Приклад для Києва: де в Україні діє європейська модель оплати проїзду в транспорті

Транспортний аналітик заявив, що більшість українських міст досі не перейшли на сучасну європейську модель громадського транспорту.

Аналітик оцінив наміри міської влади Києва оновити тарифи на вартість проїзду

Нові проїзні у Києві можуть стати дорожчими, ніж у Парижі

У Варшаві та Празі безлімітні абонементи коштують дешевше

Столична модель тарифів не відповідає європейським нормам, які вже діють у Львові

Нові тарифи на проїзд у Києві можуть зробити столичні проїзні одними з найдорожчих у Європі, випередивши навіть Париж. Про те, наскільки може зрости вартість проїзду в регіонах та які міста можуть стати прикладом для Києва розповів в інтерв'ю Главреду розповів транспортний аналітик, співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

За словами аналітика, Київ у цьому питанні варто порівнювати з іншими європейськими містами, адже у Варшаві, Празі чи Будапешті мешканці нерідко платять за місячні проїзні менше, ніж зараз пропонують в Україні.

"Зараз у Києві місячний проїзний коштує близько 1300 гривень. У Варшаві — приблизно 1100–1200 гривень. Там людина може купити місячний, квартальний або річний проїзний і взагалі не рахувати кількість поїздок. У європейських містах разові поїздки дійсно можуть бути дорогими. Але це зроблено для людей, які користуються громадським транспортом рідко. Така людина може дозволити собі оплатити майже повну вартість разової поїздки, тобто те, що у нас називають "собівартістю"", - вказав він.

Він наголосив, що для людей, які регулярно користуються громадським транспортом, у європейських містах діють вигідні абонементи, оскільки саме такі пасажири допомагають зменшувати затори, навантаження на дороги та негативний вплив на екологію. Таким чином міська влада стимулює користування громадським транспортом. На його думку, в Україні досі зберігається застаріла система, яка не перейшла на сучасну європейську модель.

"До речі, Львів — хороший приклад того, як можна рухатися до європейської системи. Там разовий проїзд може коштувати 30 гривень, але це якщо платити готівкою. У Києві платити готівкою взагалі не можна. Якщо оплачувати карткою або телефоном, то вартість у Львові вже 26 гривень. Тобто вже дешевше, ніж пропонується в Києві. Якщо користуватися транспортною карткою ЛеоКарт (аналог картки киянина), то разовий проїзд також коштує 23 гривні. Разом з тим у Львові місячний проїзний на всі види транспорту коштує близько 1150 гривень. Це майже в чотири рази дешевше, ніж те, що хочуть встановити в Києві", - порівняв він.

Аналітик також звернув увагу, що у Львові проїзний діє і в приватних перевізників, тоді як у Києві навіть абонементи за 5000 грн не дають можливості користуватися маршрутками.

"Якщо брати київську пропозицію з проїзним за 4875 гривень, то Київ фактично опиняється на четвертому місці серед столиць Європи за вартістю такого проїзного. Попереду — лише Амстердам, Стокгольм, Лондон, а Париж уже на п’ятому місці.Але при цьому якість транспорту космічно інша. Навіть якщо не брати Лондон чи Стокгольм, достатньо подивитися на Будапешт, Варшаву чи Прагу — найближчі до нас європейські столиці. Там людина вже зараз може купити місячний проїзний за 1000–1200 гривень і користуватися транспортом безлімітно", - зазначив він.

Транспортний аналітик і співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко зазначив, що у Празі річний проїзний у перерахунку обходиться приблизно у 21 гривню на день. За ці кошти людина може кілька разів користуватися якісним громадським транспортом протягом дня — їздити на роботу, додому чи у власних справах.

Водночас у Києві, за його словами, за безлімітний проїзд пропонують платити близько 150 гривень на день, хоча сам транспорт працює неналежним чином: автобуси часто стоять у заторах, система є незручною та непередбачуваною, а стан транспорту нерідко залишає бажати кращого.

"Це жахлива модель. Її пропонують люди, які фактично знищують комунальний транспорт і не розуміють, як має будуватися європейська тарифна політика. Перш за все це люди, які самі не користуються громадським транспортом і не розуміють інтересів пасажирів", - підсумував він.

Нагадаємо, економічно обґрунтована вартість проїзду в Києві може бути значно нижчою за тарифи КМДА, адже транспортні аналітики оцінюють собівартість поїздки в метро приблизно у 26 гривень, а в наземному транспорті - близько 21 гривні. Експерти попереджають про ризик відтоку пасажирів до автомобілів і маршруток. Це може лише поглибити транспортні проблеми столиці.

Зазначимо, що у Києві запропонували систему "проїзду за часом" замість окремої оплати кожної поїздки, яка вже працює у багатьох європейських містах. Активісти вважають, що така модель дозволить здешевити проїзні для постійних пасажирів і водночас збільшити доходи транспортної системи.

Як раніше повідомляв Главред, у Кременчуці обговорюють можливе здешевлення проїзду в маршрутках до 20 гривень, хоча в більшості українських міст зараз навпаки готуються до підвищення тарифів. Місцева влада пояснює це бажанням вирівняти ціни між комунальним і приватним транспортом. Остаточне рішення мають ухвалити після консультацій із мешканцями.

Про персону: Олександр Гречко Олександр Гречко — транспортний аналітик, урбаніст і співзасновник громадської організації "Пасажири Києва", яка займається питаннями розвитку громадського транспорту, тарифної політики, безпеки та зручності міської мобільності. Він регулярно коментує проблеми транспортної інфраструктури Києва, зокрема вартість проїзду, роботу метро, трамваїв, тролейбусів, автобусів і приватних перевізників.

