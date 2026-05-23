Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Пережила так багато": принц Вільям зробив рідкісне зізнання про Кейт Міддлтон

Христина Трохимчук
23 травня 2026, 13:35
google news Підпишіться
на нас в Google
Кейт Міддлтон тривалий час боролася з раком.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон і принц Вільям / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Ви дізнаєтеся:

  • Принц Вільям розповів про життя з Кейт Міддлтон
  • Як принцеса Уельська почувається після хвороби

Майбутній король Великої Британії принц Вільям відверто розповів про особисте життя з Кейт Міддлтон. За словами спадкоємця престолу в інтерв'ю Heart Breakfast, його дружині довелося пережити важкі часи під час боротьби з раком.

Незважаючи на те, що Кейт зовсім недавно оговталася від важкої хвороби, вона активно включилася в роботу. Принц зізнався, що проекти Міддлтон проникають навіть у подружню спальню, адже вона займається ними постійно. Головний напрямок принцеси, який вона розвиває, пов'язаний з дітьми та раннім розвитком.

відео дня
Принц Вільям про хворобу Кейт Міддлтон
Принц Вільям про хворобу Кейт Міддлтон / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Вона неймовірна. За останні кілька років вона пережила так багато… Зараз вона проводить Бог знає скільки часу, переглядаючи всі ці документи. Вона — справжній фахівець у питаннях розвитку дітей дошкільного віку. Майже щовечора мені доводиться продиратися до спальні крізь стоси паперів, які вона там розклала", — пожартував Вільям.

Принц повідомив, що, незважаючи на ентузіазм дружини, палац не збирається перевантажувати її виснажливими закордонними візитами. Спадкоємець престолу також зізнався, що втрата Кейт стала б непоправною для всієї королівської родини.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон — діти
Принц Вільям і Кейт Міддлтон — діти / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Вона чудова мама, чудова дружина, і, буквально, наша сім'я не змогла б впоратися без неї. Вона хоче продовжувати здійснювати такі поїздки, але вони забирають багато сил. Нам потрібно знайти баланс, стежити, щоб вона почувалася добре і відпочивала. Але вона дійсно в хорошій формі", — підкреслив Вільям.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що шоумен Юрій Горбунов вперше привідкрив завісу таємниці над їхнім весіллям з Катериною Осадчою. Як зізнався ведучий, спочатку пара мріяла про скромне і тихе свято суто для двох, однак у їхніх близьких друзів були зовсім інші плани.

Також Даша Кацуріна здивувала підписників своєю реакцією на коментар, в якому її порівняли з Надею Дорофєєвою. Такий комплімент Дашу зовсім не порадував, і вона дала різку відповідь своїй прихильниці.

Вас може зацікавити:

Про особу: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, в останні роки Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Кейт Міддлтон принц Уильям новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зрада чи прорив: Мерц готує "урізаний" формат вступу України до ЄС, що зміниться

Зрада чи прорив: Мерц готує "урізаний" формат вступу України до ЄС, що зміниться

14:21Аналітика
Президент Чехії закликав НАТО "показати зуби" у відповідь на провокації Кремля

Президент Чехії закликав НАТО "показати зуби" у відповідь на провокації Кремля

12:17Світ
РФ цинічно вдарила дроном по траурній колоні: є загиблий та постраждалі

РФ цинічно вдарила дроном по траурній колоні: є загиблий та постраждалі

12:09Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох дітей за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох дітей за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

