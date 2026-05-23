Сотні дронів та ракети: українців попереджають про масштабну атаку РФ

Українцям радять бути максимально уважними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Росія готує новий масований удар по Україні

Що відомо:

США попереджають про масштабну атаку протягом 24 годин

РФ перекинула "Бастіон" під Курськ, скоротивши час підльоту ракет до Києва до лічених секунд

На пускові локації доставлено 1110 ударних дронів

Країна-агресорка РФ готується до нового масованого удару по території України. Зокрема, посольство США попереджає про можливу масштабну повітряну атаку, яка може статися будь-коли протягом наступних 24 годин.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно масштабний повітряний удар, який може статися в будь-який момент протягом найближчих 24 годин", йдеться в повідомленні. відео дня

За даними моніторингових каналів, ворог перемістив 1 береговий ракетний комплекс "Бастіон" до Курської області, де розгорнуто 4 пускові установки. Це створює загрозу застосування ракет "Онікс"" та "Циркон" із північного напрямку, що значно скорочує час їхнього підльоту до столиці - від 2-3 хвилин до лічених секунд.

Окрім цього, противник завершує підготовку до масованого дронового удару. За даними пмоніторів, найбільш ймовірно атака відбудеться протягом наступних 48 годин.

За попередньою інформацією, протягом 23 травня на майже всі пускові локації було доставлено велику кількість ударних БпЛА - загалом близько 1110 одиниць.

до 170 на ае Шаталово;

до 175 на ае Приморськ-Ахтарськ;

до 150 на полігон Навля;

до 160 на ае Курськ;

до 150 на Цимбулово (Орел)

до 160 на ае Міллерево;

до 145 на ае Гвардійське.

Повідомляється, що ворог ймовірно запланував їх використання вже в найближчі дні, не виключається також застосування інших видів озброєння. Українцям радять бути максимально уважними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Які міста можуть стати цілями масованих ударів - експерт

Як писав Главред, Росія продовжує завдавати масованих ударів по великих українських містах. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua припустив, що після атак на Дніпро та Київ російські війська можуть посилити обстріли Сум, Чернігова та Запоріжжя.

За його словами, Суми вже періодично зазнають атак, іноді під ударами опиняється і Чернігів. Він також вважає, що інтенсивність обстрілів Запоріжжя може зрости, особливо якщо російські війська не матимуть успіхів на Гуляйпільському напрямку.

Водночас експерт зазначив, що наразі Росія, ймовірно, не має достатньо ресурсів для проведення масштабних одночасних ударів по кількох великих містах.

"Російській Федерації не вистачає ресурсів для того, щоб одночасно наносити масовані удари по кількох містах. Бачите, вони вибирають", - підсумував він.

Загроза удару Орєшніком по Україні - останні новини

Главред писав, що, за словами Володимира Зеленського, існують ознаки підготовки Росією комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різних видів озброєння. Він додав, що такій атаці може бути використана і ракета середньої дальності "Орєшнік".

Нагадаємо, що російські моніторингові канали раніше фіксували підготовку нового удару "Орєшніком" з полігону "Капустін Яр", а також повідомляли про закриття повітряного простору над районом можливих пусків в Астраханській області РФ. Аналітики припускали, що Росія може використати такі запуски для психологічного тиску та демонстрації сили. Йшлося і про готовність двох ракет до запуску.

Як раніше повідомляв Главред, у Повітряних силах пояснювали, що удари "Орєшніком" та "Цирконом" мають політичну і психологічну мету, а не спрямовані на зміну ситуації на фронті. Речник ПС Юрій Ігнат наголошував, що такими атаками Кремль намагається тиснути на західних партнерів України та посіяти паніку серед населення.

Про джерело: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

