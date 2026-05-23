Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Заплатив 431 тисячу гривень за фото авто: шахраї ошукали жителя Тернопільщини

Марія Николишин
23 травня 2026, 15:42
google news Підпишіться
на нас в Google
За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.
Заплатив 431 тисячу гривень за фото авто: шахраї ошукали жителя Тернопільщини
Шахраї ошукали жителя Тернопільщини / колаж: Главред, фото: tp.npu.gov.ua, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Шахраї вигадали нову схему із продажем авто
  • Вони виманили у жителя Тернопільщини понад 431 тисячу
  • Поліція відкрила справу через онлайн-шахрайство

Шахраї вигадали нову схему під виглядом продажу транспортних засобів в інтернеті. Зокрема, у "пастку" потрапив житель Тернопільської області. Чоловік перерахував кошти за автомобіль, однак так і не отримав його. Про це повідомили в управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

Зазначається, що із заявою до Тернопільського районного управління поліції звернувся житель одного з сіл району 1978 року народження. Потерпілий повідомив, що знайшов в соціальній мережі Instagram оголошення про продаж автомобіля Renault Trafic.

відео дня

Відомо, що під час спілкування невідома особа запевнила чоловіка у можливості придбати транспортний засіб та переконала перерахувати кошти на вказані банківські рахунки. Потерпілий добровільно здійснив кілька платежів, сподіваючись отримати автомобіль. У результаті шахрайських дій заявник втратив 431 434 гривні.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Заплатив 431 тисячу гривень за фото авто: шахраї ошукали жителя Тернопільщини
Схема шахраїв із продажем авто / фото: tp.npu.gov.ua

"Поліцейські нагадують громадянам: під час купівлі автомобілів через інтернет не перераховуйте значні суми коштів без особистої перевірки транспортного засобу та документів. Варто користуватися офіційними майданчиками продажу, перевіряти продавців, не погоджуватися на передоплату та за можливості проводити угоди лише під час особистої зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Заплатив 431 тисячу гривень за фото авто: шахраї ошукали жителя Тернопільщини
Схема шахраїв із продажем авто / фото: tp.npu.gov.ua

Шахраї - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні шахраї почали використовувати нову схему для обману. Вони розміщують в соціальних мережах оголошення про нібито допомогу від ООН.

Також українців попереджали про небезпечну фішингову розсилку, що надходить нібито від Міністерства енергетики. Шахраї розсилають електронні повідомлення з закликами до оплати та вкладеними файлами або посиланнями, які пропонують завантажити. Саме ці вкладення можуть містити шкідливе програмне забезпечення, здатне відкрити зловмисникам доступ до комп’ютера та персональних даних.

Крім того, жителька Тернополя втратила понад 119 тисяч гривень після телефонної розмови з невідомим, який представився працівником банку. Незнайомець повідомив, що з її банківської картки нібито намагаються здійснити оплату, а для "скасування операції" необхідно повідомити номер картки та CVV-код, вказаний на звороті.

Читайте також:

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Тернополь мошенники Національна поліція Тернопільська область новини Тернополя
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ понад добу масовано б'є по об'єктах "Нафтогазу": вирують пожежі, є руйнування

РФ понад добу масовано б'є по об'єктах "Нафтогазу": вирують пожежі, є руйнування

17:23Україна
ЗСУ атакували фрегат РФ "Адмірал Ессен" і не тільки: наслідки удару по Новоросійську

ЗСУ атакували фрегат РФ "Адмірал Ессен" і не тільки: наслідки удару по Новоросійську

16:00Війна
Потужні удари по ворогу: підірвано ешелон РФ з паливом, знищено десятки росіян

Потужні удари по ворогу: підірвано ешелон РФ з паливом, знищено десятки росіян

15:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

Чотири знаки зодіаку стануть магнітом для грошей: кому ось-ось пощастить

Чотири знаки зодіаку стануть магнітом для грошей: кому ось-ось пощастить

Про берізку можна забути: як легко позбутися набридливого бур'яну

Про берізку можна забути: як легко позбутися набридливого бур'яну

В Україні змінили правила бронювання військовозобов'язаних

В Україні змінили правила бронювання військовозобов'язаних

Трьом знакам зодіаку кінець травня принесе гроші: на кого чекає особлива удача

Трьом знакам зодіаку кінець травня принесе гроші: на кого чекає особлива удача

Останні новини

17:56

Приклад для Києва: де в Україні діє європейська модель оплати проїзду в транспорті

17:39

Як вибрати правильну посадку джинсів: висока, середня чи низька по типу фігуриВідео

