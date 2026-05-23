Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Приклад для Києва: де в Україні діє європейська модель оплати проїзду в транспорті

Юрій Берендій
23 травня 2026, 17:56
google news Підпишіться
на нас в Google
Транспортний аналітик заявив, що більшість українських міст досі не перейшли на сучасну європейську модель громадського транспорту.
Приклад для Києва: де в Україні діє європейська модель оплати проїзду в транспорті
Аналітик оцінив наміри міської влади Києва оновити тарифи на вартість проїзду / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Нові проїзні у Києві можуть стати дорожчими, ніж у Парижі
  • У Варшаві та Празі безлімітні абонементи коштують дешевше
  • Столична модель тарифів не відповідає європейським нормам, які вже діють у Львові

Нові тарифи на проїзд у Києві можуть зробити столичні проїзні одними з найдорожчих у Європі, випередивши навіть Париж. Про те, наскільки може зрости вартість проїзду в регіонах та які міста можуть стати прикладом для Києва розповів в інтерв'ю Главреду розповів транспортний аналітик, співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

За словами аналітика, Київ у цьому питанні варто порівнювати з іншими європейськими містами, адже у Варшаві, Празі чи Будапешті мешканці нерідко платять за місячні проїзні менше, ніж зараз пропонують в Україні.

відео дня

"Зараз у Києві місячний проїзний коштує близько 1300 гривень. У Варшаві — приблизно 1100–1200 гривень. Там людина може купити місячний, квартальний або річний проїзний і взагалі не рахувати кількість поїздок. У європейських містах разові поїздки дійсно можуть бути дорогими. Але це зроблено для людей, які користуються громадським транспортом рідко. Така людина може дозволити собі оплатити майже повну вартість разової поїздки, тобто те, що у нас називають "собівартістю"", - вказав він.

Він наголосив, що для людей, які регулярно користуються громадським транспортом, у європейських містах діють вигідні абонементи, оскільки саме такі пасажири допомагають зменшувати затори, навантаження на дороги та негативний вплив на екологію. Таким чином міська влада стимулює користування громадським транспортом. На його думку, в Україні досі зберігається застаріла система, яка не перейшла на сучасну європейську модель.

"До речі, Львів — хороший приклад того, як можна рухатися до європейської системи. Там разовий проїзд може коштувати 30 гривень, але це якщо платити готівкою. У Києві платити готівкою взагалі не можна. Якщо оплачувати карткою або телефоном, то вартість у Львові вже 26 гривень. Тобто вже дешевше, ніж пропонується в Києві. Якщо користуватися транспортною карткою ЛеоКарт (аналог картки киянина), то разовий проїзд також коштує 23 гривні. Разом з тим у Львові місячний проїзний на всі види транспорту коштує близько 1150 гривень. Це майже в чотири рази дешевше, ніж те, що хочуть встановити в Києві", - порівняв він.

Аналітик також звернув увагу, що у Львові проїзний діє і в приватних перевізників, тоді як у Києві навіть абонементи за 5000 грн не дають можливості користуватися маршрутками.

"Якщо брати київську пропозицію з проїзним за 4875 гривень, то Київ фактично опиняється на четвертому місці серед столиць Європи за вартістю такого проїзного. Попереду — лише Амстердам, Стокгольм, Лондон, а Париж уже на п’ятому місці.Але при цьому якість транспорту космічно інша. Навіть якщо не брати Лондон чи Стокгольм, достатньо подивитися на Будапешт, Варшаву чи Прагу — найближчі до нас європейські столиці. Там людина вже зараз може купити місячний проїзний за 1000–1200 гривень і користуватися транспортом безлімітно", - зазначив він.

Транспортний аналітик і співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко зазначив, що у Празі річний проїзний у перерахунку обходиться приблизно у 21 гривню на день. За ці кошти людина може кілька разів користуватися якісним громадським транспортом протягом дня — їздити на роботу, додому чи у власних справах.

Водночас у Києві, за його словами, за безлімітний проїзд пропонують платити близько 150 гривень на день, хоча сам транспорт працює неналежним чином: автобуси часто стоять у заторах, система є незручною та непередбачуваною, а стан транспорту нерідко залишає бажати кращого.

