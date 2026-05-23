"Хвилювався, щоб вона дійшла": Горбунов розкрив, яким було весілля з вагітною Осадчою

Юрій Горбунов згадав, як створив сім’ю з Катериною Осадчою.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов — весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Осадча

Відомий український ведучий Юрій Горбунов вперше розповів, яким було його весілля з Катериною Осадчою. Знаменитість зізнався в програмі "Наодинці з гламуром", що планував скромне свято на двох, але друзі змінили їхні плани.

За словами Горбунова, реєстрація шлюбу на пізньому терміні вагітності стала справжнім випробуванням для його дружини. Складнощів додала й зимова погода — холод і ожеледь зробили похід до РАЦСу ще більш хвилюючим для майбутніх батьків.

"У нас весілля було несподівано цікавим, тому що його готували для нас друзі. Ми пішли в РАЦС, розписались. Було дуже холодно, 3 лютого, була страшна ожеледиця. 3 лютого ми розписалися, а 18-го вже народився син Іван. Так що, наша мама була вже в такому стані, коли я хвилювався, щоб вона дійшла, щоб все було нормально", — поділився Юрій.

Незважаючи на те, що пара не планувала пишного святкування, їхні друзі вирішили інакше. Для зірок підготували сюрприз, який став для них несподіванкою, адже вони не запросили на подію навіть батьків.

"Але коли ми вийшли з РАЦСу, під'їхав лімузин такий стародавній. І з'ясувалося, що друзі замовили нам його, замовили величезний зал. І ми туди прийшли, а там якісь народні ансамблі з інструментами. Це було все несподівано, тому що ми хотіли вдвох тихенько, навіть батьків не кликали, але вийшло, що друзі зробили сюрприз", — розповів Горбунов.

Про особу: Юрій Горбунов Юрій Горбунов – український актор, телеведучий, шоумен і заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2017 року Юрій Горбунов і ведуча Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружилися. 18 лютого 2017 року у подружжя народився син Іван, 19 серпня 2021 року народився другий син подружжя Данило.

