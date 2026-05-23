Проїзд по 30 гривень: експерт пояснив, чому нові тарифи 'знищать' транспорт Києва

Аналітик підкреслив, що проблема полягає не у низькому тарифі, а у тому, як місто управляє громадським транспортом.

Підвищення тарифів не дасть розвитку транспорту

Головне із заяв експерта:

Підняття тарифу у 4 рази не має реального обґрунтування

Попереднє здорожчання у 2018 році не дало розвитку транспорту

Проблема не в низькому тарифі, а в управлінні та бюджетному фінансуванні громадського транспорту

Якщо тариф на громадський транспорт у Києві піднімуть у чотири рази, це не вирішить проблеми системи, а лише поглибить кризу. Про це в інтерв’ю Главреду розповів транспортний аналітик, співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

Аналітик зазначив, що влада пояснює нові тарифи зростанням цін на паливо та електроенергію, необхідністю виплати зарплат і тим, що вартість проїзду не змінювали з 2018 року.

"Але це дуже неконструктивне пояснення. Так, транспорт дорожчав у 2018 році. Але що це дало? Чи отримали ми розвиток громадського транспорту? Чи з’явилися нові станції метро? Нові лінії? Більше трамваїв? Більше тролейбусів? Чи став транспорт кращим порівняно з 2018 роком?" - зазначив експерт.

Гречко підкреслив, що проблема полягає не у низькому тарифі, а у тому, як місто управляє громадським транспортом і фінансує його з бюджету. Він зауважив, що пільговики не матимуть іншого вибору, окрім як користуватися комунальним транспортом, адже приватні маршрутки їх майже не перевозять. У результаті платоспроможні пасажири підуть до приватних перевізників, а комунальний транспорт залишиться зі збитками, перевозячи або порожні вагони, або людей, які не платять "живими" грошима.

"Так можна встановити тариф і 100, і 200 гривень за разову поїздку. Для пільговиків це буде непомітно, тому що вони не платять безпосередньо. А платоспроможні пасажири просто ще швидше купуватимуть автомобілі або пересідатимуть на маршрутки.

І тоді через рік-два до нас вийде мер Кличко або керівник департаменту транспортної інфраструктури і почне скаржитися, що собівартість перевезення зросла вже до 100 гривень, а економічно обґрунтований тариф має бути ще вищим", - зазначав Гречко.

Аналітик пояснив, що якщо комунальний транспорт буде перевозити лише пільговиків та "повітря", собівартість стане космічною. Натомість потрібно залучати більше людей до користування громадським транспортом, адже чим більше пасажирів, тим нижча собівартість однієї поїздки. Він додав, що навіть за чинного тарифу у 8 гривень можна створити умови, які зменшать витрати.

Як раніше писав Главред, у Києві знову заговорили про можливе підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Але реальні економічно обґрунтовані тарифи значно нижчі за ті цифри, які раніше озвучували в КМДА. Транспортний аналітик Олександр Гречко наголосив, що під час обговорення нових тарифів влада не провела повноцінного аналізу.

Крім того, якщо комунальний транспорт у Києві подорожчає до 30 гривень, маршрутки можуть встановити ціну від 25 до 40 гривень і все одно не втратять пасажирів, зазначив Гречко.

Нагадаємо, громадська організація "Пасажири Києва" пропонує відмовитися від окремої оплати кожного виду транспорту при вході. Натомість пропонується система "проїзду за часом", як у європейських містах, де одна купівля квитка дозволяє пересідати між автобусами, тролейбусами та метро.

Про персону: Олександр Гречко Олександр Гречко — транспортний аналітик, урбаніст і співзасновник громадської організації "Пасажири Києва", яка займається питаннями розвитку громадського транспорту, тарифної політики, безпеки та зручності міської мобільності. Він регулярно коментує проблеми транспортної інфраструктури Києва, зокрема вартість проїзду, роботу метро, трамваїв, тролейбусів, автобусів і приватних перевізників.

