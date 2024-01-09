Загроза захоплення двох міст на сході: розкрито сценарій раптової атаки РФ

На більшій частині лінії фронту проходять зустрічні бої, пояснив Євген Дикий.

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Російські окупанти / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

В даний час у армії РФ поки немає необхідних резервів для наступу на Харків, заявив військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

"Для того щоб серйозно вдарити одночасно на двох напрямках, вже людей не вистачає, вже доводиться вибирати: або Авдіївка, або Кринки. У цій ситуації очікувати походу на Харків, чесно, просто не бачу, ким", - розповів він в ефірі Сurrenttime.

Разом з тим експерт вважає, що незабаром окупанти відновлять спроби захоплення Куп'янська Харківської області: "Є всі підстави вважати, що зараз будуть нові спроби. Куп'янськ як був ще в червні поставлений метою, ніхто це завдання з них не знімав. Він вкрай важливий як логістичний вузол".

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На його думку, російське військове командування зараз ставить завдання захоплення Авдіївки Донецької області, а також спробує зібрати досить велике ударне угруповання, щоб спробувати "скинути назад за Дніпро" плацдарм ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини.

При цьому військовий експерт вважає, що в найближчі місяці істотної зміни лінії фронту чекати не варто.

"Я не бачу шансів ні у росіян, ні у нас. Незначні просування можуть бути, і то не факт. В основному, я думаю, буде продовжуватися так, як зараз. Зараз на більшій частині лінії фронту йдуть саме зустрічні бої. І одні й ті ж позиції досить часто переходять з рук в руки, іноді по два-три рази за тиждень", - додав Дикий.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

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