Усік переміг Верховена в 11 раунді нокаутом: хронологія бою

Тарас Сидоржевський
24 травня 2026, 02:14
Олександр Усик у драматичному поєдинку біля пірамід Гізи нокаутував Ріко Верховен у 11-му раунді та захистив титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі.
Бій Усик Верховен онлайн / Колаж: Главред

Український боксер Олександр Усик захистив титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі, перемігши легенду кікбоксингу Ріко Верховен нокаутом у 11-му раунді. Поєдинок відбувся в ніч на 24 травня просто неба біля пірамід Гізи в Єгипті.

Бій вийшов одним із найважчих у кар'єрі українця. Верховен нав'язав високий темп з перших раундів, активно пресингував Усіка і регулярно йшов у клінч після атак. По ходу поєдинку суперники неодноразово обмінювалися жорсткими ударами, а після восьмого раунду перевага жодного з боксерів не була очевидною.

Перелом настав у чемпіонських раундах. У 10-му раунді Усик посилив тиск, а вже в 11-му зумів зловити Верховена влучним ударом і завершити бій достроково. Для українця ця перемога стала 25-ю у професійній кар'єрі.

Після поєдинку Усік подякував супернику та назвав Верховена "неперевершеним бійцем". Також чемпіон згадав про війну в Україні.

"Прямо зараз на мій народ летять бомби, моя дружина і мої діти сидять у укритті", - сказав Усик після бою.

Для Верховена це був лише другий офіційний поєдинок у професійному боксі. До цього нідерландець вважався одним із найбільш домінуючих чемпіонів у кікбоксингу та не програвав з 2015 року.

Перед боєм Усік заявляв, що планує провести ще кілька поєдинків перед завершенням кар'єри, хоча остаточного рішення поки що не прийняв.

Главред веде текстову онлайн-трансляцію бою.

Сортування за хронологією
02:21

Друзі, трансляцію завершено. Дякую, що були з нами.

02:17

Усик у своєму слові після бою назвав Верховена неперевершеним бійцем.

Також він згадаємо про атаку:

"Прямо зараз на мій народ летять бомби, моя дружина та мої діти сидять у укритті".

02:11

Наш переможець. У будь-якому разі перед Ріко знімаємо капелюх.

Такого бою навіть не згадаєш. Циган і поряд не стояв.

02:10

Усік переміг нокаутом в 11 раунді! Він його спіймав!!

02:08

ПЕРЕМОГА!!!!

02:05

У 10 раунді Усик пішов в атаку, але Верховен встояв і традиційно поліз у клінч. Не бій, а м'ясорубка.

01:59

9 раунд позаду – тепер чемпіонські раунди. Усик знову пропустив. Верховен, до речі, добре вміє працювати як у лівій, так і правій стійці.

Мабуть, найважчий суперник.

01:58

8 раунд

Важко сказати, хто перемагає – йдуть на рівних. Динаміка бою не знижується. У середині раунду стався розмін - боксери добре вдарили один одного одночасно. Вусик намагався масовано атакувати – але безуспішно. Верховен добре знає, коли лізти в клінч, ховаючись від ударів.

01:53

Непростий 7 раунд – як і весь бій. Цей Верховен виявився серйозним противником – постійно рухається, махає руками, змінюючи позицію – по корпусу важко дістати.

01:48

6 раунд позаду. Динаміка бою не знижується. Під час перерви видно, що Верховен активно працює на прийом. Але Усик теж не сказати б, що свіжий.

01:45

5 раунд

Швидкість бою неймовірна - не віриться що на рингу супертяжі. Періодично з обопільних "вибухів" боксери йдуть у клінч.

Верховен регулярно вибухає бічними ударами, намагається пыймати українця, перевіряючи його реакцію - коли хибить ховається вниз. Усик намагається розкручувати суперника і працює джебом та аперкотом.

01:39

4 раунд позаду. Наприкінці Усик опустив руки та пропустив.

Сашко, тримай ручки!

01:38

Усик спіймав кікбоксера аперкотом, одразу відчув кров і пішов в атаку - наклацав ще з десяток ударів у голову. Верховен встояв.

01:35

3 раунд

Усик на початку раунду працює джебом і намагається тримати дистанцію. Верховен, як бик, схиливши голову вперед, періодично пре на українця - Усик ухиляється і контратакує. Але поки що, здається, вивчає суперника.

Усик пропустив двійку від Верховена, після чого відповів. У середині раунду Верховен потрапив правою.

Ближче до кінця раунду Олександр розлютився - і обрушив серію ударів по корпусу Верховена, але куди слід, на жаль, поки не потрапив.

Ідуть на рівних.

01:32

2 раунд

Верховен поки що домінує в рингу і досить небезпечно атакує Усика. Непростий бій.