17:34

Цінують волю понад усе: 4 знаки зодіаку, яким важко бути в стосунках

17:26

Співробітники ТЦК побили ветерана без ніг: подробиці гучного скандалу в Києві

17:23

РФ понад добу масовано б'є по об'єктах "Нафтогазу": вирують пожежі, є руйнування

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
17:18

Як правильно розчісувати кота, щоб йому подобалося: ветеринар розкрила секретВідео

17:08

Туристка побачила свій безкоштовний номер і відразу зрозуміла, що щось не так

17:03

Чи потрібно відкривати вікна та двері після смерті людини: роз'яснення ПЦУ

16:38

"Другий онкодіагноз": Кайлі Міноуг розповіла про недугу, яку приховувала 5 років

Реклама
16:31

Атака з Білорусі: капітан 1-го рангу спрогнозував нищівну відповідь ЗСУ

16:28

Чи подорожчають маршрутки після підвищення цін на транспорт: експерт окреслив сценарії

16:09

Якого предмета більше немає: що колись обов'язково вчили в СРСР

16:00

ЗСУ атакували фрегат РФ "Адмірал Ессен" і не тільки: наслідки удару по Новоросійську

15:46

Рибалки витягли з води гіганта розміром з людину та вагою 401 кг

15:42

Заплатив 431 тисячу гривень за фото авто: шахраї ошукали жителя Тернопільщини

15:28

Потужні удари по ворогу: підірвано ешелон РФ з паливом, знищено десятки росіян

15:27

Росія може припинити удари "Шахедами" по Україні: в Міноборони вказали на нюанс

15:22

Соліст Imagine Dragons вразив вчинком щодо українського прапора — що потрапило на відеоВідео

14:51

Помилка, яка "вбиває" двигун: коли не можна різко глушити автомобільВідео

14:47

Хлопчик знайшов королівські скарби вікінгів там, де ніхто не шукав

Реклама
14:35

"Я в терапії": українська акторка зізналася у кризі у шлюбі з військовим

14:21

Зрада чи прорив: Мерц готує "урізаний" формат вступу України до ЄС, що зміниться

14:11

Кабачки та огірки цвітуть, а зав’язей немає: як врятувати врожай

13:42

Жінка залишила "таємну" суміш на кухні, і мошка почала зникатиВідео

13:41

Астрологи назвали п'ять найгармонійніших пар за знаком зодіаку — хто вони

13:35

"Пережила так багато": принц Вільям зробив рідкісне зізнання про Кейт Міддлтон

13:19

Долар проб’є психологічну межу: коли валюта подорожчає до 46 гривень

13:13

"Саундтрек нашого життя": відомий американський репер пішов з життяВідео

12:34

Коли і як поливати город, щоб рослини не загинули: поради експерта

12:31

"Хвилювався, щоб вона дійшла": Горбунов розкрив, яким було весілля з вагітною Осадчою

12:25

Кондиціонери можуть зникнути, адже електроенергія більше не потрібна

12:17

Президент Чехії закликав НАТО "показати зуби" у відповідь на провокації Кремля

12:09

РФ цинічно вдарила дроном по траурній колоні: є загиблий та постраждалі

11:55

У Путіна залишаються лічені місяці: розвідка розкрила головну проблему РФ у війні

11:41

Китайський гороскоп на завтра, 24 травня: Драконам — вразливість, Коням — рожеві окуляри

11:27

Україну розігріє до +28 градусів, але ненадовго: коли прийде нова хвиля холоду

11:21

Дівчина почула звук зі свого живота, а потім завмерла від жахуВідео

11:18

Чим засадити грядки, щоб назавжди забути про шкідників: найкращі рослиниВідео

10:58

Росія завдала удару по Харківській області: загинули троє людей

10:56

Головний бій року Усик vs Верхувен — вже сьогодні: трансляція вечора боксу тільки на Київстар ТБ новини компанії

Реклама
10:36

Кацуріна різко відповіла на порівняння з Дорофєєвою: "Просто скажу"

10:28

Тримається за дві цілі: в ISW сказали, чому Путін не готовий завершити війну

10:14

Як позбутися бур'янів раз і назавжди: перевірений метод від агронома

09:42

Відправив останнє фото і в ту ж хвилину загинув: росіяни вбили українського воїнаЕксклюзив

09:42

"Ми були змушені": LELEKA порушила заборону на Євробаченні 2026Відео

09:42

Повна окупація Покровська: військовий розкрив реальну ситуацію у місті

09:37

Чому 24 травня не можна зривати шипшину: яке церковне свято

09:12

Дірки на листі капусти: у чому причина і що з цим робитиВідео

09:01

Дрони завітали у Новоросійськ: спалахнули великі нафтові об’єкти

08:31

У стилі Call of Duty: Україна змінює підхід до ведення війни — The Times

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини Черкаси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти