ЗСУ атакували фрегат РФ 'Адмірал Ессен' і не тільки: наслідки удару по Новоросійську

Сили оборони України уразили військові кораблі та стратегічні нафтові об’єкти в Новоросійську.

Стали відомі наслідки удару Сил оборони України по Новоросійську

ЗСУ вночі атакували порт Новоросійська

Уражено два найбільших нафтових комплекси РФ

Під удар потрапили фрегат, ракетний носій та танкер

В ніч на 23 травня Сили оборони вдарили по порту Новоросійська. Внаслідок удару відомо про ураження нафтових терміналів та бойових кораблів ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді під позивним "Мадяр".

"Ти приречений колись затонути, коросто, - не сховаєшся! Фрегат "Адмірал Ессен" та ракетний носій проєкту 1239 на подушках потрапили у зону ураження під час рейду Птахів СБС на порт Новоросійськ та нафтосховище "Грушова балка"- найбільше на Кавказі сховище нафти 1,2 млн тонн нафтопродуктів", - повідомив він. відео дня

"Мадяр" зазначив, що ступінь і масштаб ураження ворожих суден поки не відомий.

Він додав, що українські підрозділи спільно з іншими силами глибинного ураження завдали ударів по обох об’єктах — нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську та нафтосховищу "Грушова Балка".

Окремо підтверджено влучання та займання на території нафтового термінала "Шесхаріс" у Краснодарському краї РФ.

Як уточнили в Генеральному штабі ЗСУ, термінал "Шесхаріс" є одним із найбільших нафтових перевалочних комплексів Росії на Чорному морі та входить до системи ПАТ "Транснефть". Його потужність сягає до 75 млн тонн нафти на рік, а резервуарний парк становить близько 1,28 млн кубометрів. Об’єкт використовується для експорту нафти та нафтопродуктів і також задіяний у забезпеченні потреб російської армії.

У тому ж районі Новоросійська зафіксовано ураження перевалочної нафтобази "Грушова", де виникла пожежа.

"Нафтобаза "Грушова" є ключовою складовою комплексу "Шесхаріс" та одним із найбільших резервуарних комплексів півдня РФ. Загальна місткість резервуарів сягає близько 1,2–1,4 млн м³. Об’єкт використовується для зберігання, перевалки та транспортування нафти і нафтопродуктів, серед іншого і для забезпечення військової логістики держави-агресора", - вказали в Генштабі ЗСУ.

Крім того, в акваторії Чорного моря було уражено район базування кораблів так званого російського "тіньового флоту", зокрема підтверджено влучання по танкеру CHRYSALIS.

Окремо силами Сил безпілотних систем також уражено низку інших цілей:

знищено зенітний ракетний комплекс "Оса" в Донецьку,

зафіксовано ураження тилової бази та логістичного хабу 6-ї армії ВПС і ППО РФ у Ровеньках Луганської області,

пункт управління безпілотниками в Олешках Херсонської області.

уражено паливозаправники, спецтехніку та бойові броньовані машини на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Чому Україна має продовжувати бити по Новоросійську - думка експерта

Як писав Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з міжнародної енергетичної політики Михайло Гончар заявив, що Україна має можливості суттєво обмежити здатність Росії експортувати нафту й газ, що напряму впливає на фінансування її військових дій. Водночас він наголосив, що такий ефект не буде швидким і досягається лише через систематичні та тривалі удари по енергетичній інфраструктурі.

За його словами, у разі втрати експортних ринків у РФ виникне проблема надлишку видобутої нафти, оскільки значна частина переробних потужностей уже не функціонує. Через обмежені можливості зберігання це може змусити Росію поступово консервувати свердловини, що, на думку експерта, стане ключовим етапом глибокої енергетичної кризи в країні.

"Це не означає, що потрібно тотально рознести Новоросійськ, Усть-Лугу чи Приморськ. Регулярні прицільні удари призведуть до того, що танкери для завантаження нафтою просто перестануть приходити в Росію, тому що ніхто не захоче ризикувати. А ті перевізники, які захочуть ризикувати, вимагатимуть шалених страховок, шалених ставок фрахту. І при цих ставках експорт втратить свій бізнесовий сенс", - вказав він.

Нагадаємо, що після удару по п’яти кораблях флоту РФ у Новоросійську російські джерела повідомляли про пошкодження носіїв ракет "Калібр" та морського тральщика "Валентин Пікуль". Частину суден тоді намагалися терміново перемістити вглиб акваторії. Також повідомлялося про втрати серед військових РФ.

Як раніше повідомляв Главред, СБУ підірвала російський підводний човен у порту Новоросійська за допомогою підводних дронів Sea Baby. На борту субмарини перебували пускові установки крилатих ракет "Калібр", а сам човен після вибуху отримав критичні пошкодження.

Зазначимо, що масштабна атака дронів на нафтові об’єкти Новоросійська вже призводила до пожеж на терміналах "Шесхаріс" та "Грушова балка", які є ключовими для експорту російської нафти через Чорне море. Місцеві жителі тоді скаржилися на серію вибухів і роботу сирен повітряної тривоги. Російська влада підтверджувала займання на території нафтобази.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

