайний і повноважний посол (2016).

У 1997 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, отримав кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин, перекладача німецької мови. Потім навчався у Швеції на юридичному факультеті Лундського університету, де отримав ступінь магістра міжнародного права. Стажувався в Гарвардському університеті.

Вільно володіє англійською та німецькою мовами, іспанською (середній рівень), українською (рідна).

З 1997 року — на дипломатичній службі.

