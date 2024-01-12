Загроза штурму двох великих міст: експерт назвав, куди РФ перекидає резерви

Військовий експерт Олександр Мусієнко прокоментував загрозу нового наступу російських окупантів на північному сході.
Цей фланг завжди буде під постійною загрозою через свою географію, підкреслив він у коментарі виданню РБК-Україна.
"Але не сам Харків, а Куп'янський напрямок. На сьогоднішній день на Слобожанській ділянці немає збільшення ворожих військ на відміну від Куп'янського. Таким чином конкретно для Харкова на сьогоднішній день загрози немає. Але ситуація в динаміці, і поки йде війна, не можна нехтувати будь - якими ризиками", - вважає співрозмовник.відео дня
Разом з тим в матеріалі уточнюється, що Росія збільшує кількість військ на Куп'янському напрямку, проте поки конкретно для Харкова загрози ворожого наступу немає – те ж стосується і Чернігова.
Нагадується про те, що раніше британська газета The Telegraph повідомила, що росіяни готують наступ на Харків.
В українській розвідці підтвердили нарощування російських сил на Куп'янському напрямку, що говорить про загрозу наступу ворога з цього боку.
Хто такий Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
Війна в Україні
Як раніше повідомлялося, розкрито сценарій раптової атаки РФ. На більшій частині лінії фронту проходять зустрічні бої, пояснив Євген Дикий.
Раніше Олег Жданов розкрив найгірший сценарій для України в 2024 році. Допомога з боку США може надходити в Україну із затримкою, прогнозує Олег Жданов.
Експерт Михайло Жирохов вважає, що після "виборів" в Росії в березні 2024 окупанти розпочнуть нову наступальну операцію в Україні. За його словами, підготовка до наступу вже ведеться і деякі західні аналітики розповідають про плани Росії по захопленню Харкова, Дніпра і поділу України по річці Дніпро.
Читайте також:
- Росіяни можуть почати новий масований наступ: в ISW назвали дату
- "Є кілька факторів": Жданов спрогнозував терміни можливого наступу України
- "Не вистачає ресурсу": чи може втрата Мар'їнки призвести до нового наступу РФ