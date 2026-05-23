Заплатив 431 тисячу гривень за фото авто: шахраї ошукали жителя Тернопільщини

Шахраї ошукали жителя Тернопільщини

Шахраї вигадали нову схему під виглядом продажу транспортних засобів в інтернеті. Зокрема, у "пастку" потрапив житель Тернопільської області. Чоловік перерахував кошти за автомобіль, однак так і не отримав його. Про це повідомили в управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

Зазначається, що із заявою до Тернопільського районного управління поліції звернувся житель одного з сіл району 1978 року народження. Потерпілий повідомив, що знайшов в соціальній мережі Instagram оголошення про продаж автомобіля Renault Trafic.

Відомо, що під час спілкування невідома особа запевнила чоловіка у можливості придбати транспортний засіб та переконала перерахувати кошти на вказані банківські рахунки. Потерпілий добровільно здійснив кілька платежів, сподіваючись отримати автомобіль. У результаті шахрайських дій заявник втратив 431 434 гривні.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

"Поліцейські нагадують громадянам: під час купівлі автомобілів через інтернет не перераховуйте значні суми коштів без особистої перевірки транспортного засобу та документів. Варто користуватися офіційними майданчиками продажу, перевіряти продавців, не погоджуватися на передоплату та за можливості проводити угоди лише під час особистої зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Схема шахраїв із продажем авто

Як повідомляв Главред, в Україні шахраї почали використовувати нову схему для обману. Вони розміщують в соціальних мережах оголошення про нібито допомогу від ООН.

Також українців попереджали про небезпечну фішингову розсилку, що надходить нібито від Міністерства енергетики. Шахраї розсилають електронні повідомлення з закликами до оплати та вкладеними файлами або посиланнями, які пропонують завантажити. Саме ці вкладення можуть містити шкідливе програмне забезпечення, здатне відкрити зловмисникам доступ до комп’ютера та персональних даних.

Крім того, жителька Тернополя втратила понад 119 тисяч гривень після телефонної розмови з невідомим, який представився працівником банку. Незнайомець повідомив, що з її банківської картки нібито намагаються здійснити оплату, а для "скасування операції" необхідно повідомити номер картки та CVV-код, вказаний на звороті.

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