01:28

1 раунд

Ріко Верховен намагається тиснути Усика з першого раунду. До речі, дитина справді величезна. Раунд був досить динамічний, Ріко кілька разів намагався атакувати.

До речі, у нього цікава техніка бою - він дуже низько тримає голову, та й через довгі руки "дістати" його буде справою непростою.

01:23
Боксеры уже в ринге. Бой вот-вот начнется.

Зал, кстати, горячо поддерживает нашего парня.

01:13

Виходить Усик - у костюмі римського легіонера

01:09

Ріко Верховен виходить на ринг. Видно, що хвилюється.

01:01

Друзі, нагадаємо, що трансляцію бою ексклюзивно веде "Київстар ТВ". Шукати десь ще - справа сумнівна.

Якщо у вас ще немає передплати, замисліться над її придбанням. Але для тих, хто обходиться без передплати, як альтернативу на YouTube "Київстар ТВ" запустив аудіотрансляцію.

Посилання на аудіотрансляцію бою на YouTube

Але краще залишайтеся тут, з Главредом.

00:48

Усик до кінця не впевнений, що проведе ще лише три поєдинки

Перед боєм показали запис інтерв’ю з Усиком. Журналіст запитав його про подальші плани — чемпіон повторив свою обіцянку щодо трьох поєдинків.

"Якщо сказав, що все, значить все. Цей бій, ще один, і останній", - відрізав Усик.

"Сто відсотків?", - запитав хитрий журналіст.

"Ні, не сто відсотків", - засміявся Усик.

00:40

Німецький боксер Агіт Кабайел, який може стати наступним суперником Усика, поділився своїм прогнозом щодо бою.

На його думку, Усик однозначно переможе. Єдиний шанс Верховена — завдати удару українцеві протягом перших чотирьох раундів. Якщо бій триватиме довше — у претендента немає шансів.

"Усик занадто розумний, щоб потрапити під удар"

23:57

Усик уже бинтується перед боєм

На розігріві в ефірі ще один бій, тож головна подія вечора розпочнеться через хвилин 40, не раніше.

23:49
І справді, колоритна атмосфера - ринг на тлі пірамід.

Чекаємо.

23:29

Джошуа підтримав свого спаринг-партнера перед боєм

Ентоні Джошуа поділився своїм прогнозом: "Усик переможе, бо це мій друг. Але Ріко я теж бажаю успіху".

23:18

Бородатий Стетхем також прибув на бій, щоб вболівати за британського актора-кікбоксера.

"Магнетизм цієї події не схожий ні на що інше. Прямо навпроти пірамід, найважливішого місця у світовій історії, ми побачимо, як сьогодні змінюється історія, сподіваюся", — заявив він.

Сподівайся далі.

22:40

А Верховен, до речі, ще й актор!

Окрім спорту, Ріко активно будує кар’єру в кіно. Він уже знявся у фільмах "Чорний лотос", "Полювання на злодіїв 2: Пантера" та інших проектах. Завдяки чудовій фізичній формі та яскравій харизмі його дедалі частіше запрошують у бойовики та екшен-фільми.

Такий перехід виглядає цілком закономірно: спортивна підготовка допомагає йому швидко освоювати постановочні бійки та складні трюки, а в кадрі він виглядає максимально природно. У багатьох сценах Ріко працює без дублерів, що додає фільмам видовищності та реалізму. У підсумку спорт став для нього не тільки основою успіху, але й відкрив дорогу до нової аудиторії далеко за межами рингу.

22:36

Даніель Лапін поступився французу Бенджаміну Тані

Перед боєм Усика сьогодні виходив на ринг українець Даніель Лапін. На жаль, він зазнав першої поразки у кар’єрі, поступившись Бенджаміну Тані з Франції.

У четвертому раунді українець тричі опинився в нокдауні, і рефері зупинив бій.

22:33

Ось так Ріко Верховен сьогодні тестував ринг перед боєм.

До речі, вам теж спочатку здалося, що це Усік?

22:29

Усик вже на місці

22:25

Хто такий Ріко Верховен

Ріко Верховен — один із найвідоміших кікбоксерів сучасності. Нідерландський спортсмен довгі роки домінував в організації Glory і отримав прізвисько "Король кікбоксингу".

За свою кар'єру Верховен провів десятки титульних боїв і перемагав багатьох зірок важкої ваги. Його головні переваги — значні габарити, фізична сила та потужний удар.

22:14

Усик – Верховен

Усик – Верховен: де дивитися

В Україні офіційним транслятором вечора боксу стане Київстар ТВ.

Саме там можна буде дивитися Усик – Верховен у прямому ефірі. Інтерес до поєдинку величезний не тільки в Україні, але й у Європі, адже для Верховена це дебют на такому високому рівні саме у професійному боксі.

