"Другий онкодіагноз": Кайлі Міноуг розповіла про недугу, яку приховувала 5 років

Артистка поділилася інформацією про свою боротьбу з важкою хворобою.

Кайлі Міноуг — Рак

Знаменита австралійська співачка Кайлі Міноуг вперше зізналася, що у неї стався рецидив раку в 2021 році. Як повідомляє Woman and Home, хвороба повернулася до артистки через 16 років після першого діагнозу.

За словами Міноуг, вона з усіх сил намагалася приховати інформацію про свою недугу від громадськості. Хвороба приносила їй великі страждання, змушуючи зірку відчувати себе "лише оболонкою людини".

"Мій другий онкодіагноз був поставлений на початку 2021 року, і мені вдалося зберегти це в таємниці, на відміну від першого разу. Я не відчуваю себе зобов'язаною розповідати про це світу. Я не хотіла знову виходити з дому, я знала, що рак — це не просто епізод у моєму житті", — поділилася Кайлі.

Незважаючи на діагноз, співачка намагалася народити дитину. Вона навіть відклала заради цього хіміотерапію, проте всі спроби закінчилися невдачею.

"Я пробувала кілька разів зробити ЕКЗ, завжди з цією тонкою ниточкою надії, але я просто не могла не спробувати. Якби це сталося, це було б чимось близьким до дива. Але нічого не вийшло", — висловилася Міноуг.

Про особу: Кайлі Міноуг Кайлі Міноуг, також відома під мононімом Кайлі, — австралійська поп-співачка, авторка пісень та акторка. Найбільш комерційно успішна австралійська виконавиця, відома частими змінами сценічного образу. ЗМІ називають її "поп-принцесою" австралійської музичної сцени та "іконою стилю".

