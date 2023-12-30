РФ піде в новий наступ в Україні: експерт назвав терміни

Перевибори Путіна у березні 2024 року стануть стартом для нової хвилі мобілізації, вважає Михайло Жирохов.

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Після виборів у РФ окупанти підуть у нову атаку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Після "виборів" президента Росії в березні 2024 року, коли кремлівський диктатор Володимир Путін знову очолить країну, окупанти почнуть нову наступальну операцію в Україні. Таку думку озвучив військовий експерт Михайло Жирохов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"Я впевнений, що росіяни зупинятися не будуть. У березні перевибори Путіна стануть стартом для нової хвилі мобілізації. Очевидно, що на літо росіяни готують наступальні операції. Про це також говорять західні аналітики. Зокрема, в матеріалі Bild вже розписані плани Росії щодо захоплення Харкова, міста Дніпра і розподіл України по річці Дніпро. Приблизно те саме прогнозують і деякі британські військові експерти", - зазначив він.

Жирохов також додав, що поки про жодні наступальні операції українських Сил оборони не може йти мова, адже поки незрозуміла ситуація з військовою допомогою з боку США.

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Хто такий Михайло Жирохов Михайло Жирохов – (нар. 19 листопада 1974 року, Комсомольське, Донецька область) – український історик та журналіст. Є автором близько 300 друкованих праць в періодичних виданнях України, Росії, Чехії, Сербії та інших країн, пише Вікіпедія.

Новий контрнаступ ЗСУ

Україна в 2024 році планує новий контрнаступ ЗСУ. США отримали від Києва список побажань щодо озброєнь, куди увійшли винищувачі F-16 і F-18, ударні вертольоти Black Hawk і Apache, танки Abrams, безпілотники і боєприпаси.

Як повідомляє Welt, Україна планує контрнаступ, який може бути вже таким, яким його планував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У Києва досі є доступ до понад 95% всіх західних систем озброєнь, частину з них держава поки не отримала.

Військовий експерт Bild Юліан Ріпці писав про те, що тимчасово окупований Крим став слабким місцем Росії у війні проти України, півострів піддається постійним атакам ЗСУ. Це стало очевидним після знищення десантного корабля "Новочеркаськ" в порту Феодосії та збиття українською ППО чотирьох російських Су-34, що вилетіли з Криму.

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