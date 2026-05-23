РФ цинічно вдарила дроном по траурній колоні: є загиблий та постраждалі

Наразі зберігається загроза повторних атак.

Удар по Сумах / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Росіяни атакували траурну колону в Сумах

Поранення отримали щонайменше 9 людей

Один постраждалий перебуває у важкому стані

Вдень у суботу, 23 травня, російські окупанти атакували Суми дроними. Зокрема, під ударом опинилася траурна колона. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Цинічна атака. Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум", - йдеться у повідомленні. відео дня

За його словами, постраждали люди. Усім надають необхідну медичну допомогу. Попередньо, одна людина – у важкому стані.

"Наразі з’ясовуються всі обставини та наслідки удару. Загроза повторних атак з боку ворога зберігається. Будьте обережні та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголосив він.

Водночас начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко заявив, удар по похоронній процесії, що рухалась на одне з міських кладовищ, було нанесено ворожим FPV-дроном, попередньо на оптоволокні.

"Внаслідок влучання в проїжджу частину, поруч з автобусом, 4 особи зазнали поранень. Наразі усі постраждалі доставлені до медичних закладів. Стан одного з них оцінюється як тяжкий. Всі обставини уточнюються", - додав він.

О 12:31 Григоров повідомив, що медики борються за життя важкопораненого у Сумській громаді – проводяться реанімаційні заходи

"Ще одна людина перебуває у важкому стані. Її оперують. Молимося за їхній порятунок. Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих. Чотирьом людям медики вже надали допомогу, лікуються амбулаторно", - сказав начальник ОВА.

О 12:51 в ОВА заявили, що у лікарні помер чоловік, який отримав надважкі поранення внаслідок російського удару по траурній колоні в Сумах.

"Медики зробили все можливе, аби врятувати його життя. Наразі встановлюється особа загиблого", - йдеться у повідомленні.

Які міста може атакувати Росія

Військовий експерт Олег Жданов заявляв, що країна-агресор РФ завдає масованих ударів по великих українських містах, тому наступними цілями нової атаки можуть стати Суми, Чернігів або Запоріжжя.

Він припустив, що у Росії зараз, ймовірно, не вистачає ресурсів для масованих одночасних ударів по кількох містах.

"Я так думаю, що зараз Суми теж намагаються обстрілювати, іноді Чернігів. Швидше за все, можуть початися обстріли і того ж Запоріжжя. Чим менше у них буде успіхів на Гуляйпільському напрямку, тим більше вони можуть перенести зусилля і туди", - зауважив експерт.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Харківській області внаслідок ворожих атак 22 травня загинули три людини, а також є постраждалі. Зокрема, у селищі Ківшарівка Куп'янського району внаслідок влучання російського безпілотника загинув 46-річний чоловік.

Вночі та вранці 22 травня країна-агресорка Росія атакувала Полтавську область дронами. Внаслідок ударів постраждало підприємство у Миргородському районі, там пошкоджено обладнання.

У ніч на 18 травня армія країни-агресора РФ атакувала дронами Одесу. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Постраждали двоє людей.

Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