Блакитний Місяць незабаром принесе щастя трьом знакам зодіаку — хто вони

Блакитний Місяць незабаром принесе щастя трьом знакам зодіаку — хто вони

Чотири знаки зодіаку стануть магнітом для грошей: кому ось-ось пощастить

Чотири знаки зодіаку стануть магнітом для грошей: кому ось-ось пощастить

Путін віддав наказ організувати удар помсти по Україні: що сталося

Путін віддав наказ організувати удар помсти по Україні: що сталося

Останні новини

14:51

Помилка, яка "вбиває" двигун: коли не можна різко глушити автомобіль

14:47

Хлопчик знайшов королівські скарби вікінгів там, де ніхто не шукав

14:35

"Я в терапії": українська акторка зізналася у кризі у шлюбі з військовим

14:21

Зрада чи прорив: Мерц готує "урізаний" формат вступу України до ЄС, що зміниться

14:11

Кабачки та огірки цвітуть, а зав’язей немає: як врятувати врожай

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
13:42

Жінка залишила "таємну" суміш на кухні, і мошка почала зникатиВідео

13:41

Астрологи назвали п'ять найгармонійніших пар за знаком зодіаку — хто вони

13:35

"Пережила так багато": принц Вільям зробив рідкісне зізнання про Кейт Міддлтон

13:19

Долар проб’є психологічну межу: коли валюта подорожчає до 46 гривень

Реклама
13:13

"Саундтрек нашого життя": відомий американський репер пішов з життяВідео

12:34

Коли і як поливати город, щоб рослини не загинули: поради експерта

12:31

"Хвилювався, щоб вона дійшла": Горбунов розкрив, яким було весілля з вагітною Осадчою

12:25

Кондиціонери можуть зникнути, адже електроенергія більше не потрібна

12:17

Президент Чехії закликав НАТО "показати зуби" у відповідь на провокації Кремля

12:09

РФ цинічно вдарила дроном по траурній колоні: є загиблий та постраждалі

11:55

У Путіна залишаються лічені місяці: розвідка розкрила головну проблему РФ у війні

11:41

Китайський гороскоп на завтра, 24 травня: Драконам — вразливість, Коням — рожеві окуляри

11:27

Україну розігріє до +28 градусів, але ненадовго: коли прийде нова хвиля холоду

11:21

Дівчина почула звук зі свого живота, а потім завмерла від жахуВідео

11:18

Чим засадити грядки, щоб назавжди забути про шкідників: найкращі рослиниВідео

Реклама
10:58

Росія завдала удару по Харківській області: загинули троє людей

10:56

Головний бій року Усик vs Верхувен — вже сьогодні: трансляція вечора боксу тільки на Київстар ТБ новини компанії

10:36

Кацуріна різко відповіла на порівняння з Дорофєєвою: "Просто скажу"

10:28

Тримається за дві цілі: в ISW сказали, чому Путін не готовий завершити війну

10:14

Як позбутися бур'янів раз і назавжди: перевірений метод від агронома

09:42

Відправив останнє фото і в ту ж хвилину загинув: росіяни вбили українського воїнаЕксклюзив

09:42

"Ми були змушені": LELEKA порушила заборону на Євробаченні 2026Відео

09:42

Повна окупація Покровська: військовий розкрив реальну ситуацію у місті

09:37

Чому 24 травня не можна зривати шипшину: яке церковне свято

09:12

Дірки на листі капусти: у чому причина і що з цим робитиВідео

09:01

Дрони завітали у Новоросійськ: спалахнули великі нафтові об’єкти

08:31

У стилі Call of Duty: Україна змінює підхід до ведення війни — The Times

07:33

Сенатори від обох партій просять Пентагон прискорити надання допомоги Україні – AP

05:45

Як зрозуміти, що у дитини ріжуться зуби: спеціаліст назвав головні ознаки

05:11

Бур'яни зникнуть надовго: як звичайна газета може спрацювати краще за хімію

04:30

Чотири знаки зодіаку стануть магнітом для грошей: кому ось-ось пощастить

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

03:33

Що обсмажувати першим - часник чи цибулю: більшість помиляються роками

03:11

Пам'ять чи гріх: для чого на кладовищі залишають хліб та горілку

02:31

Чи існує ядерна загроза з боку Білорусі: Ступак розкрив таємний блеф КремляВідео

Реклама
01:39

Трьом знакам зодіаку кінець травня принесе гроші: на кого чекає особлива удача

00:18

Зеленський розповів, що буде після виходу США з переговорів

22 травня, п'ятниця
23:37

Серйозна негода пошириться Україною: де буде вирувати шторм

23:23

Інна Белень продемонструвала фігуру після пологів: відверте фото

23:12

Енн Гетевей розповіла про підтяжку обличчя: у чому зізналася актриса

23:01

Про берізку можна забути: як легко позбутися набридливого бур'януВідео

22:45

Як живуть Вільям і Кейт: принц розповів про сімейні витівки

22:29

В Україні змінили правила бронювання військовозобов'язаних

22:27

Яка буде погода до кінця травня в Україні: детальний прогноз

22:04

ЗСУ потужно влупили по окупантах: Генштаб розкрив деталі

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини Черкаси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти