"Саундтрек нашого життя": відомий американський репер пішов з життя

Роб Бейс найбільш відомий як учасник дуету Rob Base & DJ E-Z Rock.

Роб Бейс помер у колі рідних та близьких

Американський репер Роб Бейс, який прославився завдяки хіту It Takes Two, пішов з життя.

Сумну новину повідомили на його офіційній сторінці в Instagram.

Життя репера обірвалося 22 травня. Причиною смерті став рак, з яким він боровся протягом тривалого часу.

Роб Бейс помер в оточенні рідних і близьких. На момент смерті реперу було 59 років.

"Музика, енергія та спадщина Роба допомогли сформувати ціле покоління і подарували радість мільйонам людей по всьому світу. Поза сценою він був люблячим батьком, сім'янином, другом і творчою силою, чий вплив ніколи не буде забутий. Дякуємо за музику, спогади та моменти, які стали саундтреком нашого життя", — йдеться у дописі.

Як пише BBC, Роб Бейс народився в Гарлемі, Нью-Йорк, і став відомим як учасник хіп-хоп-дуету Rob Base and DJ E-Z Rock. Перший сингл дуету DJ Interview вийшов у 1986 році. Світову популярність група здобула в 1988 році після виходу пісні It Takes Two.

"Ми не думали, що вона стане настільки великим хітом", — говорив музикант про пісню, яка згодом стала однією з найвідоміших композицій епохи хіп-хопу 1980-х років.

Трек посів третє місце в чарті Billboard Hot Dance/Club Songs і отримав платиновий статус від Американської асоціації звукозаписної індустрії. Пісню семплували, зокрема, Snoop Dogg і Black Eyed Peas.

Композиція також звучала у фільмі "Пропозиція" та у грі Grand Theft Auto: San Andreas.

