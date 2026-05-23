Соліст Imagine Dragons вразив вчинком щодо українського прапора — що потрапило на відео

Співак Ден Рейнольдс вкотре зворушливо підтримав Україну.

Imagine Dragons — як підтримали Україну / колаж: Главред, скріншот із відео

Зворушливий епізод, пов'язаний з Україною, стався на концерті всесвітньо популярного гурту Imagine Dragons у Торонто. У YouTube з'явилося відео, яке викликало емоційний відгук користувачів мережі через ставлення лідера гурту Дена Рейнольдса до українського прапора.

Оскільки Imagine Dragons активно підтримують Україну, під час концертів їм часто передають українські прапори, які вони з гордістю приймають. Однак на концерті в Торонто стався неприємний випадок — прапор просто не долетів до сцени і впав на підлогу.

Лідер гурту Ден Рейнольдс помітив це і не залишився байдужим. Він попросив підняти український символ і передати його на сцену. Співак взяв прапор і повісив його на стійку для мікрофона, продовживши виступ.

Рок-група Imagine Dragons з перших днів повномасштабного вторгнення твердо і послідовно підтримує Україну. У липні 2022 року музиканти стали офіційними амбасадорами благодійної платформи UNITED24, активно допомагаючи збирати кошти на медичні потреби та автомобілі швидкої допомоги. Лідер колективу Ден Рейнольдс регулярно піднімає український прапор на найбільших світових аренах, нагадуючи про солідарність з українським народом.

Про гурт: Imagine Dragons Imagine Dragons — американський прог-гурт, заснований у 2008 році в Лас-Вегасі, штат Невада, повідомляє Вікіпедія. До складу колективу входять вокаліст Ден Рейнольдс, гітарист Вейн Сермон, басист і клавішник Бен Маккі та Ден Платцман на ударних.