"Це жахлива модель. Її пропонують люди, які фактично знищують комунальний транспорт і не розуміють, як має будуватися європейська тарифна політика. Перш за все це люди, які самі не користуються громадським транспортом і не розуміють інтересів пасажирів", - підсумував він.

Зростання вартості проїзду - останні новини за темою

Нагадаємо, економічно обґрунтована вартість проїзду в Києві може бути значно нижчою за тарифи КМДА, адже транспортні аналітики оцінюють собівартість поїздки в метро приблизно у 26 гривень, а в наземному транспорті - близько 21 гривні. Експерти попереджають про ризик відтоку пасажирів до автомобілів і маршруток. Це може лише поглибити транспортні проблеми столиці.

Зазначимо, що у Києві запропонували систему "проїзду за часом" замість окремої оплати кожної поїздки, яка вже працює у багатьох європейських містах. Активісти вважають, що така модель дозволить здешевити проїзні для постійних пасажирів і водночас збільшити доходи транспортної системи.

Як раніше повідомляв Главред, у Кременчуці обговорюють можливе здешевлення проїзду в маршрутках до 20 гривень, хоча в більшості українських міст зараз навпаки готуються до підвищення тарифів. Місцева влада пояснює це бажанням вирівняти ціни між комунальним і приватним транспортом. Остаточне рішення мають ухвалити після консультацій із мешканцями.

Інші новини:

Про персону: Олександр Гречко

Олександр Гречко — транспортний аналітик, урбаніст і співзасновник громадської організації "Пасажири Києва", яка займається питаннями розвитку громадського транспорту, тарифної політики, безпеки та зручності міської мобільності. Він регулярно коментує проблеми транспортної інфраструктури Києва, зокрема вартість проїзду, роботу метро, трамваїв, тролейбусів, автобусів і приватних перевізників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва новини Львова вартість проїзду Олександр Гречко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сотні дронів та ракети: українців попереджають про масштабну атаку Рф

Сотні дронів та ракети: українців попереджають про масштабну атаку Рф

20:32Україна
Загроза удару "Орєшніком" по Україні: Зеленський попередив про комбіновану атаку РФ

Загроза удару "Орєшніком" по Україні: Зеленський попередив про комбіновану атаку РФ

18:51Війна
"Шахеди" стануть небезпечнішими: в Міноборони попередили про нову тактику Росії

"Шахеди" стануть небезпечнішими: в Міноборони попередили про нову тактику Росії

18:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

Чотири знаки зодіаку стануть магнітом для грошей: кому ось-ось пощастить

Чотири знаки зодіаку стануть магнітом для грошей: кому ось-ось пощастить

Про берізку можна забути: як легко позбутися набридливого бур'яну

Про берізку можна забути: як легко позбутися набридливого бур'яну

В Україні змінили правила бронювання військовозобов'язаних

В Україні змінили правила бронювання військовозобов'язаних

Трьом знакам зодіаку кінець травня принесе гроші: на кого чекає особлива удача

Трьом знакам зодіаку кінець травня принесе гроші: на кого чекає особлива удача

Останні новини

20:34

Примирення не буде століттями: Мельник різко відповів Небензі в ООН

20:32

Сотні дронів та ракети: українців попереджають про масштабну атаку Рф

19:58

Як зібрати втричі більше яблук без хімікатів: метод агронома з 1960-х

19:33

Тарифи злітають: у Києві розкрили, скільки може коштувати проїзд у транспорті

19:10

Коваленко попередив про нову тактику РФ із масованими ударами по УкраїніПогляд

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
18:59

Чим обробити капусту в травні: безпечні засоби від слимаків і комах

18:51

Загроза удару "Орєшніком" по Україні: Зеленський попередив про комбіновану атаку РФ

18:42

"Шахеди" стануть небезпечнішими: в Міноборони попередили про нову тактику Росії

18:41

Чому опадає і сохне завязь на томатах: більшість городників роблять одну помилку

Реклама
18:31

Кондиціонер більше не потрібен: хитрий спосіб позбутися спеки в будинкуВідео

18:22

У собак абсолютно різних порід з'явилося цуценя, якого ніхто не чекавВідео

17:56

Приклад для Києва: де в Україні діє європейська модель оплати проїзду в транспорті

17:39

Як вибрати правильну посадку джинсів: висока, середня чи низька по типу фігуриВідео

17:34

Цінують волю понад усе: 4 знаки зодіаку, яким важко бути в стосунках

17:26

Співробітники ТЦК побили ветерана без ніг: подробиці гучного скандалу в Києві

17:23

РФ понад добу масовано б'є по об'єктах "Нафтогазу": вирують пожежі, є руйнування

17:18

Як правильно розчісувати кота, щоб йому подобалося: ветеринар розкрила секретВідео

17:08

Туристка побачила свій безкоштовний номер і відразу зрозуміла, що щось не так

17:03

Чи потрібно відкривати вікна та двері після смерті людини: роз'яснення ПЦУ

16:38

"Другий онкодіагноз": Кайлі Міноуг розповіла про недугу, яку приховувала 5 років

Реклама
16:31

Атака з Білорусі: капітан 1-го рангу спрогнозував нищівну відповідь ЗСУ

16:28

Чи подорожчають маршрутки після підвищення цін на транспорт: експерт окреслив сценарії

16:09

Якого предмета більше немає: що колись обов'язково вчили в СРСР

16:00

ЗСУ атакували фрегат РФ "Адмірал Ессен" і не тільки: наслідки удару по Новоросійську

15:46

Рибалки витягли з води гіганта розміром з людину та вагою 401 кг

15:42

Заплатив 431 тисячу гривень за фото авто: шахраї ошукали жителя Тернопільщини

15:28

Потужні удари по ворогу: підірвано ешелон РФ з паливом, знищено десятки росіян

15:27

Росія може припинити удари "Шахедами" по Україні: в Міноборони вказали на нюанс

15:22

Соліст Imagine Dragons вразив вчинком щодо українського прапора — що потрапило на відеоВідео

14:51

Помилка, яка "вбиває" двигун: коли не можна різко глушити автомобільВідео

14:47

Хлопчик знайшов королівські скарби вікінгів там, де ніхто не шукав

14:35

"Я в терапії": українська акторка зізналася у кризі у шлюбі з військовим

14:21

Зрада чи прорив: Мерц готує "урізаний" формат вступу України до ЄС, що зміниться

14:11

Кабачки та огірки цвітуть, а зав’язей немає: як врятувати врожай

13:42

Жінка залишила "таємну" суміш на кухні, і мошка почала зникатиВідео

13:41

Астрологи назвали п'ять найгармонійніших пар за знаком зодіаку — хто вони

13:35

"Пережила так багато": принц Вільям зробив рідкісне зізнання про Кейт Міддлтон

13:19

Долар проб’є психологічну межу: коли валюта подорожчає до 46 гривень

13:13

"Саундтрек нашого життя": відомий американський репер пішов з життяВідео

12:34

Коли і як поливати город, щоб рослини не загинули: поради експерта

Реклама
12:31

"Хвилювався, щоб вона дійшла": Горбунов розкрив, яким було весілля з вагітною Осадчою

12:25

Кондиціонери можуть зникнути, адже електроенергія більше не потрібна

12:17

Президент Чехії закликав НАТО "показати зуби" у відповідь на провокації Кремля

12:09

РФ цинічно вдарила дроном по траурній колоні: є загиблий та постраждалі

11:55

У Путіна залишаються лічені місяці: розвідка розкрила головну проблему РФ у війні

11:41

Китайський гороскоп на завтра, 24 травня: Драконам — вразливість, Коням — рожеві окуляри

11:27

Україну розігріє до +28 градусів, але ненадовго: коли прийде нова хвиля холоду

11:21

Дівчина почула звук зі свого живота, а потім завмерла від жахуВідео

11:18

Чим засадити грядки, щоб назавжди забути про шкідників: найкращі рослиниВідео

10:58

Росія завдала удару по Харківській області: загинули троє людей

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти