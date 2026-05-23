Долар проб’є психологічну межу: коли валюта подорожчає до 46 гривень

Економіст наголосив, що курс долара напряму впливає на виконання держбюджету.

https://glavred.net/economics/dollar-probet-psihologicheskuyu-otmetku-kogda-valyuta-podorozhaet-do-46-griven-10767149.html Посилання скопійоване

Прогноз курсу долара до кінця року / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви економіста:

Наприкінці року долар може коштувати близько 46 грн

Середньорічний курс у бюджеті становить 45,5 грн

Курс долара в Україні може зрости до 46 гривень вже до кінця року. Про це сказав економіст та радник президента у 2019–2024 роках Олег Устенко в ефірі Вечір.LIVE.

Він зауважив, що в держбюджет України закладено середньорічний курс на рівні 45,5 гривень за долар.

відео дня

За його словами, якщо на початку року курс був нижчим, то до кінця року він може зрости приблизно до 46 гривень за долар, аби вийти на запланований середньорічний показник.

"Курс напряму впливає на виконання держбюджету, зокрема на фінансування сектору безпеки та оборони", - підкреслив економіст.

Курс долара може перевищити 55 гривень

Економічний експерт та президент Міжнародний інститут свободи Ярослав Романчук раніше говорив, що українська валюта може ослабнути до 55-60 гривень за долар відповідно до стану української економіки.

За його словами, наразі Нацбанк стримує девальвацію, але протягом найближчих двох-трьох кварталів може відбутися "перекладання" капіталів із гривні в іноземну валюту, після чого курс нацвалюти почне знижуватися.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України встановив новий офіційний курс долара на 25 травня на рівні 44,26 грн/дол., що на 3 копійки більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявляв, що наприкінці травня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, попри підвищений попит на валюту та зовнішні ризики.

Водночас віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов прогнозував, що у травні курс гривні до основних валют може перебувати в межах 43,8–44,8 грн за долар та 50–52,5 грн за євро.

Читайте також:

Про персону: Олег Устенко Олег Устенко — український економіст. Радник Президента України з 28 травня 2019 по 30 березня 2024 року. Член наглядової ради Міжнародного Фонду Блейзера. Здійснені ним фінансово-економічні дослідження та розробки сфокусовані на країнах з ринками, що розвиваються. Країни СНД та Україна представляють його основний інтерес, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред