Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Загроза удару "Орєшніком" по Україні: Зеленський попередив про комбіновану атаку РФ

Юрій Берендій
23 травня 2026, 18:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Зеленський повідомив про можливу підготовку Росією нового масованого комбінованого удару та закликав громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Загроза удару 'Орєшніком' по Україні: Зеленський попередив про комбіновану атаку РФ
Зеленський з посиланням на дані розвідки попередив про загрозу з боку РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне із заяви Зеленського:

  • РФ готує масований комбінований удар
  • Можливе застосування ракет "Орєшнік"
  • Важливо реагувати на тривоги й укриття

Російські окупаційні війська, ймовірно, готують новий масований комбінований удар по Україні, в тому числі із застосуванням балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Була доповідь нашої розвідки: отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням "Орєшніка". Перевіряємо цю інформацію", - повідомив він.

відео дня

За словами Володимира Зеленського, існують ознаки підготовки Росією комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різних видів озброєння. Він додав, що такій атаці може бути використана і ракета середньої дальності "Орєшнік".

"Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями", - попередив глава держави.

Допис Володимира Зеленського
Допис Володимира Зеленського / Скріншот

Президент також наголосив, що Україна звертає увагу партнерів у США та Європі на те, що використання подібної зброї та затягування війни створює небезпечний прецедент для інших потенційних агресорів. Він підкреслив, що якщо Росії дозволятимуть вести війну такими методами, це може стати сигналом для інших режимів, заснованих на агресії та ненависті. Саме тому Україна очікує не реакції після нових атак, а превентивних дій і посилення тиску на Москву, щоб не допустити подальшого розширення війни.

Окремо Зеленський заявив, що Україна максимально посилює систему протиповітряної оборони та відповідатиме на кожен російський удар.

"Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати – мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи. Дякую всім, хто допомагає берегти життя! Ще раз: будь ласка, бережіть себе й користуйтеся сьогодні укриттями", - підсумував він.

Загроза удару 'Орєшніком' по Україні: Зеленський попередив про комбіновану атаку РФ
Час підльоту ракет "Орєшнік" (РС-26) до міст Українт / Інфографіка: Главред

Які міста можуть стати цілями масованих ударів - Жданов

Як писав Главред, Росія продовжує завдавати масованих ударів по великих українських містах. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua припустив, що після атак на Дніпро та Київ російські війська можуть посилити обстріли Сум, Чернігова та Запоріжжя.

За його словами, Суми вже періодично зазнають атак, іноді під ударами опиняється і Чернігів. Він також вважає, що інтенсивність обстрілів Запоріжжя може зрости, особливо якщо російські війська не матимуть успіхів на Гуляйпільському напрямку.

Водночас експерт зазначив, що наразі Росія, ймовірно, не має достатньо ресурсів для проведення масштабних одночасних ударів по кількох великих містах.

"Російській Федерації не вистачає ресурсів для того, щоб одночасно наносити масовані удари по кількох містах. Бачите, вони вибирають", —підсумував він.

Загроза удару Орєшніком по Україні - останні новин за темою

Нагадаємо, що російські моніторингові канали раніше фіксували підготовку нового удару "Орєшніком" з полігону "Капустін Яр", а також повідомляли про закриття повітряного простору над районом можливих пусків в Астраханській області РФ. Аналітики припускали, що Росія може використати такі запуски для психологічного тиску та демонстрації сили. Йшлося і про готовність двох ракет до запуску.

Як раніше повідомляв Главред, у Повітряних силах пояснювали, що удари "Орєшніком" та "Цирконом" мають політичну і психологічну мету, а не спрямовані на зміну ситуації на фронті. Речник ПС Юрій Ігнат наголошував, що такими атаками Кремль намагається тиснути на західних партнерів України та посіяти паніку серед населення.

Зазначимо - українські Сили оборони вже проводили удари по полігону "Капустін Яр", звідки запускають "Орєшнік" в Астраханській області РФ. За даними Генштабу, під час атак були пошкоджені ангари та інфраструктура, де росіяни проводили передстартову підготовку балістичних ракет. Для операції використовували українські далекобійні ракети FP-5 "Фламінго".

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні ракетний удар Ракета Орешник
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сотні дронів та ракети: українців попереджають про масштабну атаку Рф

Сотні дронів та ракети: українців попереджають про масштабну атаку Рф

20:32Україна
Загроза удару "Орєшніком" по Україні: Зеленський попередив про комбіновану атаку РФ

Загроза удару "Орєшніком" по Україні: Зеленський попередив про комбіновану атаку РФ

18:51Війна
"Шахеди" стануть небезпечнішими: в Міноборони попередили про нову тактику Росії

