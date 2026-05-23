РФ понад добу масовано б'є по об'єктах "Нафтогазу": вирують пожежі, є руйнування

Інна Ковенько
23 травня 2026, 17:23
Оцінити наслідки атак наразі неможливо через небезпеку повторних ударів.
РФ масовано вгатила по об’єктах "Нафтогазу" у двох областях / Колаж: Главред, фото: Нафтогаз, скриншот

Головне:

  • Понад добу війська РФ здійснюють масовану атаку на об'єкти "Нафтогазу"
  • Під ударом одночасно опинилися кілька критично важливих об'єктів інфраструктури
  • Оцінити наслідки атак наразі неможливо через небезпеку повторних ударів

Окупаційні війська РФ понад добу завдають масованих ударів по нафтогазових об’єктах Групи "Нафтогаз" у Харківській та Полтавській областях.

Під ударом одночасно опинилися кілька критично важливих об’єктів інфраструктури. Про це повідомили в НАК "Нафтогаз України".

Повідомляється, що внаслідок атак зафіксовано серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі.

У компанії додають, що персонал встигли евакуювати. На місцях працюють усі відповідні служби.

Зазначається, що наразі ситуація залишається складною. Оцінити наслідки атак наразі неможливо через небезпеку повторних ударів.

"Персонал евакуйовано. Оцінити наслідки атак наразі неможливо через небезпеку повторних ударів. Будемо інформувати додатково", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Звідки і чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по енергетиці — думка експерта

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев пояснив, що атаки на ключові об'єкти енергосистеми — підстанції та магістральні лінії — спрямовані на підривання її стабільної роботи. Пошкодження таких вузлів ускладнюють передачу електроенергії між регіонами та знижують стійкість усієї мережі.

У цих умовах, зазначив фахівець, тимчасові відключення світла стають вимушеним заходом. Вони дозволяють збалансувати систему та уникнути більш серйозних аварій і масштабних збоїв.

Як раніше повідомляв Главред, вдень у суботу, 23 травня, російські окупанти атакували Суми дроними. Зокрема, під ударом опинилася траурна колона. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. Поранення отримали щонайменше 9 людей.

Крім того, з самого ранку четверга, 21 травня, РФ масовано атакувала Суми ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у житловому секторі в Ковпаківському районі міста. Унаслідок масованого удару РФ поранення отримали троє людей.

Нагадаємо, країна-агресор РФ завдала удару трьома балістичними ракетами по об'єктах групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький зазначає, що оцінити масштаби руйнувань можна буде лише після скасування тривоги.

Про джерело: Нафтогаз України

Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія.

До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

