"Пережила так багато": принц Вільям зробив рідкісне зізнання про Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон тривалий час боролася з раком.

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Принц Вільям розповів про життя з Кейт Міддлтон

Як принцеса Уельська почувається після хвороби

Майбутній король Великої Британії принц Вільям відверто розповів про особисте життя з Кейт Міддлтон. За словами спадкоємця престолу в інтерв'ю Heart Breakfast, його дружині довелося пережити важкі часи під час боротьби з раком.

Незважаючи на те, що Кейт зовсім недавно оговталася від важкої хвороби, вона активно включилася в роботу. Принц зізнався, що проекти Міддлтон проникають навіть у подружню спальню, адже вона займається ними постійно. Головний напрямок принцеси, який вона розвиває, пов'язаний з дітьми та раннім розвитком.

Принц Вільям про хворобу Кейт Міддлтон

"Вона неймовірна. За останні кілька років вона пережила так багато… Зараз вона проводить Бог знає скільки часу, переглядаючи всі ці документи. Вона — справжній фахівець у питаннях розвитку дітей дошкільного віку. Майже щовечора мені доводиться продиратися до спальні крізь стоси паперів, які вона там розклала", — пожартував Вільям.

Принц повідомив, що, незважаючи на ентузіазм дружини, палац не збирається перевантажувати її виснажливими закордонними візитами. Спадкоємець престолу також зізнався, що втрата Кейт стала б непоправною для всієї королівської родини.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон — діти

"Вона чудова мама, чудова дружина, і, буквально, наша сім'я не змогла б впоратися без неї. Вона хоче продовжувати здійснювати такі поїздки, але вони забирають багато сил. Нам потрібно знайти баланс, стежити, щоб вона почувалася добре і відпочивала. Але вона дійсно в хорошій формі", — підкреслив Вільям.

Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, в останні роки Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

