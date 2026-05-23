Загроза удару 'Орєшніком' по Україні: Зеленський попередив про комбіновану атаку РФ

Зеленський повідомив про можливу підготовку Росією нового масованого комбінованого удару та закликав громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Зеленський з посиланням на дані розвідки попередив про загрозу з боку РФ

Головне із заяви Зеленського:

РФ готує масований комбінований удар

Можливе застосування ракет "Орєшнік"

Важливо реагувати на тривоги й укриття

Російські окупаційні війська, ймовірно, готують новий масований комбінований удар по Україні, в тому числі із застосуванням балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Була доповідь нашої розвідки: отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням "Орєшніка". Перевіряємо цю інформацію", - повідомив він.

За словами Володимира Зеленського, існують ознаки підготовки Росією комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різних видів озброєння. Він додав, що такій атаці може бути використана і ракета середньої дальності "Орєшнік".

"Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями", - попередив глава держави.

Допис Володимира Зеленського

Президент також наголосив, що Україна звертає увагу партнерів у США та Європі на те, що використання подібної зброї та затягування війни створює небезпечний прецедент для інших потенційних агресорів. Він підкреслив, що якщо Росії дозволятимуть вести війну такими методами, це може стати сигналом для інших режимів, заснованих на агресії та ненависті. Саме тому Україна очікує не реакції після нових атак, а превентивних дій і посилення тиску на Москву, щоб не допустити подальшого розширення війни.

Окремо Зеленський заявив, що Україна максимально посилює систему протиповітряної оборони та відповідатиме на кожен російський удар.

"Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати – мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи. Дякую всім, хто допомагає берегти життя! Ще раз: будь ласка, бережіть себе й користуйтеся сьогодні укриттями", - підсумував він.

Час підльоту ракет "Орєшнік" (РС-26) до міст України

Які міста можуть стати цілями масованих ударів - Жданов

Як писав Главред, Росія продовжує завдавати масованих ударів по великих українських містах. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua припустив, що після атак на Дніпро та Київ російські війська можуть посилити обстріли Сум, Чернігова та Запоріжжя.

За його словами, Суми вже періодично зазнають атак, іноді під ударами опиняється і Чернігів. Він також вважає, що інтенсивність обстрілів Запоріжжя може зрости, особливо якщо російські війська не матимуть успіхів на Гуляйпільському напрямку.

Водночас експерт зазначив, що наразі Росія, ймовірно, не має достатньо ресурсів для проведення масштабних одночасних ударів по кількох великих містах.

"Російській Федерації не вистачає ресурсів для того, щоб одночасно наносити масовані удари по кількох містах. Бачите, вони вибирають", —підсумував він.

Нагадаємо, що російські моніторингові канали раніше фіксували підготовку нового удару "Орєшніком" з полігону "Капустін Яр", а також повідомляли про закриття повітряного простору над районом можливих пусків в Астраханській області РФ. Аналітики припускали, що Росія може використати такі запуски для психологічного тиску та демонстрації сили. Йшлося і про готовність двох ракет до запуску.

Як раніше повідомляв Главред, у Повітряних силах пояснювали, що удари "Орєшніком" та "Цирконом" мають політичну і психологічну мету, а не спрямовані на зміну ситуації на фронті. Речник ПС Юрій Ігнат наголошував, що такими атаками Кремль намагається тиснути на західних партнерів України та посіяти паніку серед населення.

Зазначимо - українські Сили оборони вже проводили удари по полігону "Капустін Яр", звідки запускають "Орєшнік" в Астраханській області РФ. За даними Генштабу, під час атак були пошкоджені ангари та інфраструктура, де росіяни проводили передстартову підготовку балістичних ракет. Для операції використовували українські далекобійні ракети FP-5 "Фламінго".

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

