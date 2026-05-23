"Я в терапії": українська акторка зізналася у кризі у шлюбі з військовим

За словами Вероніки Мішаєвої-Яковлєвої, вони з чоловіком намагаються зберігати близькість, підтримувати одне одного та шукати взаєморозуміння.

Подружжю доводиться підтримувати стосунки на відстані

Відома українська актриса Вероніка Мішаєва-Яковлєва вперше відверто розповіла про непростий період у шлюбі з чоловіком, який служить у ЗСУ.

Чоловік артистки, Максим Яковлєв, добровільно приєднався до української армії після початку повномасштабної війни і вирушив на фронт захищати країну. З того моменту подружжю доводиться підтримувати стосунки на відстані.

В інтерв'ю актриса зізналася, що з кожним роком такий формат стає все складнішим як емоційно, так і психологічно.

За словами Вероніки Мішаєвої-Яковлєвої, вони з чоловіком намагаються зберігати близькість, підтримувати одне одного та шукати взаєморозуміння. Однак тривала розлука та абсолютно різний життєвий досвід поступово створюють між ними дистанцію.

Актриса зазначила, що з часом кожен із подружжя фактично починає жити власним життям, через що стосунки переживають серйозну кризу. Незважаючи на труднощі, пара продовжує боротися за свій шлюб і намагається зберегти зв'язок навіть в умовах війни.

"Зараз дуже складний період. Ось це очікування — воно дуже різне. Особливо після цієї зими. Я думала, що навесні буде легше, але все одно складно. Як би ми не намагалися зберігати, придумувати, як можна це підтримувати, відстань ніби стирає весь ваш мікробіом, у якому ми існували. Ви просто починаєте жити кожен своїм життям. Це з кожним роком ускладнюється. Тому важко. Просто ви проживаєте різний досвід, намагаєтеся зрозуміти, підтримати одне одного, але ви просто живете два окремі життя", — зізнається артистка.

Вероніка Мішаєва-Яковлєва в подробиці заглиблюватися не стала, але підтвердила, що дійсно переживає кризу в шлюбі. Вони з чоловіком намагаються з гідністю пройти цей період, але це нелегко. Актриса навіть на тлі цього звернулася до терапії.

"Так, ми переживаємо кризу у стосунках. Це зараз дуже складний період. Нас же ніхто не готував до такого, як проходити це. Ми намагаємося з гідністю, з повагою, але це дуже важко. Зараз я в максимальній кризі. Я в терапії: і сімейній, і особистій", - зізналася артистка.

Про особу: Вероніка Мішаєва-Яковлєва Вероніка Мішаєва-Яковлєва — відома українська актриса театру та кіно. Здобула широку популярність завдяки головним і помітним ролям у популярних українських серіалах. Актриса родом з міста Харків. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (КНУТКіТ). Знялася в таких серіалах, як "Містер і місіс Малишко" (головна роль — Марія Малишко), "Розтин покаже", "Слід", "Дільничний з ДВРЗ" та "Підміна". Чоловік актриси, Максим Яковлєв, є військовослужбовцем і захищає Україну в лавах ЗСУ. Актриса активно висловлюється в інтерв'ю про життя під час війни та нагальні соціальні теми.