"Шахеди" стануть небезпечнішими: в Міноборони попередили про нову тактику Росії

18:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

Чотири знаки зодіаку стануть магнітом для грошей: кому ось-ось пощастить

Чотири знаки зодіаку стануть магнітом для грошей: кому ось-ось пощастить

Про берізку можна забути: як легко позбутися набридливого бур'яну

Про берізку можна забути: як легко позбутися набридливого бур'яну

В Україні змінили правила бронювання військовозобов'язаних

В Україні змінили правила бронювання військовозобов'язаних

Трьом знакам зодіаку кінець травня принесе гроші: на кого чекає особлива удача

Трьом знакам зодіаку кінець травня принесе гроші: на кого чекає особлива удача

Останні новини

20:34

Примирення не буде століттями: Мельник різко відповів Небензі в ООН

20:32

Сотні дронів та ракети: українців попереджають про масштабну атаку Рф

19:58

Як зібрати втричі більше яблук без хімікатів: метод агронома з 1960-х

19:33

Тарифи злітають: у Києві розкрили, скільки може коштувати проїзд у транспорті

19:10

Коваленко попередив про нову тактику РФ із масованими ударами по УкраїніПогляд

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
18:59

Чим обробити капусту в травні: безпечні засоби від слимаків і комах

18:51

Загроза удару "Орєшніком" по Україні: Зеленський попередив про комбіновану атаку РФ

18:42

"Шахеди" стануть небезпечнішими: в Міноборони попередили про нову тактику Росії

18:41

Чому опадає і сохне завязь на томатах: більшість городників роблять одну помилку

Реклама
18:31

Кондиціонер більше не потрібен: хитрий спосіб позбутися спеки в будинкуВідео

18:22

У собак абсолютно різних порід з'явилося цуценя, якого ніхто не чекавВідео

17:56

Приклад для Києва: де в Україні діє європейська модель оплати проїзду в транспорті

17:39

Як вибрати правильну посадку джинсів: висока, середня чи низька по типу фігуриВідео

17:34

Цінують волю понад усе: 4 знаки зодіаку, яким важко бути в стосунках

17:26

Співробітники ТЦК побили ветерана без ніг: подробиці гучного скандалу в Києві

17:23

РФ понад добу масовано б'є по об'єктах "Нафтогазу": вирують пожежі, є руйнування

17:18

Як правильно розчісувати кота, щоб йому подобалося: ветеринар розкрила секретВідео

17:08

Туристка побачила свій безкоштовний номер і відразу зрозуміла, що щось не так

17:03

Чи потрібно відкривати вікна та двері після смерті людини: роз'яснення ПЦУ

16:38

"Другий онкодіагноз": Кайлі Міноуг розповіла про недугу, яку приховувала 5 років

Реклама
16:31

Атака з Білорусі: капітан 1-го рангу спрогнозував нищівну відповідь ЗСУ

16:28

Чи подорожчають маршрутки після підвищення цін на транспорт: експерт окреслив сценарії

16:09

Якого предмета більше немає: що колись обов'язково вчили в СРСР

16:00

ЗСУ атакували фрегат РФ "Адмірал Ессен" і не тільки: наслідки удару по Новоросійську

15:46

Рибалки витягли з води гіганта розміром з людину та вагою 401 кг

15:42

Заплатив 431 тисячу гривень за фото авто: шахраї ошукали жителя Тернопільщини

15:28

Потужні удари по ворогу: підірвано ешелон РФ з паливом, знищено десятки росіян

15:27

Росія може припинити удари "Шахедами" по Україні: в Міноборони вказали на нюанс

15:22

Соліст Imagine Dragons вразив вчинком щодо українського прапора — що потрапило на відеоВідео

14:51

Помилка, яка "вбиває" двигун: коли не можна різко глушити автомобільВідео

14:47

Хлопчик знайшов королівські скарби вікінгів там, де ніхто не шукав

14:35

"Я в терапії": українська акторка зізналася у кризі у шлюбі з військовим

14:21

Зрада чи прорив: Мерц готує "урізаний" формат вступу України до ЄС, що зміниться

14:11

Кабачки та огірки цвітуть, а зав’язей немає: як врятувати врожай

13:42

Жінка залишила "таємну" суміш на кухні, і мошка почала зникатиВідео

13:41

Астрологи назвали п'ять найгармонійніших пар за знаком зодіаку — хто вони

13:35

"Пережила так багато": принц Вільям зробив рідкісне зізнання про Кейт Міддлтон

13:19

Долар проб’є психологічну межу: коли валюта подорожчає до 46 гривень

13:13

"Саундтрек нашого життя": відомий американський репер пішов з життяВідео

12:34

Коли і як поливати город, щоб рослини не загинули: поради експерта

Реклама
12:31

"Хвилювався, щоб вона дійшла": Горбунов розкрив, яким було весілля з вагітною Осадчою

12:25

Кондиціонери можуть зникнути, адже електроенергія більше не потрібна

12:17

Президент Чехії закликав НАТО "показати зуби" у відповідь на провокації Кремля

12:09

РФ цинічно вдарила дроном по траурній колоні: є загиблий та постраждалі

11:55

У Путіна залишаються лічені місяці: розвідка розкрила головну проблему РФ у війні

11:41

Китайський гороскоп на завтра, 24 травня: Драконам — вразливість, Коням — рожеві окуляри

11:27

Україну розігріє до +28 градусів, але ненадовго: коли прийде нова хвиля холоду

11:21

Дівчина почула звук зі свого живота, а потім завмерла від жахуВідео

11:18

Чим засадити грядки, щоб назавжди забути про шкідників: найкращі рослиниВідео

10:58

Росія завдала удару по Харківській області: загинули троє людей

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти