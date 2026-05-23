"Я в терапії": українська акторка зізналася у кризі у шлюбі з військовим

Віталій Кірсанов
23 травня 2026, 14:35
За словами Вероніки Мішаєвої-Яковлєвої, вони з чоловіком намагаються зберігати близькість, підтримувати одне одного та шукати взаєморозуміння.
"Подружжю доводиться підтримувати стосунки на відстані"
Подружжю доводиться підтримувати стосунки на відстані / колаж: Главред, фото: instagram.com/misha.vero.nika

Коротко:

  • Чоловік артистки, Максим Яковлєв, добровільно приєднався до ЗСУ
  • Подружжю доводиться підтримувати стосунки на відстані

Відома українська актриса Вероніка Мішаєва-Яковлєва вперше відверто розповіла про непростий період у шлюбі з чоловіком, який служить у ЗСУ.

Чоловік артистки, Максим Яковлєв, добровільно приєднався до української армії після початку повномасштабної війни і вирушив на фронт захищати країну. З того моменту подружжю доводиться підтримувати стосунки на відстані.

В інтерв'ю актриса зізналася, що з кожним роком такий формат стає все складнішим як емоційно, так і психологічно.

За словами Вероніки Мішаєвої-Яковлєвої, вони з чоловіком намагаються зберігати близькість, підтримувати одне одного та шукати взаєморозуміння. Однак тривала розлука та абсолютно різний життєвий досвід поступово створюють між ними дистанцію.

Актриса зазначила, що з часом кожен із подружжя фактично починає жити власним життям, через що стосунки переживають серйозну кризу. Незважаючи на труднощі, пара продовжує боротися за свій шлюб і намагається зберегти зв'язок навіть в умовах війни.

"Зараз дуже складний період. Ось це очікування — воно дуже різне. Особливо після цієї зими. Я думала, що навесні буде легше, але все одно складно. Як би ми не намагалися зберігати, придумувати, як можна це підтримувати, відстань ніби стирає весь ваш мікробіом, у якому ми існували. Ви просто починаєте жити кожен своїм життям. Це з кожним роком ускладнюється. Тому важко. Просто ви проживаєте різний досвід, намагаєтеся зрозуміти, підтримати одне одного, але ви просто живете два окремі життя", — зізнається артистка.

Вероніка Мішаєва-Яковлєва в подробиці заглиблюватися не стала, але підтвердила, що дійсно переживає кризу в шлюбі. Вони з чоловіком намагаються з гідністю пройти цей період, але це нелегко. Актриса навіть на тлі цього звернулася до терапії.

"Так, ми переживаємо кризу у стосунках. Це зараз дуже складний період. Нас же ніхто не готував до такого, як проходити це. Ми намагаємося з гідністю, з повагою, але це дуже важко. Зараз я в максимальній кризі. Я в терапії: і сімейній, і особистій", - зізналася артистка.

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка LELEKA розповіла про наслідки свого сміливого вчинку у фіналі Євробачення-2026. Нагадаємо, після завершення номера виконавиця зі сцени вигукнула "Слава Україні!" з головної сцени Європи.

Також будинок відомого композитора Андрія Миколайчука на Миколаївщині повністю знищений російськими окупантами. Щоб вижити після втрати житла, артисту довелося спорудити собі тимчасовий притулок — звичайну землянку.

Про особу: Вероніка Мішаєва-Яковлєва

Вероніка Мішаєва-Яковлєва — відома українська актриса театру та кіно. Здобула широку популярність завдяки головним і помітним ролям у популярних українських серіалах.

Актриса родом з міста Харків. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (КНУТКіТ).

Знялася в таких серіалах, як "Містер і місіс Малишко" (головна роль — Марія Малишко), "Розтин покаже", "Слід", "Дільничний з ДВРЗ" та "Підміна".

Чоловік актриси, Максим Яковлєв, є військовослужбовцем і захищає Україну в лавах ЗСУ.

Актриса активно висловлюється в інтерв'ю про життя під час війни та нагальні соціальні теми.

стосунки війна в Україні шоу-бізнес новини шоу бізнесу
РФ понад добу масовано б'є по об'єктах "Нафтогазу": вирують пожежі, є руйнування

ЗСУ атакували фрегат РФ "Адмірал Ессен" і не тільки: наслідки удару по Новоросійську

Потужні удари по ворогу: підірвано ешелон РФ з паливом, знищено десятки росіян

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

Чотири знаки зодіаку стануть магнітом для грошей: кому ось-ось пощастить

Про берізку можна забути: як легко позбутися набридливого бур'яну

В Україні змінили правила бронювання військовозобов'язаних

Трьом знакам зодіаку кінець травня принесе гроші: на кого чекає особлива удача

