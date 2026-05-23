Соліст Imagine Dragons вразив вчинком щодо українського прапора — що потрапило на відео

Христина Трохимчук
23 травня 2026, 15:22
Співак Ден Рейнольдс вкотре зворушливо підтримав Україну.
Imagine Dragons — як підтримали Україну
Imagine Dragons — як підтримали Україну / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Що сталося на концерті Imagine Dragons
  • Як Ден Рейнольдс підтримав Україну

Зворушливий епізод, пов'язаний з Україною, стався на концерті всесвітньо популярного гурту Imagine Dragons у Торонто. У YouTube з'явилося відео, яке викликало емоційний відгук користувачів мережі через ставлення лідера гурту Дена Рейнольдса до українського прапора.

Оскільки Imagine Dragons активно підтримують Україну, під час концертів їм часто передають українські прапори, які вони з гордістю приймають. Однак на концерті в Торонто стався неприємний випадок — прапор просто не долетів до сцени і впав на підлогу.

Дену Рейнольдсу вручили український прапор
Дену Рейнольдсу передали український прапор / скрін з відео

Лідер гурту Ден Рейнольдс помітив це і не залишився байдужим. Він попросив підняти український символ і передати його на сцену. Співак взяв прапор і повісив його на стійку для мікрофона, продовживши виступ.

Соліст Imagine Dragons попросив підняти український прапор
Соліст Imagine Dragons попросив підняти український прапор / скрін з відео

Imagine Dragons — підтримка України

Рок-група Imagine Dragons з перших днів повномасштабного вторгнення твердо і послідовно підтримує Україну. У липні 2022 року музиканти стали офіційними амбасадорами благодійної платформи UNITED24, активно допомагаючи збирати кошти на медичні потреби та автомобілі швидкої допомоги. Лідер колективу Ден Рейнольдс регулярно піднімає український прапор на найбільших світових аренах, нагадуючи про солідарність з українським народом.

Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям поділився рідкісними відвертостями про особисте життя та шлюб з Кейт Міддлтон. Майбутній монарх Великої Британії зізнався, що його дружині довелося зіткнутися з неймовірно важкими випробуваннями.

Також Юрій Горбунов вперше поділився закуліссям їхнього весілля з Катериною Осадчою. Ведучий зізнався, що офіційна реєстрація шлюбу на останніх місяцях вагітності далася його дружині дуже непросто і перетворилася для неї на справжнє випробування.

Про гурт: Imagine Dragons

Imagine Dragons — американський прог-гурт, заснований у 2008 році в Лас-Вегасі, штат Невада, повідомляє Вікіпедія. До складу колективу входять вокаліст Ден Рейнольдс, гітарист Вейн Сермон, басист і клавішник Бен Маккі та Ден Платцман на ударних. Imagine Dragons з перших днів повномасштабного вторгнення твердо і послідовно підтримують Україну. У липні 2022 року музиканти стали офіційними амбасадорами благодійної платформи UNITED24, активно допомагаючи збирати кошти на медичні потреби та автомобілі швидкої допомоги.

