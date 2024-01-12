Загроза штурму двох великих міст: експерт назвав, куди РФ перекидає резерви

Росія збільшує кількість військ на Куп'янському напрямку, попередив Олександр Мусієнко.

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Олександр Мусієнко оцінив ризики нового наступу РФ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Військовий експерт Олександр Мусієнко прокоментував загрозу нового наступу російських окупантів на північному сході.

Цей фланг завжди буде під постійною загрозою через свою географію, підкреслив він у коментарі виданню РБК-Україна.

"Але не сам Харків, а Куп'янський напрямок. На сьогоднішній день на Слобожанській ділянці немає збільшення ворожих військ на відміну від Куп'янського. Таким чином конкретно для Харкова на сьогоднішній день загрози немає. Але ситуація в динаміці, і поки йде війна, не можна нехтувати будь - якими ризиками", - вважає співрозмовник. відео дня

Разом з тим в матеріалі уточнюється, що Росія збільшує кількість військ на Куп'янському напрямку, проте поки конкретно для Харкова загрози ворожого наступу немає – те ж стосується і Чернігова.

Нагадується про те, що раніше британська газета The Telegraph повідомила, що росіяни готують наступ на Харків.

В українській розвідці підтвердили нарощування російських сил на Куп'янському напрямку, що говорить про загрозу наступу ворога з цього боку.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна в Україні

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